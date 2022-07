–

De parte de A Las Barricadas July 29, 2022 219 puntos de vista

CGT NO FIRMA EL CONVENIO EN FCC LIMPIEZA Y DENUNCIA QUE SUPONE PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO Y BLOQUEO DE MEDIDAS SOCIALES Y CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR

El sindicato CGT denuncia que mientras la empresa se ha adjudicado el mega contrato de limpieza pública por casi 700 millones de euros , los sindicatos USO, UGT y CSIF han firmado un acuerdo que supone la pérdida entre el 10 y el 20 % del poder adquisitivo en los próximos años y un nulo avance en medidas sociales y de conciliación .

, los sindicatos USO, UGT y CSIF han firmado un acuerdo que supone la pérdida entre en los próximos años y un . CGT critica que se le ha excluido de la negociación del convenio, vulnerando claramente el derecho fundamental a la libertad sindical y a la negociación colectiva, así como que el acuerdo firmado por los sindicatos USO, UGT y CSIF contienen cláusulas discriminatorias que pudieran vulnerar la legislación vigente.

El sindicato CGT ha informado esta mañana en una nota de prensa que no ha firmado el acuerdo de convenio colectivo en FCC LIMPIEZA PÚBLICA debido a que supone una pérdida de entre el 10 y el 20% del poder adquisitivo, una auténtica precariedad e inestabilidad laboral a las y los trabajadores eventuales y de fin de semana y no avanzar en medidas sociales y de conciliación laboral y familiar.

Desde CGT se ha criticado que mientras la empresa se acaba de adjudicar la nueva contrata por casi 700 millones de euros, el IPC está al 10,2% y se prevé que en próximos tiempos siga en alza, los sindicatos USO, UGT y CSIF han firmado un 1% de subida para el año 2023 y 2024 sobre el salario base.

Los representantes de CGT desmienten públicamente las informaciones contradictorias vertidas en los medios de comunicación por la empresa y los sindicatos USO, UGT y CSIF en las que hablan de una subida salarial del 8 y 15% contradiciéndose ellas mismas. Desde CGT tildan de “auténtica manipulación y falsedad de la realidad económica de las y los trabajadores de limpieza pública” y aseveran que la realidad es que la subida salarial será de 8 euros mensuales consolidables por año perdiendo cerca de un 15% del poder adquisitivo.

Informan desde el sindicato que el salario base de un operario de limpieza ronda los 900 euros mensuales, por lo que critican que la subida salarial para 2023 y 2024 rondará los 8 euros mensuales cada año, suponiendo una pérdida de poder adquisitivo de cerca del 15% a final de convenio.

Además se incide desde CGT, que el acuerdo firmado por USO, UGT y CSIF conlleva una paga no consolidable, de unos 600 euros en septiembre de este año, que posiblemente pagará el ayuntamiento y no la empresa debido a que todavía no hay contrato en vigor, y que los representantes de CGT califican de “limosna que pagaran todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad mientras la empresa sigue obteniendo beneficios millonarios”

Desde CGT critican que el acuerdo firmado por USO, UGT y CSIF “es un atentado a nuestras economías y a las de nuestras familias, así como un ataque sin precedentes a nuestra dignidad y a nuestros derechos y garantías”

CGT ha denunciado también que el acuerdo bloquea la bolsa de empleo para las y los trabajadores eventuales y de fin de semana y que continúa con la precarización e inestabilidad de este colectivo. “se trata de un acuerdo que se vuelve a olvidar de los más débiles y se niega a crear una bolsa de empleo basada en la antigüedad de las y los compañeros de fin de semana para seguir contratando a dedo por delante de nuestros compañeros y compañeras que llevan años prestando servicios en la empresa de forma precaria e inestable” critican duramente desde CGT.

CGT denuncia también que el acuerdo de convenio firmado por USO, UGT y CSIF contiene cláusulas discriminatorias y que vulneran la legislación vigente con el personal de fin de semana y de limpieza de oficinas.

“a las y los trabajadores de fin de semana, algunos de ellos llevan más de 10 años trabajando, cuando pasen a jornada completa no se le computara la antigüedad, un hecho que vulnera claramente la legislación vigente y que pone de relieve que el acuerdo firmado por USO, UGT y CSIF sigue abandonando una vez más a las y los trabajadores más precarios”, critican desde CGT que informan que al personal de limpieza de oficinas tampoco se le contará su tiempo de antigüedad.

El sindicato CGT también ha criticado duramente que el acuerdo de convenio no avanza en medidas sociales ni laborales, ni recupera medidas perdidas en los últimos años. Se trata de un acuerdo que “no aborda nuevos permisos ni licencias, sin asuntos propios ni reducción de jornada, sin avances en materias como la IT o seguridad y salud entre otros muchos aspectos necesarios para mejorar nuestras vidas” aseveran desde el sindicato.

CGT critica que mientras la empresa intenta lavar su desgastada imagen pública en Zaragoza hablando de conciliación en diferentes asociaciones, medios de comunicación e incluso en la propia universidad, firman un acuerdo vergonzoso de bloqueo al avance a la conciliación laboral y familiar.

“Mientras la sociedad y las y los trabajadores de otras empresas avanzan en materia de conciliación laboral y familiar, USO, UGT y CSIF firman un acuerdo de total retroceso en materia de conciliación para los próximos años” han criticado duramente los representantes sindicales de CGT.

También se ha denunciado desde CGT que el acuerdo bloquea las categorías y la promoción interna de las y los trabajadores, “El acuerdo no garantiza el ascenso de categorías, ni una promoción interna basada en los principios fundamentales de igualdad, mérito y capacidad”. Se trata de un acuerdo que “vuelve a dejar los ascensos al antojo de la empresa y que permitirá que muchos trabajadores y trabajadoras se jubilen de peones tras más de veinte años de servicio en la empresa” denuncia desde CGT.

La organización anarcosindicalista finaliza su comunicado advirtiendo que el acuerdo de convenio contiene cláusulas pudieran ser nulas de pleno derecho y vulneraran la legislación vigente, clausulas como “prorrogar los contratos de obra y servicio, discriminación a la hora de cobrar el plus antigüedad, justificantes con expresión de la dolencia del trabajador, revisiones médicas revisadas por el comité de seguridad y salud o que el convenio quede sin efectos si la jurisdicción competente anula un artículo del convenio entre otras clausula” y aseveran desde CGT que el propio convenio podría ser anulado en cualquier momento por los tribunales o por la propia autoridad laboral.

Por ultimo desde CGT se entiende que el acuerdo, al que se ha excluido a CGT de la negociación, es un acuerdo excluyente y por tanto anticonstitucional.

“El acuerdo firmado por USO, UGT y CSIF sale directamente de los despachos y fuera de la comisión negociadora incumpliendo la legislación vigente para negociar un convenio colectivo”

“Estamos ante una negociación puramente discriminatoria que ha excluido a nuestro sindicato de la negociación, atentando claramente contra el derecho fundamental de libertad sindical y negociación colectiva” finalizan desde el sindicato CGT.