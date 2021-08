–

De parte de ANRed August 10, 2021 277 puntos de vista

Fue el lunes 2 de agosto, en Miraflores, Chaco. La provincia parece signada por el racismo. Y particularmente en ciertas zonas del territorio ind铆gena, aparecen como naturalizadas determinadas formas de la violencia racial que hace unos d铆as llegaron a su punto 谩lgido. Hablamos con Ana Leiva, una las mujeres ind铆genas golpeadas por el grupo racista, y con Claudia Yuni, su sobrina. Por Melina S谩nchez, para ANRed.

Ana y Cecilia Leiva son dos reconocidas artesanas qom que el d铆a lunes 2 de agosto fueron golpeadas brutalmente por un grupo autodenominado Fuerza Criolla, compuesto en ese momento por alrededor de sesenta personas. Fueron mujeres las agresoras directas, pero el c铆rculo que las rodeaba estaba encabezado por varones que las incentivaban a golpear a las dos artesanas. Las fotos de los rostros de Ana y Cecilia dicen todo. Nos cuentan que este grupo las ofende constantemente a ellas, a su familia y a su comunidad, pero nunca hab铆a llegado la cuesti贸n a estas instancias. La comunidad puso este hecho y otros tantos anteriores en manos de la justicia. Desde 2012, tras acuerdo con el gobierno de la Provincia de Chaco, esperan que se resuelva la posesi贸n comunitaria del territorio.

Ese es el problema: la posesi贸n territorial. Los qom viven all铆 desde hace muchas generaciones, desde 1930 aproximadamente. Los criollos llegaron reci茅n en 2010. Si las leyes, convenios y tratados nacionales e internacionales se respetaran, el litigio hubiera finalizado hace tiempo. Por el contrario, desde hace diez a帽os los criollos racistas se vienen instalando progresivamente en territorio de la comunidad qom, cada vez llegan m谩s, y hoy son alrededor de cuatrocientas personas las que usurpan territorio ind铆gena agrupadas en esta organizaci贸n que se manifiesta p煤blicamente desde sus redes sociales y los documentos que elaboran y eventualmente presentan tambi茅n ante la 芦justicia禄 en contra de los originarios.

Fuerza criolla tiene un logo reconocible en redes, un gaucho de porte m谩s bien 芦europeo禄 montado a caballo, portando la bandera argentina, seguido de un ni帽o gaucho en la misma pose, y se re煤ne territorialmente en torno a la figura de un 芦presidente barrial禄, es decir, eligen representantes. Dicen que los discriminados son ellos por las leyes que 芦favorecen禄 a los ind铆genas, aparecen en los medios locales pidiendo 芦autonom铆a禄 y hablando de 芦levantamientos del pueblo禄. A nivel local, lamentablemente tienen mucha aceptaci贸n, y podr铆amos decir que expresan un pensamiento regional agiornado por largo tiempo que ve como due帽os 芦leg铆timos禄 de las tierras a los criollos y blancos. Encuentran la justificaci贸n del racismo en la apropiaci贸n de las tierras, anteponiendo casi siempre para ello papeles de compra venta nuevos que ning煤n valor tienen frente a la posesi贸n ancestral comunitaria y protegida por el derecho internacional de los pueblos originarios.

Dado el litigio judicial que la comunidad qom y Fuerza criolla sostienen desde 2012 no se puede innovar en terreno. Sin embargo, el lunes por la tarde empleados de Seechep- empresa de electrificaci贸n rural- intentaban realizar una instalaci贸n de luz. Cuando Ana y Cecilia se acercaron para charlar con los empleados, miembros de Fuerza criolla las atacaron por detr谩s, las golpearon hasta que Cecilia se desmay贸 y cay贸 al suelo muy lastimada, y permanecieron all铆 violentamente hasta que los sobrinos de las artesanas pudieron ir a socorrerlas.

Cuando una de ellas pudo acercarse a la comisar铆a con sus sobrinos mientras la otra permanec铆a en cama por los golpes, vieron ingresar a la comisar铆a a sus agresores. Una vez realizada la denuncia el comisario manifest贸 que no iba a proceder a la detenci贸n de nadie y que esperar铆a a ver c贸mo se exped铆a fiscal铆a, es decir, se qued贸 de brazos cruzados. Claudia, sobrina de las artesanas, tuvo que pedir insistentemente copia de la denuncia porque no se la quer铆an dar.

Posteriormente se dirigieron al hospital local, solo le aplicaron un inyectable a Ana. Tuvieron que pedir tambi茅n con insistencia que vayan a buscar a Cecilia a la comunidad, porque ella no se pod铆a trasladar ni caminando ni en moto. Al escuchar esto, la enfermera que las atendi贸 dijo que 芦a煤n segu铆a el teatro禄. Este tipo de expresiones en boca de personal policial y de salud de la localidad, solo suman gestos a la atm贸sfera racista y antiind铆gena que se vive en el lugar y en todo Chaco.

Al d铆a siguiente, martes 3 de agosto, Ana y Cecilia viajaron a Castelli, la ciudad m谩s pr贸xima, a unos 45 kil贸metros. All铆 pudieron hablar con la abogada Carolina Raquel Aquino, radicar la denuncia en fiscal铆a, y acceder a atenci贸n m茅dica adecuada.

Recordemos que d铆as antes en otro distrito de la misma provincia dos polic铆as violaron a una menor tambi茅n ind铆gena. Pero adem谩s replican sucesos que se dan en otras partes del pa铆s con otros pueblos ind铆genas. Ayer mismo en Chubut se llamaba una marcha antimapuche. Los que convocaba eran terratenientes locales, que se dicen en defensa de los parques nacionales, pero que lo que quieren es a las comunidades fuera de su territorio.

Estos hechos no solo contra los pueblos originarios, sino puntualmente contra las mujeres ind铆genas, no son aislados, sino que dan cuenta de un tipo de violencia que cierto sector de la sociedad chaque帽a avala y que adem谩s tiende a institucionalizar en manos de la fuerza policial, el personal de salud e inclusive nuevas-viejas fuerzas civiles con pr谩cticas que nos retrotraen a otras 茅pocas y a otras geograf铆as. La conmemoraci贸n de este lunes 9 de agosto, D铆a Internacional de los Pueblos Originarios, se帽ala tambi茅n una reflexi贸n pendiente en Argentina.

Compartimos entrevista realizada a Ana Leiva, una de las mujeres qom atacadas, y Claudia Yuni, su sobrina.

驴Cu谩ndo ocurri贸 el hecho?

Ana Leiva: El 2 de agosto

驴Qu茅 pas贸 esa tarde? 驴Qui茅nes las agredieron? 驴Cu谩ntos agresores eran?

Ana Leiva: Aproximadamente a las 16, 17 horas. Nos agredieron por buscar un buen di谩logo con los operarios de Secheep. Les preguntamos de d贸nde hab铆an sacado la orden para hacer la bajada de luz a los habitantes criollos del lote 88. Los operarios no respondieron nada, pero ellos ya estaban rodeados de m谩s de sesenta personas y esas personas pertenecen a una organizaci贸n llamada Fuerza criolla. Esas personas fueron las que nos agredieron con empujones patadas y con palos, y a Cecilia le agarraban del pelo, la arrastraron y tambi茅n con patadas. No fuimos a pelear ni nada, solo buscando informaci贸n y un buen di谩logo con las personas que trabajaban ah铆. Pero al fin terminaron maltrat谩ndonos. Fuerza criolla es un grupo organizado, de m谩s de 60 personas, lo componen hombres y mujeres y son muy racistas. Y siempre act煤an de esa manera son muy violentos con personas ind铆genas siempre hacen enfrentamientos.

驴Desde hace cu谩nto este grupo se instal贸 en territorio de la comunidad?

Ana Leiva: en el a帽o 2010 empezaron a instalarse y de ah铆 empezamos a hacer denuncias para que no pueda ingresar m谩s gente criolla en nuestro territorio. Pero a煤n segu铆an. Y en el a帽o 2012 actuamos judicialmente as铆 pod铆amos tener el amparo judicial, para que la gente no siga avanzando con nuestro territorio. Y pasaron los a帽os. La gente criolla no respeta el amparo judicial y siguen avanzando a煤n m谩s, en tiempo de pandemia es peor, ya no respetan nada ni el acuerdo que tuvimos con el estado. Y segu铆an sacando terrenos de nuestro territorio y hac铆an o constru铆an casas. Ya no le importa el amparo judicial, o sea nuestro territorio ya est谩 judicializado, pero a煤n la gente avanza m谩s y sigue sacando nuestras tierras.

驴Desde hace cu谩nto viven ustedes all铆?

Ana Leiva: desde el a帽o 1930 viv铆an nuestros abuelos y nuestros padres tambi茅n y ellos ahora ya no est谩n m谩s y quedamos nosotros los hijos nietos y bisnietos.

驴Pudieron radicar las denuncias en comisar铆a y fiscal铆a?

Ana Leiva: S铆.

驴Qu茅 les dijeron en comisar铆a y fiscal铆a y c贸mo las trataron? 驴C贸mo fue la atenci贸n m茅dica en el pueblo?

Claudia Yuni: En la comisar铆a nos atendi贸 el oficial Navarrete. Redact贸 la denuncia sobre el hecho y nos dijo que no iba a detener a esas personas, que iba a esperar que tome cartas en el asunto la fiscal铆a y luego actuar铆an ellos por orden de la fiscal. Y bueno nos entreg贸 las fotocopias de las denuncias y nos mandaron al hospital a examinar a Ana primero y luego en la salida del hospital le ped铆 que den la fotocopia del certificado m茅dico pero me dijeron que no, que esos papeles se lo mandan a la fiscal铆a con todos los expedientes.

Y le dijimos al oficial que no pod铆amos ir a buscar a Cecilia. Y le insistimos para que 茅l mismo busque a Cecilia con la patrulla. Y nos pregunt贸 si estaba muy golpeada, si pod铆a caminar o no. Y bueno, nosotros le dijimos que Cecilia no pod铆a caminar porque le patearon la rodilla entre dos y los codos estaban raspados. Y adem谩s ella se desmay贸 cuando lo pegaron. Y ah铆 reci茅n fueron a buscarla cuando le dijimos as铆 al oficial.

Y al llegar en el hospital y estuvimos parados ah铆 y una enfermera sali贸 de la guardia y le habl贸 al otro polic铆a y pregunt贸 si esa se帽ora era otra a la que tambi茅n iban a examinar 鈥損or Cecilia Leiva que a煤n no hab铆a sido trasladada al hospital-, y el polic铆a respondi贸 que s铆, y la enfermera dijo que a煤n segu铆a el teatro y se fue para adentro de la guardia unos minutos despu茅s y lo atendieron a Cecilia. Le pusieron calmante nom谩s. Ana y Cecilia segu铆an con dolores de cuerpo el martes a la ma帽ana.

驴Cu谩nta distancia hay desde la comunidad a Castelli? 驴C贸mo viajaron hasta all谩?

Claudia Yuni: Y en la ma帽ana del martes viajaron a Castelli, que nos queda 45 km aproximadamente. Viajaban en remis. Ah铆 hablaron con la abogada de c贸mo poder avanzar con la situaci贸n que pasaron. Y luego pasaron en el centro de salud en JUM 鈥揓unta Unida de Misiones-, y las atendieron bien y le dieron medicamentos.

El d铆a viernes fueron citadas en la Fiscal铆a N煤mero 1, donde fueron a declarar sobre el hecho que sucedi贸 y tambi茅n las examinaron, o sea recibieron atenci贸n de un m茅dico forense y all铆 s铆 las atendieron bien. Y ahora solo queda esperar a que citen a los agresores la semana pr贸xima.

驴Qui茅nes se han solidarizado con la comunidad en el transcurso de estos d铆as?

Claudia Yuni: Hasta el momento Cultura y Municipalidad de Berazategui; la directora Dora I. Esteves de la Escuela Municipal de Artesan铆a; la Secretar铆a de Cultura y Educaci贸n de Berazategui; el Gobierno de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires; el Ministerio de Cultura; la Secretar铆a de Gesti贸n Cultural; la Direcci贸n General de Patrimonio, Casco hist贸rico y Museos; el Museo de Arte Popular Jos茅 Hern谩ndez; Paola Fritz, coordinadora de Comunicaci贸n y Promoci贸n Artesanal; y Roxana amarilla, y la vicepresidenta del Consejo Mundial de Artesan铆as, Regi贸n Latinoam茅rica, Buenos Aires Argentina. Y tambi茅n hubo cartas de apoyo de Tayta Wari Rimachi, Mama Kantuka Killa, el Centro Cultural Waka Luna, Ayllu Mayu Wasi, y tambi茅n notas de apoyo del Frente de Mujeres Artesanas, de DD.HH. de la Naci贸n, de la Junta Unida de Misiones (JUM) y la abogada Carolina Raquel Aquino. Ellos son los que nos acompa帽an en el transcurso de estos d铆as.