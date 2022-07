–

Esta ma帽ana, la policia chaque帽a desaloj贸 una protesta en la ruta 11, altura km 999, en Resistencia, dejando una decena de heridos de bala de goma y gases lacrimogeno. El movimiento Villa Facundo reclamanba la devoluci贸n de un terreno que les pertenec铆a y ten铆an planeado la autoconstrucci贸n de viviendas. Durante el operativo, testigos contaron que un uniformado habr铆a efectuados varios disparos de un revolver calibre 22. En un video se puede observar a mianifestantes exhibiendo las vainas. Por ANRed.

El movimiento social sali贸 esta ma帽ana a bloquear la ruta 11 a unos kil贸metros al sur de Resistencia, cansados de reclamar la asignaci贸n de un predio prometido luego que el movimiento hab铆a cedi贸 2 hect谩reas para un supuesto plan de urbanizaci贸n promovido con inversiones de una empresa.

La polic铆a reprimi贸 y desalojo la protestas con brutal violencia que incluy贸 los disparos de un arma de fuego calibre 22. Los testigos y v铆ctimas del accionar represivo explicaron a ANRed que no se present贸 ninguna orden de desalojo y que uno de los polic铆as disparaba detr谩s de los escudos 鈥渃on un arma versa tiraba tiros. En un momento se puso nervioso en medio de la represi贸n y se le trabo el arma y se le ca铆an balas鈥, En las im谩genes se pueden ver casquillos, un proyecto 22 sin usar y videos en donde los manifestantes les gritan a los efectivos que juntan las vainas.

Una decena de heridos fue el resultado del desalojo 鈥減or milagro no hubo ning煤n herido de bala. Pero no pueden detener la protesta en el Chaco ya hay demasiada hambre鈥, explic贸 Junior batista referente del movimiento social Villa Facundo quien dialogo con ANRed. Que tambi茅n cont贸 que fue herido con munici贸n de goma. Un total de diez personas impactadas. Y alert贸 que lo persiguieron motos policiales hasta el campo y que le avisaron que tendr铆a pedido de captura.

Junior Batista relato que esas dos hect谩reas hab铆an sido cedidas por una persona a fin a la organizaci贸n y que luego en una reuni贸n que participo el gobernador Jorge Capitanich, el movimiento decidi贸 ceder el terreno a cambio de una futura reubicaci贸n y un plan de autoconstrucci贸n de viviendas para 80 familias, 鈥淓l gobierno en el 2020 nos pidi贸 nuestro terreno que hab铆an cedido unas personas al movimiento. Quer铆an invertir con un empresario para alg煤n proyecto. Yo estuve en reuni贸n con el gobernador, con la ministra Martha Soneira, (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial) y acced铆 al trato鈥.

El corte fue en las puertas del predio reclamado. El movimiento que tiene una cooperativa de construcci贸n y que ya ha terminado 20 viviendas para 20 familias, esperaba tener designado nuevos terrenos para seguir con el plan de construcci贸n de 80 viviendas m谩s, 鈥淣osotros no tuvimos propuesta y ahora queremos que nos devuelvan el terreno y ah铆 poder seguir con el plan de construir las 80 casas. Nosotros mismos hacerlas as铆 poder seguir con nuestro trabajo鈥, explic贸 Junior.

Los medios de comunicaci贸n regionales centraron la noticia en la interrupci贸n del transito y en el polic铆a herido por una piedra. No informaron sobre el reclamo. 鈥淎c谩 hay cada vez m谩s pobreza y no tiene propuesta para la gente pobre. Cada vez m谩s miseria, cada vez m谩s basura鈥. 鈥淎c谩 los medios, como canal nueve dependen de la pauta y no reflejan la realidad. Muestran solo lo c茅ntrico de la ciudad, pero la pobreza y las familias que viven de la basura no dicen nada. Nosotros tenemos familias que viven de la basura. Ahora ni siquiera pueden salir a cartonear por la prohibici贸n de la tracci贸n a sangre y ellos viven de la basura. Se est谩n cagando de hambre. Son 7 familias que ni tienen documento son nn鈥.

芦Brutal resistencia de manifestantes al desalojo de un piquete que encabezaban en Ruta 11: varios agentes heridos禄, titulo el Diario Chaco donde solo hace menci贸n del corte del transito y de las heridas a policias sin mencionar el detonante de la protesta ni las personas heridas por las fuerzas de seguridad.