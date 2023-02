–

Seg煤n cuentan, el ling眉ista ruso Georg Atalanov Chalensky conoci贸 de cerca el horror y la dureza de la vida. Naci贸 en la ciudad de San Petersburgo en 1905, el mismo a帽o en que los fulgores de la Revoluci贸n estallaron luminosos en el aire de una ciudad que recog铆a los ecos de las masas insurrectas. De muy joven, se traslad贸 a Mosc煤, donde curs贸 sus estudios universitarios en filolog铆a en el Instituto de Nuevos Idiomas de Mosc煤 y se integr贸 al C铆rculo Ling眉铆stico de esa ciudad, donde trab贸 una entra帽able amistad intelectual con el gran ling眉ista Roman Jakobson, con quien compartieron los t贸picos iniciales del formalismo ruso, de marcada impregnaci贸n po茅tica y literaria. Por esos a帽os, Jacobson y Chalensky mantuvieron fuertes v铆nculos y discusiones con el C铆rculo Ling眉铆stico de Copenhague, donde sobresal铆a el brillante ling眉ista Louis Hjelmslev, y con la Escuela de Praga. Era un clima de efervescencia. La revoluci贸n y el estructuralismo, que luego cop贸 la parada con las intervenciones de Saussure, Benveniste y Kristeva, flotaban en la atm贸sfera de las reflexiones semiol贸gicas de estos grand铆simos fil贸sofos de la lengua.

En los primeros tiempos de la formaci贸n de Chalensky, a煤n no hab铆a sido publicado el tremendo texto de Stalin Acerca del marxismo en la ling眉铆stica. Este escrito ser谩 fundamental para la historia de la ling眉铆stica rusa, y en particular para nuestro personaje en cuesti贸n. En 茅l, Stalin plantea que la lengua se diferencia de la superestructura por cuanto hay una continuidad de las estructuras gramaticales del idioma ruso que persisten y sobreviven a los cambios en la estructura econ贸mica experimentados a partir de la Revoluci贸n de Octubre. Este gran evento pol铆tico, que conmovi贸 todas las dimensiones de la vida colectiva, en cuanto al lenguaje, seg煤n Stalin, s贸lo produjo cambios al nivel de los contenidos y vocabularios. Los rusos, sosten铆a el dirigente giorgiano, se comunicaban despu茅s de la Revoluci贸n del mismo modo que en la 茅poca del zarismo. Hab铆a nuevas palabras, pero no afectaban la comunicaci贸n, sino que, en todo caso, la enriquec铆an con nuevos conceptos emanados de la experiencia pol铆tica. El socialismo ser铆a, en este sentido, un conjunto de palabras nuevas que se insertan en la vieja estructura comunicativa, dando una continuidad en el habla que no se corresponder铆a con los modos de concebir las transiciones en curso, de car谩cter rupturista, que se experimentaban en el resto de las dimensiones de la vida social.

Pero para Chalensky no fue as铆. Porque prontamente, en las grandes purgas con las que Stalin buscaba depurar el r茅gimen para garantizar su 鈥渘itidez revolucionaria鈥, su amigo 铆ntimo, el abnegado y honesto militante Boris Javoblev, fue brutalmente torturado y asesinado por el r茅gimen. Este hecho inesperado, que le lleg贸 a Chalensky como un signo brutal, una violencia inaudita que le vino del exterior de su cotidianeidad impregnada por los quehaceres de la academia, cambi贸 totalmente su vida. Porque esa vida ya no pod铆a seguir del mismo modo como si nada hubiera ocurrido. Ya hab铆a sido transformada por este acontecimiento. De repente, a Chalensky se le revel贸 una nueva verdad del mundo que no lo solt贸 m谩s. Descubri贸 que, debajo de toda lengua de Estado, el crimen se prolonga en nombre de otras palabras. Cambian las razones, pero no la econom铆a del terror. La verdadera continuidad era la de un modo de gestionar el miedo y la obediencia. De all铆 en m谩s, nuestro ling眉ista heroico no solt贸 la causa de su amigo Javoblev, llevando al plano de las elaboraciones te贸ricas sus indagaciones y disidencias, deslizando su enunciaci贸n hacia zonas m谩s radicales, como lo muestran ciertos escritos recuperados de la censura y algunas cartas de la 茅poca.

Si Stalin ten铆a raz贸n en un punto, el de considerar que la lengua no era mera superestructura sino expresividad de los modos de ser, para Chalensky hab铆a que huir de la lengua oficial, la ret贸rica revolucionaria bordada con los oropeles morales del sacrificio y la exaltaci贸n del hero铆smo, que solicitaba la pasividad del pueblo antes que la creaci贸n y la lucha. 驴Qu茅 hacer cuando el mundo entero se desploma frente a los propios pies? El reclamo de esclarecimiento y justicia, llev贸 a Chalensky a descreer del mundo, a emprender una lucha cuyo destino final fue el ostracismo, el gulag y el despiadado fr铆o del oriente siberiano hasta su muerte. Pero mientras trabajaba en las condiciones m谩s rudas que puedan imaginarse, no dej贸 nunca de pensar en su amigo Boris Javoblev, en las ense帽anzas de su maestro Hjelmslev acerca de la pragm谩tica del lenguaje, la materialidad de los signos y la necesidad de inventar una lengua cuando ya no nos alcanzan las palabras para comprender lo que vivimos y expresar lo que sentimos.

Ante el abismo

El veterano profesor Federico Oldemburg, conocedor profundo del pensamiento pol铆tico argentino, suele recordar el episodio en el que Rodolfo Walsh, investigando los sucesos que rodearon el asesinato del dirigente sindical Rosendo Garc铆a, solt贸 una frase concluyente: 鈥淣o creo en la justicia鈥. Toda politizaci贸n pasa, necesariamente, por un proceso de decepci贸n, de despeje de todas las ideas e im谩genes abstractas que son las que nos constituyen y con las que organizamos nuestra racionalidad. Siempre aparece algo que bloquea y entorpece nuestra relaci贸n con el mundo. Algo de lo que no podemos zafar: un signo extraviado que nos llega de afuera, una imagen que nos perturba, un enunciado que nos asalta, un afecto que nos atrapa y del que no sabemos ni podemos salir. Todo el mundo se derrumba, todo lo que sab铆amos se nos viene abajo. Como cuando se descubren verdades que destruyen aquello en lo que cre铆mos. La lengua revolucionaria en la que se entreteje y encubre el terror para Chalensky, la justicia burguesa y su correlaci贸n con las pol铆ticas imperialistas para Walsh, son ejemplos de esta cat谩strofe que nos enfrenta al despe帽adero del saber y son el punto de arranque de una experiencia: la necesidad de crear un dispositivo literario propio capaz de enunciar aquello que surge en las entra帽as del abismo. All铆, en ese punto concreto, se abre una investigaci贸n acerca de la materia misma de la constituci贸n del mundo y del propio lugar en 茅l, toda vez que ya hemos sido atrapados por los efectos de este descubrimiento. Las palabras, las representaciones y las im谩genes se desfondaron. Ya nada genuino queda all铆. Son la mentira que sostiene una escena hip贸crita que no se hace cargo de asumir el reverso en el que, fr谩gil, la vida lucha y persiste por fuera de las coordenadas de la vidriera p煤blica, de las categor铆as del sistema y el r茅gimen de la opini贸n.

Un viernes a la tardecita, el inquieto Diego Valeriano deb铆a emprender su regreso a la Capital en tren desde el barrio de Moreno. Pero sinti贸 una extra帽a incomodidad. Un cosquilleo que lo hizo tambalear. No pod铆a seguir as铆 la cosa. Se llen贸 de sensaciones y de preguntas que precipitaron su pulso. Decidi贸 ir a la pizzer铆a de la esquina y pidi贸 dos porciones de muzzarella con una Coca. Mientras forcejeaba con los cubiertos para desprender el hilo de queso que un铆a el pedazo cortado del resto de la porci贸n, le cay贸 la ficha. Mastic贸 r谩pido, bebi贸 un sorbo de gaseosa, deteni茅ndose un instante en esa peque帽a capa oleaginosa que recubre la bebida cuando el labio engrasado entra en contacto con el fluido l铆quido, y de repente mir贸 el ventanal sin poder soltarlo hasta avanzada la noche. La estaci贸n Moreno era un hormiguero. Las im谩genes se precipitaban simult谩neamente, ca贸ticas, desafiando los movimientos perceptivos esenciales. Voluptuosas morenas sonrientes y entalladas en calzas desbordadas. Pibes de gorra y musculosa basquetbolista de Chicago Bulls. Biceps tatuados y chiquitos colgando de los brazos. Mochilas para adelante para no regalarse en el Sarmiento. Los laburantes precarizados del municipio no pod铆an m谩s con el silbato tratando de organizar un tr谩nsito ingobernable, cuyo orden era arrasado por motitos, bondis desmadrados por el gent铆o atiborrado y transe煤ntes apresurados por llegar a sus casas. Valeriano se entreten铆a mirando las camisetas de futbol sublimadas y los cortes de pelo embadurnados con un toque de gel para acomodar el fleco debajo de la gorra. Los transas que pasaban y entregan algo en la mano a alguien. Todo a cielo abierto. En el conurbano el cuerpo no es teor铆a sino experiencia. Y de all铆, de ese fondo indescifrable de im谩genes sin palabras apareci贸 una claridad; Valeriano tuvo una visi贸n: el mercado es m谩s vital que toda la ideolog铆a progresista que victimiza al pobre por 鈥渇alta de oportunidades鈥, que toda la parafernalia t茅cnica de trabajadores sociales y militantes con sus secretar铆as de 鈥渁bordaje territorial鈥, sus cursos de capacitaci贸n y sus estructuras de planes, subsidios y talleres productivos. Militar es comprender, se dijo a s铆 mismo Valeriano, entre la perplejidad y la fascinaci贸n, sabiendo que hab铆a encontrado el hueso de una cuesti贸n que no lo largar铆a m谩s. Hab铆a algo para hacer que no era reformar al otro ni invitarlo a ingresar a un mundo putrefacto que se ca铆a a pedazos. Un desaf铆o, una tarea que requer铆a de una total predisposici贸n y de un afinamiento de la percepci贸n y el pensamiento.

Devenir guach铆n: filosof铆a del segundeo.

Los intelectuales explican un mundo que no comprenden. Los especialistas prescriben diagn贸sticos sin ponerse a prueba en lo que dicen. Los periodistas condenan la oscuridad sin comprender sus l贸gicas internas. El diario pondera como ejemplo al pobre aspiracional, adocenado personaje de un triunfalismo meritocr谩tico (鈥渟e crio en la pobreza, sin padre ni madre, se puso a cocinar empanadas en Manhattan y hoy tiene una cadena que factura millones鈥). Pero entender es romper la barrera, salir del campo de exterioridad, suspender las im谩genes sobre el otro, renunciando al lugar propio, e indeterminarse en la faena. Como dijo el viejo y aguerrido Indio Solari, cierta vez y all谩 a lo lejos, con la certeza de quien afirma una comprobaci贸n: 鈥渆n los nervios de los pibes hay mucha m谩s informaci贸n del futuro que la que tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos鈥. Valeriano hizo suyo ese descubrimiento por v铆a propia. Por haberse propuesto andar con los pibes sin guiarlos o, mejor dicho, por disponerse a ser guiado por esa fuerza. Escucharlos no con la pretensi贸n de fundar una nueva sociolog铆a popular ni una pedagog铆a emancipadora, sino con el 谩nimo de construir una amistad, de conquistar un umbral en la existencia propia a partir de esa experiencia an贸mala tramada por v铆nculos ins贸litos, inesperados. Ning煤n paternalismo. Solo andar, estar y pensar esos trayectos. Armar banda, fabular el presente y tallar complicidades. Abrir la propia vida a alojar aquello que no sabemos bien de qu茅 se trata pero que es fuente de manija, de sobresalto, de agitaci贸n. No es una exaltaci贸n boba de la fiesta y el agite, sino un modo de concebir la vida desgarrada (鈥渓o que pasa de verdad duele鈥), la que sin esperar nada del tiempo por venir lo apuesta todo a cada paso. Un sistema de c谩lculos diferente, otra manera de perseverar en el ser.

Escuchar es seguir l铆neas. Porque lo que se encuentra en el habla de esos pibes y pibas es un extra帽o dialecto, un silencio que impide que su saber vivir sea extractivizado, explotado o banalizado en las ret贸ricas anal铆ticas o en unas po茅ticas rom谩nticas, medio babosas e idealizadas, de una clase media que busca traducir el mundo popular a la comprensi贸n civilizada. Sonidos animales y exclamaciones guturales que no pueden ser abarcadas. Dice Valeriano que cuando los pibes y pibas en 鈥渟ituaci贸n de鈥 dicen algo:

鈥淩eciben cosas que no pidieron: palos, amor, contenci贸n, una comida caliente en esas noches fr铆as, ropa. Entonces ni gracias, ni perd贸n, ni hola. Ni tirar tiros con la boca, ni un argot especial, ni esa lengua descansera que tanto nos gusta. Ni berretines porque nunca estuvieron presos. Apenas un rumor imperceptible en contadas ocasiones, algo que se les escapa y de toque se arrepienten. No responden, no dicen, no agitan. El silencio es la mejor manera de seguir en la que est谩n. El silencio, esquiva la psicologiada, la caridad, la gorra. Hablar como herramienta para sobrevivir ya no les sirve, crear mundos a partir del lenguaje no es lo de ellos, balbucear como tanteo de las ideas por venir es puro cartel鈥.

De ah铆 surge una 茅tica del segundeo, del descubrimiento de que hay una vida que empuja y que no cabe en ninguno de los moldes de la sociedad careta. El segundeo no es estrategia ni solidaridad. No es ayuda ni recurso para el otro. Tampoco acompa帽amiento, pues el que acompa帽a sabe demasiado de s铆 mismo y supone al otro protagonista (sea en la versi贸n paternalista, sea en el endiosamiento fascinado). Es, tal vez, algo m谩s indescifrable. Una manera de estar, un modo de vagar, una econom铆a del tiempo no sometida al c谩lculo instrumental ni al productivismo que arrasa todas las posibilidades existenciales. Es una pregunta por lo genuino cuando esa perspectiva fue arrebatada por la financierizaci贸n de todo horizonte. 鈥淟a vida vale demasiado para cambiarla por guita鈥, nos dice Valeriano con la solvencia del que ya se siente atrapado en esa red de sentidos que permite ver algo m谩s del mundo que todo lo evidente. A煤n si eso no tiene palabras a煤n para ser narrado. En esas deserciones aparece una pol铆tica de la lengua. Ya no como forma de contar el mundo existente (humanista, burocratizado, emprendedor, caritativo o militante), sino como invenci贸n de otra forma de vivir un territorio que late y reclama de una inteligencia extrema y sagaz para recorrer esos senderos. No hay modelo sino experiencia que se afirma entre la vida runfla, en la suciedad de un mundo que respira vida por los poros y siempre busca una salida. No hay docilidad ni cuerpo derrotado (como se percibe en el cuerpo laburante, el cuerpo de comedor y merendero, el cuerpo de movimiento social). Hay que zafar de las trampas del sistema, de los pastores, los educadores, los predicadores de una lucha que no existe. 鈥淪iempre pillo, nunca pollo鈥. Esa es la m谩xima de un conatus conurbano. Aprender las coordenadas para sobrevivir en la ambivalencia de un espacio en el que se deja la piel a cada paso.

El tr谩nsito

Si en La no sufras鈥, Valeriano detalla con sutileza la 茅tica del segundeo, a partir de haber descubierto nuevos sentidos en los que se tramitan las vidas, no ya de los otros sino la propia vida, en 脡l est谩 vivo鈥, avanza hacia reflexiones inesperadas, inc贸modas, profundas y sin retorno. Porque para este autor sin rostro, peregrino de los confines de la ciudad, los libros no son objetos en s铆 ni fetiches literarios. Son experiencias que se帽alan un tr谩nsito, un movimiento existencial sin finalismo. Militar para comprender, segundear para percibir de otro modo y escribir para respirar. En ese latido, uno va siendo otro. De la fascinaci贸n por el descubrimiento de un modo de ser, la m铆mesis con una lengua que despunta desafiante, a la pregunta por uno mismo, por qui茅n se es despu茅s de la tormenta. Por eso hay un refinamiento. No porque se pase de la lengua de los pibes a la lengua adulta del escritor. Sino porque en ese tr谩nsito uno est谩 obligado a preguntarse qui茅n es. Ya no hay vuelta a la 鈥渧ida civil鈥, al tiempo anterior o al reposo. Si la historia que se cuenta en ambos libros aparece de refil贸n es, precisamente, porque prometiendo contarla, Valeriano descubre que no es un libro sobre los otros sino sobre s铆 mismo. No hay literatura ni escritura alguna que sea digna si no amenaza y desestabiliza al narrador. Si lo que se cuenta es genuino es porque la escritura surge de una conmoci贸n personal y no es simple relleno de una consagraci贸n individual o una marca singular en el mundo de las variedades culturales.

Devenir guach铆n es un gesto, una experiencia que surge, habiendo descubierto que uno es un gil, de no proponer nada, ning煤n modelo al otro, sino de dejarse llevar. Construir una intimidad, una confianza, una proximidad. El otro es un modo de descubrir el mundo o mejor dicho, de descubrirse a s铆 mismo. Y, si uno se descubre a trav茅s de esos guachines que abren el tiempo propio a otra vida, ellos tambi茅n se descubren a trav茅s de uno. Eso pasa cuando hay amistad. Devenir guach铆n es preguntarse por uno en esa relaci贸n. Ni m铆mesis, ni habla de un acento ajeno, ni emulaci贸n o idolatr铆a. Puro problema. Una relaci贸n problem谩tica es aquella que nos saca de donde estamos y de lo que somos, nos desborda, y eso sucede cuando los pibes tambi茅n se ven sacudidos por una palabra, una mirada, una risa c贸mplice o un adem谩n. Esas relaciones no se definen por lo que ya es cada t茅rmino del v铆nculo sino por lo que est谩 siendo, en ese 鈥渆ntre鈥, donde la amistad sustituye la existencia misma de los t茅rminos. Una fusi贸n que no es confusi贸n. No hace pasar un t茅rmino por otro, sino que indefine las existencias de cada quien. Se descubre quien se es en el segundeo. Los p谩rrafos donde Valeriano narra estas vicisitudes son de una belleza sin par. Como si estos hechos clamaran por una revoluci贸n en la escritura y una inocencia en la lectura para adentrarse en ciertas reflexiones que son de honda caladura. Toda una pol铆tica de la lengua. En ella podemos vislumbrar que la deserci贸n de la lengua no es una reclusi贸n intimista. Si el peligro de la palabra p煤blica es quedar abrochado, definido, catalogado en alguna de las ofertas de la vidriera contempor谩nea, el riesgo del silencio es quedar encapsulado, recluido en un saber que prescinde de su verificaci贸n colectiva. Los discursos no se definen por su rigor l贸gico y expositivo sino por la capacidad de narrar verdades, tocar fibras sensibles, de suscitar rebeld铆as y de despuntar horizontes de sentido.

Materialismo perceptivo

Uno se descubre en el segundeo, insiste Valeriano. De ah铆 lee el mundo. Ya no se es el que se deriva de la estructura social, ni de un punto de partida, ni de un modelo o de una coherencia estrat茅gica. Uno aprehende la realidad cuando ha sido rehecho por la experiencia del segundeo. De ah铆 vemos todo, desde ese latido capaz de producir un haz de luz sobre una realidad que viene estereotipada. Valeriano se sit煤a en la materialidad de la guerra social. Despliega un perspectivismo que no es moral. Esboza un aut茅ntico tratado de las pasiones en el conurbano, una anal铆tica pragm谩tica, maqu铆nica: c贸mo funcionan los cuerpos, bajo qu茅 afectos son compelidos a actuar. La traici贸n es una falsa astucia porque est谩 motivada por el miedo y condena a la soledad. 鈥淓l traidor no merece nada, ni el olvido, ni el rencor鈥. Pero nadie es perfecto. Todos somos traidores y recibimos traiciones. Segundear o traicionar. En ese dilema se dirime la experiencia. Y no es una elecci贸n libre en la cual escoger una de las dos opciones. Porque nunca se sabe de antemano qu茅 seremos. O si seremos traidores para unos y segundearemos a otros. Es el movimiento mismo de la vida, su cara y su reverso. Porque el segundeo es excepci贸n y la traici贸n la regla. Pero sin segundeo no hay vida. La traici贸n es el c谩lculo individual del que no puede elaborar los efectos y act煤a por urgencia, por desesperaci贸n. Tambi茅n se puede ser traidor por azar, por estar ah铆 y no saber c贸mo reaccionar. El segundeo es un modo de estar distinto, de respirar y producir. Vida y sobrevivencia. Dos modos de ser, nunca n铆tidos, siempre enmara帽ados en una realidad sucia, dura, que nunca aparece con im谩genes claras y distintas.

Hay todo un repertorio de posibilidades que Valeriano piensa y describe con precisi贸n: la deserci贸n (que a veces puede ser una forma de la elegancia y el cuidado para salvar la red y traicionar salvando lo previo); la huida (que es un modo del segundeo menos reconocido); volverse olvido dejando todo atr谩s (es la mejor forma de segundeo). Son todos movimientos involuntarios, urgentes y casi los 煤nicos posibles de la vida runfla. El que habla no es un antrop贸logo sino el que lee los signos y los gestos. El que comprende lo que pas贸. Hay una historia en el fondo de estas reflexiones. La historia de Marquitos y la Flaca Ale. La historia de una sonrisa y una mirada imparables, de un modo de arropar y producir banda. De un modo de luchar que clama justicia, pero no de tribunal (siempre narco, siempre burocr谩tico, siempre cana), sino otra cosa. De una fuerza guerrera en la que madre e hijo dejan de ser roles para fundar otro plano de la percepci贸n. El dolor y la muerte no producen hero铆smo sino otro tiempo en el que la complicidad habilita una lucidez cartogr谩fica, un sistema de alianzas para vivir.

Valeriano insin煤a la historia que est谩 en el fondo. La rodea. Muestra una puntita y la esconde. No quiere hacer un 鈥渨estern鈥 del conurbano. Evita la obviedad literaria, el periodismo de investigaci贸n, la morbosidad cheta, el turismo militante o la especializaci贸n. 鈥淟o que se cuenta como cr贸nica es siempre una mentira鈥. Por eso Valeriano traiciona su compromiso de escribir sobre el crimen para adentrarse en algo m谩s denso que lo compromete. 驴Hay palabras para ser fiel a esa intensidad? Sin haber sido atrapado por esa experiencia, tan real como inalcanzable, nuestro escritor no estar铆a exento del mundo de la opini贸n y la interpretaci贸n abstracta. Hay una amistad que habla. Una lucha en la que se cree por ser parte de una cofrad铆a. 鈥淯na lucha sin amistad es una lucha sin aire鈥, tr谩mite administrativo o reiteraci贸n burocr谩tica de una m铆mica gastada. Sin ese gesto conspirativo esencial, no tendr铆amos la fuerza ni la imaginaci贸n para luchar. 驴Qu茅 nos dice Valeriano? 鈥淟o que aprend铆 no lo s茅 decir鈥. Pero esa fuerza sin nombre, sin dudas, tiene sus contornos en esta escritura que se disfruta y agradece en la misma medida en que nos incomoda.

Coda

Tiendo a pensar el libro de Valeriano como un registro fiel de su propia transformaci贸n. El pasaje de la decepci贸n al reencantamiento del mundo. De la desconfianza a haber sido tocado por una potencia que alter贸 su propia percepci贸n y su sensibilidad. Toda lucidez pasa, necesariamente, por estas estaciones. Que son los momentos y transiciones de todo camino 茅tico. Si Valeriano es el nombre de un autor, es sencillamente porque el mundo exige una firma. Pero Valeriano m谩s bien es el nombre de esas transiciones que no pueden ser nombradas. No es literatura de autor sino expresi贸n de una experiencia aberrante; de unas vidas que desdibujaron sus propios l铆mites corporales prolong谩ndose en alianzas ins贸litas, impensadas e inauditas.

Quienes han sido tocados por estas fuerzas extra帽as deben lidiar con ese estremecimiento. Con haber participado de algo que ya no existe o, m谩s bien, existe de otro modo. Como pura potencia e imaginaci贸n, como inactualidad. Porque lo genuino siempre est谩 por venir. La verdad de lo experimentado tiene que ver m谩s con el futuro que con alguna nostalgia por aquellos que fuimos. Siempre se vive bajo el riesgo de transformarse en autor y conquistar un estilo. De especializarse y ocupar alguno de los cajoncitos en los que la clasificaci贸n de los cr铆ticos literarios reparte categor铆as y reconocimientos. Pero ahora toca el tiempo de la individualizaci贸n, de reinventar los v铆nculos con el mundo material partiendo de esto en lo que nos hemos ido transformando. Las pistas de aquello que vendr谩 se cifran en esa capacidad de percibir lo que nunca sabremos decir y siempre intentaremos insinuar. Para abrir conversaciones y ser fieles con esos ojos y esa sonrisa que ya no se sabemos donde est谩 y nunca dejamos de ver.

