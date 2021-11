–

De parte de ANRed November 5, 2021 97 puntos de vista

Desconociendo una medida cautelar del 2012 que limita la fumigaci贸n en la regi贸n, una avioneta de la Caba帽a Don Panos de la empresa Unitec Agro fumig贸 con agrot贸xicos sobre las poblaciones de Pampa del Indio y Presidencia Roca, al este de la provincia de Chaco. D铆as despu茅s, 700 personas tuvieron que ser hospitalizadas con cuadros de intoxicaci贸n, v贸mitos, diarrea y deshidrataci贸n. Vecinos y vecinas aseguran que las fumigaciones tambi茅n secaron las huertas familiares, los 谩rboles y los mini emprendimientos de zapallos, sand铆as, ma铆z y tabaco. 芦Es un hecho m谩s de los que durante a帽os ha cometido esta empresa. Debe hacerse un control y seguimiento epidemiol贸gico de las personas afectadas禄, sostuvo en di谩logo con ANRed Alejandra G贸mez, integrante del equipo de coordinaci贸n de la Red de Salud Popular Dr. Ram贸n Carrillo de Chaco. En tanto, la antrop贸loga Malena Castilla destac贸: 芦gran parte es poblaci贸n rural dispersa, en zonas que bordean los campos de los empresarios sojeros que se establecieron sobre territorios ind铆genas ancestrales y de peque帽os productores del Chaco禄. Por ANRed.

El medio local InfoQom detall贸 que las tres grandes fumigaciones las realizaron avionetas de la Caba帽a Don Panos los d铆as jueves 21, viernes 22 y s谩bado 23 de octubre sobre las poblaciones de Pampa del Indio y Presidencia Roca, ubicadas en el departamento de Libertador General San Mart铆n, al este de la provincia de Chaco, dado que los campos fumigados de la caba帽a se encuentra en el l铆mite entre ambas localidades.

Y al poco tiempo, comenzaron los s铆ntomas: 芦el domingo, despu茅s del mediod铆a, empezaron manifestarse muchos ni帽os con diarrea y v贸mitos. El lunes se ve铆a cola de m谩s de 50 personas en el hospital por la ma帽ana y la tarde. El viernes 29 de octubre, siendo las 20, hab铆a ni帽os y adultos internados en el hospital rural de Presidencia Roca con los mismos s铆ntomas: v贸mitos, diarreas y deshidrataci贸n. Se estima que durante esa semana se atendieron alrededor de 700 personas禄, inform贸 el medio.

芦En mi caso particular, siempre tomo terer茅 frente a mi negocio y empezaban a caer las hojas de los 谩rboles adentro de la jarra. Lo que no sab铆a es que las hojas estaban envenenadas禄, contaba uno de los vecinos fumigados, cuyos testimonios fueron difundidos por InfoQom. En tanto, otra persona afectada relataba: 芦mi hijo y yo estamos con diarrea y v贸mito y mucho dolor de panza. El agua de SAMEEEP muy probablemente est谩 contaminada. La gente sin saber consume el agua禄, cont贸 en referencia al servicio de agua brindado por el Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP). Tambi茅n se cita el testimonio de otro vecino: 芦como gente de campo para curarnos muchas veces nos preparamos te de hierbas y no nos d谩bamos cuenta que estamos todos envenenados鈥.

Adem谩s, el medio se帽al贸 tambi茅n sobre la fumigaci贸n: 芦sec贸 todo tipo de huertas familiares y mini emprendimientos de zapallos, sand铆as, ma铆z y tabaco. Los 谩rboles adentro del pueblo se est谩n quedando sin hojas y se est谩n secando, otros est谩n entristecidos y los m谩s resistentes tienen las hojas quemadas. Pero se ve reci茅n ahora, pasado los siete d铆as禄.

De esta manera, la empresa Unitec Agro, que presidi贸 Eduardo Eurneki谩n hasta 2020, viol贸 (nuevamente, porque ya lo hab铆a hecho en 2018) la cautelar dictada en 2012 en la provincia, que limita la pulverizaci贸n con agrot贸xicos en ese establecimiento. 芦Hoy se cree que est谩 alquilada por la empresa MAFRA禄, ampl铆a InfoQom, y agrega: 芦la estancia Don Panos es utilizada por el actual gobernador Jorge Capitanich para hacer 芦base禄 en plena campa帽a proselitista. All铆 incluso realiza algunas reuniones con su c铆rculo 铆ntimo o con otros dirigentes pol铆ticos禄.

芦Es un hecho m谩s de los que durante a帽os ha cometido esta empresa: se debe hacer un control y seguimiento epidemiol贸gico de las personas afectadas禄

Desde ANRed consultamos por la situaci贸n a Alejandra G贸mez, integrante del equipo de coordinaci贸n de la Red De Salud Popular Dr. Ram贸n Carrillo de Chaco, que se encarga de realizar charlas sobre atenci贸n primaria de la salud, atenci贸n primaria ambiental y en los territorios acompa帽ar los procesos de denuncia colectivas por contaminaci贸n 鈥 principalmente, por agrot贸xicos -, de las comunidades qom Campo Medina y Campo Nuevo de Pampa del Indio.

G贸mez remarca que el conflicto por contaminaci贸n entre las poblaciones de la zona y la empresa viene de hace tiempo: 芦las primeras denuncias que se conocen en forma escrita contra el establecimiento Don Panos, que pertenecer铆a a las firmas Unitec Agro y Unitec Bio, son las realizadas por las comunidades en los a帽os 2010 y 2011. Hubo algunas denuncias anteriores, pero de forma individual o de familias, de estas comunidades y de Pampa Chica. En el a帽o 2012 se dicta una medida cautelar, porque la denuncia se present贸 v铆a la Fiscal铆a de Investigaci贸n Penal de General San Mart铆n, restringiendo las fumigaciones en el l铆mite con las comunidades de Campo Nuevo y Campo Medina por una distancia de 600 metros en una extensi贸n de 2 mil metros del l铆mite del establecimiento Don Panos con estas comunidades. Despu茅s de la cautelar, a instancias de la Defensor铆a del Pueblo de la Provincia y Naci贸n, se convoca a una asamblea a la que invitaron al gerente de la empresa Don Panos y las comunidades, donde se propuso la firma de un acuerdo. Las comunidades se negaron. En tanto, el gerente de la empresa s铆 firm贸 un compromiso ante las autoridades de extender la distancia de no fumigaci贸n que hab铆a fijado el fiscal, y evitar que la deriva llegue a las comunidades. Lamentablemente, a los tres o cuatro meses de la firma de este compromiso, volvieron a fumigar en noviembre de 2012. Se hizo la denuncia e intervino la Subsecretar铆a de Ambiente. Y luego se comenz贸 un proceso de recomposici贸n de los sistemas productivos da帽ados. Hubo alguna fumigaci贸n en esta zona violando el compromiso, a la cautelar y la Ley de Biocidas, pero fueron fumigaciones espor谩dicas entre 2013 a 2018. En diciembre de 2018 se produce una nueva fumigaci贸n que afecta a las comunidades y desde all铆, reci茅n a partir de febrero de este a帽o, observamos que empezaron a fumigar nuevamente esta zona con m谩s intensidad y sin respetar para nada ninguna de las medidas芦, relata.

En la misma l铆nea, G贸mez agrega sobre la 煤ltima fumigaci贸n: 芦en el caso que ahora se conoce, las fumigaciones afectaron a Presidencia Roca y los cultivos de los peque帽os productores de esta localidad. Se conoce por la masividad de afectaciones, y porque se producen los da帽os en la zona periurbana y urbana de Roca. Es un hecho m谩s de los que durante a帽os ha cometido esta empresa. Trasciende por la masividad de las personas afectadas tanto en la salud como en sus chacras. Act煤a nuevamente la Subsecretar铆a de Ambiente de Chaco. Deber铆amos ver cu谩l es el rol del municipio local, porque es la primer autoridad constituida constitucionalmente, que deber铆a resguardar los derechos al ambiente y a la salud de quienes viven all铆禄. Asimismo, agrega con respecto al relevamiento de las personas afectadas: 芦esperamos tambi茅n que adem谩s de los relevamientos a los da帽os a los cultivos que se informaron que se est谩n haciendo, se realicen los controles del estado de salud de la poblaci贸n, pero no al momento, porque sabemos que los agrot贸xicos producen consecuencias en la salud que se manifiestan tambi茅n a mediano y largo plazo. Entonces, se debe hacer un control y seguimiento epidemiol贸gico de las personas afectadas. Hasta la fecha, la cantidad que ha trascendido es de los informes extraoficiales 鈥 porque no hay ning煤n informe oficial del Ministerio de Salud P煤blica -, que da cuenta de personas que asistieron al hospital de Presidencia Roca. Por otra parte, muchas personas que pueden ser afectadas, no necesariamente van hasta el centro asistencial. Los controles deben hacerse en el territorio y planificarse para poder relevar la mayor cantidad de datos posibles禄, se帽ala.

芦Son poblaciones que est谩n completamente vulneradas a las que el agronegocio impacta diariamente en su vida禄

En tanto, tambi茅n consultada por ANRed, la antrop贸loga chaque帽a Malena Castilla, ampl铆a sobre la empresa fumigadora serial: 芦la empresa Unitec Agro est谩 radicada en la zona desde los 90鈥 y a partir de 2012 comenz贸 un proceso de denuncias, sobre todo encabezados por la familia Pe帽aloza, que est谩 al lado de Don Panos, donde se denunciaron las fumigaciones a茅reas, y junto con estas denuncias, el Hospital de Pampa del Indio denunci贸 una gran cantidad de casos de abortos espont谩neos y enfermedades respiratorias. Habitantes de la localidad dec铆an tambi茅n que hab铆a muchos ni帽os con manchas en la piel y erupciones producto de las fumigaciones. Tambi茅n m谩s adelante se organiz贸 un estudio del agua a cargo de un equipo de extensi贸n de Ciencias Exactas, que detectaron presencia de glifosato en canillas comunitarias, en agua de algunas salas de salud, aljibes y pozos cisterna, con lo cual las fumigaciones alcanzaron al agua que consume esta poblaci贸n. La Ley de Biocidas de Chaco establece que las fumigaciones a茅reas deben ser a 1500 metros, cuando hay poblaci贸n cercana, y a 500 metros por v铆a terrestre. Esto se fue violando sistem谩ticamente. Desde el 2002 hasta la actualidad se violaron. En el 煤ltimo periodo, desde el 1 de mayo hasta la actualidad, se realizaron una serie de fumigaciones que fueron cada vez m谩s brutales, que da como consecuencia el escenario que ahora se est谩 visibilizando禄, destac贸.

Castilla tambi茅n destac贸, como parte de esta problem谩tica, la composici贸n de la poblaci贸n afectada de la regi贸n: 芦gran parte de su poblaci贸n es poblaci贸n rural dispersa, en zonas que bordean los campos de los empresarios sojeros que se establecieron sobre territorios ind铆genas ancestrales y de peque帽os productores del Chaco. Pero tambi茅n cerca del 50 por ciento de la poblaci贸n de estas localidades es perteneciente a alg煤n pueblo ind铆gena. En este caso, en Pampa del Indio, es el Pueblo Qom. Y tiene otra particularidad, que es que cerca del 50 por ciento de la poblaci贸n de esta zona est谩 por debajo de la l铆nea de pobreza, con lo cual no llegan a cubrir sus necesidades b谩sica, entre ellas, la del agua. Y ac谩 aparece otra problem谩tica, que es que a pesar de estar rodeados de r铆os importantes de gran caudal, como el R铆o Bermejo y el R铆o Guaycur煤, gran parte de la poblaci贸n no tiene acceso al agua porque, justamente, estos r铆os est谩n rodeados de campos privados a manos del agronegocio, sobre todo en estos per铆odos de grandes sequ铆as y crisis h铆drica. El agua a la que acceden es a agua que almacenan en aljibes y cisternas que est谩 contaminada producto de las fumigaciones禄.

Asimismo, pone 茅nfasis en que 芦estas fumigaciones tambi茅n afectaron la producci贸n familiar de huertas y animales dom茅sticos, con lo cual la subsistencia de esas poblaciones se ve complemante en peligro, no s贸lo por el impacto que tienen en su salud estos agrot贸xicos, sino tambi茅n por los alimentos que producen y el agua que consumen禄, sostiene. Por todo lo se帽alado, considera que 芦son poblaciones que est谩n completamente vulneradas por lo mencionado, porque el agronegocio impacta diariamente en su vida. Fundamentalmente, por esta cuesti贸n h铆drica y la disputa territorial, el agronegocio va acaparando los territorios ind铆genas y de los peque帽os productores de manera contante a lo largo de los a帽os, expuls谩ndolos y oblig谩ndolos a migrar a otras zonas en condiciones de vulnerabilidad como son las grandes ciudades, entre ellas, la ciudad de Resistencia, donde se asientan en lugares con grandes necesidades禄.

Finalmente, la antrop贸loga tambi茅n destaca que 芦los empresarios del agro est谩n radicados y est谩n con la connivencia de organismos del Estado, que acompa帽an este tipo de pr谩cticas o hacen la vista gorda ante este tipo de violaci贸n de las restricciones芦. Adem谩s, recuerda que 芦en los 煤ltimos a帽os esta zona ha recibido un financiamiento muy importante del Banco Mundial, ejecutado por el gobierno provincial, y nacional, con el que ha pavimentado la Ruta Provincial 3, que es por las que se accede a estas localidades. y tambi茅n se paviment贸 la que va desde la Ruta 3 hasta la puerta del establecimeinto de Don Panos, justamente para aumentar la productividad y comercializaci贸n de esta empresa. Tambi茅n hicieron obras h铆dricas, entre ellas, acueductos que no alcanzan a la poblaci贸n ind铆gena de la zona, porque no est谩n contempladas en base a las necesidades de la poblaci贸n de esta zona, pero que, seg煤n lo que dicen integrantes de las comunidades, s铆 alcanza a los empresarios del agro芦. Por todo ellos, considera que 芦se trata de pol铆ticas orientadas a satisfacer a un sector en detrimento de otro芦.