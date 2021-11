–

De parte de ANRed November 5, 2021 50 puntos de vista

脡ste mediod铆a la polic铆a de Chaco reprimi贸 a los trabajadores de la compa帽铆a de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) quienes en conjunto con integrantes del Sindicato de obras sanitarias Chaco (SOSCH) y al Corriente Sindical Jorge Weizs se encontraban realizando una manifestaci贸n frente a la Gobernaci贸n para exigir el blanqueo de trabajadores adcriptos y aumento salarial. La polic铆a desaloj贸 la protesta y detuvo a uno de los manifestantes que ya se encuentra en libertad. 芦Toda la semana nos movilizamos porque en septiembre el Gobernador (Capitanich) con el Ministerio de Trabajo y el Directorio de la empresa se comprometieron a blanquear a los rabajadores mediante un decreto que saldr铆a en noviembre. Ya vamos cinco d铆as del mes y no hay ninguna se帽al que el decreto est茅 en camino. Con la Coordinadora que nuclea a varias organizaciones en Chaco, nos movilizamos desde el lunes para exigir que el decreto salga lo antes posible禄. Por ANRed

脡ste mediod铆a la polic铆a de Chaco reprimi贸 a los trabajadores de la compa帽铆a de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) quienes en conjunto con integrantes del Sindicato de obras sanitarias Chaco (SOSCH) y la Corriente Sindical Jorge Weizs se encontraban realizando una manifestaci贸n frente a la Gobernaci贸n para exigir el blanqueo de trabajadores adcriptos y aumento salarial. La polic铆a desaloj贸 la protesta y detuvo a uno de los manifestantes que ya se encuentra en libertad.

芦Hoy nos movilizamos y la polic铆a sin leer ning煤n protocolo sin mediar, avanz贸 desalojando la calle y llevando a un trabajador detenido. El compa帽ero fue liberado pero 茅sta es la respuesta del Gobierno de Capitanich junto con el Gobierno nacional ante la situaci贸n de los trabajadores del SAMEEP, porque lo que viven ellos sucede con miles de trabajadores en el pa铆s, mientras el Gobierno renegocia como pagar una deuda externa que no fue contra铆da por el pueblo trabajador. El reclamo es pedir el blanqueo y un salario a corde a la canasta b谩sica y no de hambre como los que tenemos los chaque帽os, junto con condiciones dignas de trabajo禄 explic贸 Nadia integrante de la Corriente sindical Jorge Weizs en di谩logo con ANRed.

Asismismo Nadia coment贸 cu谩les son los motivos de las manifestaciones que vienen realizando los trabajadores del SAMEEP quienes llevan delante una lucha por el blanqueamiento de los empleados desde el 2016.

芦Los trabajadores de SAMEEP en conjunto con el Sindicato SOSCH hace a帽os viene luchando por el blanqueo de mas de 500 trabajadores adscriptos que el gobierno hizo entrar en un Ministerio, pero su servicio lo prestan en la empresa hace mas de trece a帽os. Al no estar blanqueados no tienen un mont贸n de beneficios y derechos, ya que estan precarizados. En 茅ste sentido desde el 2016 se vienen organizando y luchando por el blanqueo de los trabajadores. En 茅stos seis a帽os tres trabajadores, adscriptos y de planta, perdieron la vida por las malas condiciones en las que trabajan en una empresa estatal donde la mayor铆a de sus presidentes que pasaron por ese directorio antes de invertir y levantar la empresa, que es esencial para el Chaco porque maneja el tema del agua y las cloacas, la fundieron y ocupan la caja de la empresa para la campa帽a pol铆tica y electoral. Mientras los trabajadores estan aqu铆 bajo la lluvia exigiendo un derecho que hace a帽os les vienen negando. Toda la semana nos movilizamos porque en septiembre el Gobernador (Capitanich) con el ministerio y el directorio se comprometieron a blanquear a los rabajadores mediante un decreto que saldr铆a en noviembre. Ya vamos cinco d铆as del mes y no hay ninguna se帽al que el decreto est茅 en camino. Con la Coordinadora que nuclea a varias organizaciones en Chaco, nos movilizamos desde el lunes para exigir que el decreto salga lo antes posible禄.

Procesamiento de trabajadores en lucha

A principio de septiembre los trabajadores del SAMEEP realizaron una manifestaci贸n e intentaron ingresar a la empresa para exigir sus demandas. En ese momento hubo un enfrentamiento con una patota armada que les impidi贸 el ingreso y como resultado hubo personas heridas y algunos destrozos. Tal como relatan los trabajadores la denuncia por las agresiones sufridas no prosperaron pero si resultaron tres trabajadores procesados a quienes se los se帽ala por las roturas ocurridas.

芦Hubo una marcha que se realiz贸 a la central de la empresa donde los trabajadores quisieron entrar porque se trata de una empresa estatal. El directorio puso a una patota que muchos de nosotros que vivimos en los barrios populares los conocemos con antecendentes vinculados al narcotr谩fico y la delincuencia, en connivencia con la polic铆a. 脡sta patota fue contratada para no dejarnos entrar a la empresa. Ese d铆a hubo un enfrentamiento y 茅stos tipos portaban armas. Hubo compa帽eras heridas, se hicieron las denuncias y la polic铆a en esa ocasi贸n no intervino. Nuestra denuncia no prosper贸, pero si la denuncia a nuestros compa帽eros por romper algunas ventanas hechos de los cu谩les no hay pruebas, pero si de las agresiones de la patota a nuestros compa帽eros trabajadores. Fueron procesados tres compa帽eros que adem谩s tienen perimetral dictaminada por la Fiscal Irala, en connivencia con el Gobierno Provincial. 隆Los compa帽eros tiene una perimetral que les impide acercarse a su lugar de trabajo, al directorio!. Entendemos que se esta violando el derecho a la participaci贸n gremial de los compa帽eros que integran los sindicatos y representan a los trabajadores. Asimismo fueron trasladados de sus lugares de trabajo, alejados de la base de donde se estaban organizando, violando la libertad sindical y el derecho a protestar禄 explic贸 Nadia.