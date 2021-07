–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos July 24, 2021 68 puntos de vista

Entre el 2015 y el 2018 los desmontes pasaron de 15 mil hect谩reas a 40 mil y en los 煤ltimos diez a帽os, se desmontaron 320 mil en todo Chaco. Actualmente se debate un Reordenamiento Territorial de la Ley de Bosques presentado por el gobernador Jorge Capitanich, que seg煤n denuncian organizaciones y productores, ampl铆a la frontera de la producci贸n agroexportadora y pone a煤n m谩s en peligro a uno de los bosques nativos m谩s importantes de Am茅rica Latina. Diana, en su columna de la Agencia Period铆stica Timb贸, para Enredando las Ma帽anas, relat贸 acerca de la lucha del activismo en torno a la protecci贸n del bosque y c贸mo se est谩n tomando las decisiones en torno a la ley. Comparti贸 el testimonio de Ram贸n R铆os, presidente de la Uni贸n de Peque帽os Productores y de la Federaci贸n de Peque帽os Productores del Chaco. Por RNMA

El proceso de destrucci贸n del bosque nativo en Chaco nos afecta a todos

En la columna de la Agencia Period铆stica el Timb贸 para Enredando las Ma帽anas, Diana cont贸 que en el Chaco, se inici贸 un proceso de consulta para actualizar el Ordenamiento Territorial de la Ley de Bosques, hoy vencido. 鈥Digo consulta entre comillas, porque hace 20 d铆as comenzamos con las restricciones estrictas, en todo Chaco y cay贸 de sorpresa que se quiera hacer este procedimiento en los territorios de forma virtual y a煤n m谩s en el Impenetrable鈥, coment贸.

Diana historiz贸 acerca del Ordenamiento Territorial en la provincia. Detall贸 que el ordenamiento est谩 vencido desde el 2014 y que en octubre del a帽o pasado, organizaciones socioambientales, ind铆genas, campesinas y criollas, especialmente las que se agrupan en Somos Monte lograron un fallo judicial que prohib铆a los desmontes hasta la nueva actualizaci贸n y promov铆a una investigaci贸n acerca de los desmontes ilegales. Agreg贸 tambi茅n que en el 2018, desde el activismo se hab铆a logrado frenar una propuesta de reordenamiento mediante un amparo desde el Centro Mandela, porque no se estaba haciendo el debido proceso de consulta.

Explic贸 adem谩s c贸mo se realiza dicho ordenamiento: 鈥渟e pinta el mapa de tres colores, correspondientes a tres categor铆as: rojo, categor铆a que no se puede desmontar, es de reserva absoluta, zonas cerca de los humedales o parques nacionales; amarillo, que es enga帽oso, porque indica un manejo forestal sustentable, que sabemos que es dif铆cil en un bosque tan fr谩gil y seco como es el chaque帽o; y color verde, donde est谩 permitido el desmonte total. En esta categor铆a entra el permiso de un manejo del suelo para reemplazar el bosque por agricultura que es intensiva, agroindustrial y que utiliza grandes cantidades de agrot贸xicos鈥.

Ampli贸 luego sobre lo que ocurre en esas 谩reas que se colorean de verde: 鈥淪e da un modelo circular, se basa primero en apropiarse de las tierras de peque帽os campesinos o comunidades ind铆genas, o criollas, luego desmontar e incorporar la soja transg茅nica. Es un mecanismo que viene desde el sur de la provincia subiendo cada vez m谩s y ahora avanzando sobre el Impenetrable. Esta ley de bosques nativos deber铆a ser progresiva en lo que refiere a la protecci贸n de bosques y no regresiva. Y agreg贸 que: 鈥渆ntre 2015 y 2018 los desmontes pasaron de un poco m谩s de 15 mil hect谩reas a casi 40 mil, en tres a帽os m谩s del doble. En diez a帽os se desmontaron casi 320 mil hect谩reas en toda la provincia. Chaco se encuentra junto con Salta y Santiago del Estero, entre las que m谩s se desmontaron. Uno de cada dos desmontes de estas 320 mil que estamos mencionando fueron ilegales y menos del 4 por ciento fueron sancionados. Porque no sanciona a las empresas. A pesar de este fallo de la justicia, Greenpeace detect贸 a trav茅s de monitoreo satelital, que en los 煤ltimos seis meses, se desforestaron casi 8 mil hect谩reas en la provincia.鈥

La comunicadora destac贸 que: 鈥渢odos estos datos son alarmantes porque estamos hablando de un bosque esencial para el mantenimiento de los ecosistemas y de la vida humana y animal. Es el segundo m谩s importante de Am茅rica Latina. Solemos pensar que los m谩s afectados con su destrucci贸n son las comunidades ind铆genas y criollas que viven en esa zona pero en realidad nos afecta a todos. Todos los desastres naturales, los cambios clim谩ticos que estamos viviendo tienen que ver con esto.鈥

Sobre la situaci贸n actual acerca de la ley de bosques, Diana especific贸 que Jorge Capitanich, arm贸 una mesa t茅cnica desde la Secretaria de Ambiente de la provincia, con la participaci贸n de t茅cnicos y organizaciones socioambientales, pero no vinculante. Hace una semana, mientras que 茅sta estaba trabajando, el gobernador present贸 su propia propuesta de mapa para el ordenamiento territorial en donde hay afectadas 1.500 hect谩reas de bosque nativo. 鈥淗ay mucho pintado de verde y amarillo, y el amarillo no existe. Porque no es posible un manejo sustentable de agricultura para este ecosistema, ya muchos t茅cnicos denunciaron esto. Es un bosque que no soporta que se deje un 谩rbol cada 100 hect谩reas. Cuando se instala ese modelo, en los hechos, es un desmonte total. Esta propuesta del ejecutivo se lanz贸 con talleres que son como una especie de consulta virtual por regiones. Ante estas condiciones, fue que las organizaciones campesinas, ind铆genas y criollas decidieron retirarse de la mesa t茅cnica y no participar de estos talleres, ya que algunas ni siquiera podr铆an. Entonces nuevamente, aunque sabemos que este tipo de consulta, nunca son vinculantes, como una pol铆tica clara, se deja afuera a toda la sociedad de estas decisiones, agreg谩ndole al contexto, la pandemia y las estrictas restricciones.鈥

Finalmente, comparti贸 el testimonio de un peque帽o productor, Ram贸n R铆os, campesino criollo de Colonia Elisa, perteneciente a la Uni贸n de Peque帽os Productores (UPPRO) de Chaco, y Presidente de la Federaci贸n de Organizaciones de Peque帽os Productores de la provincia, quien con respecto a la forma en que se pretende actualizar la ley y su contenido, expres贸: 鈥渆sto es dejar afuera a los verdaderos protagonistas de los territorios, no podemos participar de esta virtualidad. Les vino re bien el nuevo decreto de aislamiento para evitar la presencialidad en las consultas. A cincuenta o sesenta kil贸metros, un campesino de la zona urbana ya no tiene ni se帽al, es decir, quedamos afuera. Como est谩 dibujado el mapa en verde en la provincia es aberrante. No se tienen en cuenta la protecci贸n de parques, corredores biol贸gicos, los r铆os. Estos van a desaparecer como ya viene sucediendo, es un golpe impresionante al medio ambiente. Y cuando llueva van a desaparecer los pueblos, las colonias鈥

El productor reflexion贸 para cerrar: 鈥溌縎er谩 que no miran la pradera, el monte, los p谩jaros, la fauna? Lo que marca la pintura, son zonas donde hay peque帽os productores, horticultores y los que producen alimentos que van directo a las mesas de los consumidores. Presidencia de la Plaza, Sargento Cabral, Colonia Benitez, Margarita Bel茅n, General San Mart铆n, Pampa del Indio son zonas productoras de hortalizas, antes eran algodoneras. En el ordenamiento que se propone, eso est谩 todo pintado de verde. Los parques tienen solo puntos rojos, no tienen corredor biol贸gico, no tienen amortiguamiento de parques nacionales, 煤nicamente puntos rojos (鈥渓unares鈥), 驴esos son los 煤nicos islotes de bosque nativo que van a quedar en el Chaco? Y enfatiz贸: 鈥渕谩s que ordenamiento, estamos ante la destrucci贸n del bosque nativo, as铆 le hubieran puesto de t铆tulo, porque esto es ampliaci贸n de la agricultura de exportaci贸n. Nos preocupa porque no vas a cambiar totalmente el clima y se van a dar fen贸menos preocupantes como los incendios. Mientras, nos mantienen con las alas cortadas con el tema del aislamiento.鈥