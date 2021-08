Entrevista a 脕ngel Barraco, miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental

Es una falacia total que la Ley de salud mental no permite la internaci贸n involuntaria

Mario Hernandez

M.H.: Quiero vincular el medi谩tico caso de Chano Charpentier a la Ley de salud mental. 驴Qu茅 reflexi贸n pod茅s hacer al respecto? Vos que has sido un actor activo respecto dela promulgaci贸n de esta ley y cr铆tico de su aplicaci贸n.

A.B.: Yo creo que este es un episodio que est谩 totalmente relacionado y asociado con otro que ya hemos hablado cuando el 28 de septiembre de 2020 Rodrigo Roza, en el barrio de Palermo, a donde est谩 el MALBA, ultim贸 a un polic铆a de la Federal y termin贸 siendo 茅l tambi茅n ultimado por un balazo. Ante un ataque con cuchillo que ejerci贸 sobre el polic铆a.

En ese momento, al igual que ahora, quiz谩s no con tanta vehemencia, se dispararon los ataques contra la Ley nacional de salud mental, intentando adjudicarle la responsabilidad de esa situaci贸n terrible, pero a medida que fue pasando el tiempo, este hecho fue dando elementos muy contundentes a los que se pod铆an escuchar en los medios de comunicaci贸n.

Al igual que ahora con Chano, han salido sectores que obviamente est谩n en contra de la ley, por los intereses que ha tocado y hemos desarrollado muchas veces.

En esa oportunidad, ese hecho en Palermo, determin贸 que esta persona que estaba atendido en un centro privado, el Centro M茅dico Pueyrred贸n, ah铆 era atendido por un psiquiatra y no por un equipo interdisciplinario, como sostiene la ley, psiquiatra que se desentendi贸 durante cierto momento de la atenci贸n del paciente y esto gener贸 una situaci贸n de angustia por parte de la mam谩, una mujer de muy avanzada edad que estaba buscando contenci贸n. Porque este psiquiatra le hizo un cambio de medicaci贸n y este paciente que viv铆a muy tranquilo, a quien conoc铆an en el barrio, obviamente ante el cambio de la medicaci贸n se desestabiliz贸, se gener贸 un brote psic贸tico y sali贸 dentro de su delirio armado con un cuchillo y termin贸 ultimando a este polic铆a. Todos vimos el video, estaba no s贸lo ese polic铆a sino dos m谩s en una situaci贸n que se podr铆a haber evitado.

M.H.: Te hago una pregunta, si para calmar a Chano adentro de un barrio privado le metieron un tiro, en vez de llamar al SAME 驴qu茅 pasa con los pibes adictos de los barrios?

A.B.: Por eso estaba haciendo la construcci贸n de la situaci贸n. A partir de ah铆, desde la perspectiva de la responsabilidad, llegaba al sistema privado, que no se hizo cargo, no se hizo cargo el responsable, el psiquiatra, que no solo hizo el cambio de medicaci贸n sin hacer seguimiento, sino que despu茅s la propia justicia lo procesa porque reconoci贸 que la familia, cuando le ped铆an que lo internara, adujo que no conoc铆a bien la Ley de salud mental y en ese 铆nterin ocurri贸 lo que ocurri贸.

Entonces ac谩 quiero desplegar una situaci贸n que es la que se est谩 dando con el caso de Chano, que es que el ataque a la ley lo est谩n centrando en que no permite la internaci贸n involuntaria. Esto es una falacia total, porque se expresa claramente estableciendo cuando ya han fracasado todo tipo de recursos, pero tiene que ser indicada por un equipo interdisciplinario y dentro de las diez horas ser informado el juez y el 贸rgano de revisi贸n de la internaci贸n.

Lo que pas贸 en Palermo se reitera con Chano. Nada m谩s que lo de Chano toma una dimensi贸n a nivel de los medios de comunicaci贸n por ser un personaje p煤blico y aparece en el tapete, que en la intervenci贸n lamentable que han tenido, no toma prioridad el ser atendido como correspond铆a, por un equipo de intervenci贸n domiciliaria, que la provincia de Buenos Aires no tiene y que esto justamente demuestra c贸mo no se cumple la Ley nacional de salud mental, en base de lo que hay que desplegar para hacerse cargo de este tipo de situaciones.

Pero ac谩, en ambos casos, surge una evidencia que en los medios ha sido ocultada, es que desde 2013 existe una resoluci贸n, la 506, que fue dictada por la que en ese momento era la ministra de Seguridad, Nilda Garr茅, que es un protocolo extenso de intervenci贸n con todos los puntos que hay que saber y que hay que formar a las fuerzas de seguridad para intervenir ante casos de estas caracter铆sticas con personas que est谩n atravesadas por un padecimiento mental.

En el caso del paciente de Palermo fue un claro brote psic贸tico, porque estaba diagnosticado con una esquizofrenia. En el caso de Chano, aparentemente, por lo que se va sabiendo y conociendo la problem谩tica de Chano en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas tiene que haber sido un cuadro de sobredosis o de abstinencia, porque estos cuadros de excitaci贸n psicomotriz que present贸 de acuerdo a lo que relatan, tienen que ver con las adicciones.

Lo que se informa es que el psiquiatra que fue a hacerse cargo de la situaci贸n sali贸 corriendo cuando vio que estaba armado y la polic铆a no cumpli贸 con este protocolo que establece cuidar a la persona tomando todos los recaudos.

Algunos recaudos son que nunca hay que pararse a menos de dos brazos de distancia, nunca hay que pararse frente a un paciente en este estado poniendo cuerpo a cuerpo sino que hay que estar a 45 grados para que no logre la agresi贸n. Lo que se expresa es que tienen que asistir cuatro personas de las fuerzas de seguridad, porque una sola o dos no pueden contener la situaci贸n.

Hay una falta de control y fiscalizaci贸n por parte del Estado

Esto tambi茅n es lo que pas贸 en Palermo, en los videos se ve que un solo polic铆a se pone cerca y termina acuchillado y los otros dos polic铆as que est谩n con 茅l no intervienen. Ac谩 hay un fracaso de la pol铆tica de salud mental y tambi茅n de seguridad, donde todo el ataque para responsabilizar a la ley de una cierta garant铆a que ten铆a que dar respecto de una internaci贸n involuntaria y que la misma no era posible, queda totalmente desvirtuado y pone en evidencia que ac谩 se tuvo m谩s en cuenta la situaci贸n de seguridad que la problem谩tica de salud mental.

Como as铆 tambi茅n fueron lamentables las expresiones del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, que inmediatamente despu茅s del suceso sali贸 a justificar la actitud del polic铆a, que le peg贸 un tiro en el abdomen. Cuando adem谩s sabemos que deber铆an capacitarlos para que apunten a inmovilizar, a una pierna y no tirar al cuerpo donde hay 贸rganos vitales.

Quiere decir que ac谩 hubo negligencia, un desconocimiento en la preparaci贸n y la capacitaci贸n de quienes intervinieron desde las fuerzas de seguridad. Y lo m谩s general es que esto demuestra c贸mo hay una inadecuaci贸n entre lo que sostiene la ley y el sistema actual de atenci贸n p煤blica y respecto de lo privado. Porque no tenemos que olvidarnos que Chano tiene una cobertura privada. 驴A d贸nde estaba? 驴Qui茅n hac铆a el seguimiento? 驴Qui茅n recomendaba internarlo? Ante el llamado de la madre ante la situaci贸n angustiante lleg贸 un profesional, no s茅 desde d贸nde. Y esto demuestra que no est谩n los dispositivos para actuar en consonancia ante este tipo de situaciones tanto la de Palermo como la de Chano.

Y tambi茅n vamos a agregar que se conoce lo sucedido con Chano porque es una persona p煤blica, pero una situaci贸n similar se ha dado hace muy poquito, en Salta, un peluquero en la madrugada sali贸 desnudo por la plaza y apareci贸 muerto con moretones y borcegu铆es marcados en el cuerpo.

En la provincia de Entre R铆os una mujer trans muri贸 esposada en medio de una descompensaci贸n luego de que seis polic铆as se le subieran a su espalda para reducirla cuando acuden al pedido de ayuda de su pareja. Caso que nos remite a lo que ocurri贸 en EE UU cuando ese polic铆a le pone la rodilla a George Floyd y termina asfixi谩ndolo.

Tenemos el caso de Chano y tambi茅n otro caso tremendo que ocurri贸 en Chubut el 27 de mayo donde ante una persona que padec铆a de un trastorno bipolar, los hijos llaman para que lo contengan porque hab铆a salido el d铆a anterior a tirar tiros con una pistola y llega nada m谩s ni nada menos que el Grupo especial de operaciones, el GEOP de Chubut, y los tres hijos le piden que no lo lastimen; abreviando, termina esta persona muerta de un balazo en la cabeza.

Est谩 operando una l贸gica con una clara orientaci贸n punitiva represiva

M.H.: Es el grupo que se da aliento haciendo arengas contra los piqueteros 驴no?

A.B.: Exactamente. Yo en una charla manifest茅 esto mismo, la cantidad de chicos que fallecen por gatillo f谩cil. Lo que est谩 ocurriendo con las comunidades terap茅uticas, con encierros brutales. La semana pasada clausuraron una donde quien dirig铆a esa comunidad era un ex adicto que se manejaba con una pistola para imponer el tratamiento.

Esto nos demuestra que hay una falta de control y fiscalizaci贸n por parte del Estado, que hay una evidente falta de implementaci贸n de lo que plantea la ley, respecto de los dispositivos y entonces estamos viendo una inadecuaci贸n entre lo que sostiene la ley y el sistema de atenci贸n que tenemos tanto en lo p煤blico como en lo privado. Donde inevitablemente el Estado, tanto el nacional, provincial o municipal es responsable de estas cuestiones que est谩n sucediendo.

Por lo tanto, concurren una serie de factores que hace que lo que se est谩 operando es una l贸gica con una clara orientaci贸n punitiva represiva, donde parece que la soluci贸n era, como dijo Berni, que esto se podr铆a haber evitado si contaban con las pistolas Taser. Como si no produjeran da帽o, cuando se sabe que en muchas partes del mundo est谩n prohibidas, porque la descarga el茅ctrica puede generar un paro card铆aco, m谩s en una persona que tiene cierta qu铆mica dentro del cuerpo.

Ac谩 tenemos que ver que el caso Chano nos da una lectura pol铆tica ideol贸gica que tiene que ver con esta derechizaci贸n que estamos viendo a grandes rasgos en nuestro pa铆s, sobre todo inculcada desde los medios de comunicaci贸n, donde se afirma que una persona con un padecimiento mental es peligrosa y, como tal, la contenci贸n ya no es una t茅cnica asistencial o cl铆nica, sino de seguridad.

Quiere decir que estamos retrocediendo en el tiempo y se est谩 reforzando en el imaginario social que cualquier persona que tiene un padecimiento mental o est谩 atravesado por un consumo problem谩tico de sustancias psicoactivas la respuesta debe pasar por ah铆 y no por el Estado que debe desplegarse de manera preventiva. Ac谩 lo que fracas贸 fue esto.

En el caso de Palermo los hechos se dieron en un tiempo corto e inesperado, pero en el caso de Chano hubo unas horas en las que dejaron a unos polic铆as sin capacitaci贸n y que ante cualquier intento del paciente la 煤nica soluci贸n posible fue un tiro.

Esto, lamentablemente, en los grandes medios de comunicaci贸n est谩 siendo aprovechado por los sectores que responden a ese corporativismo m茅dico psiqui谩trico, ligados a los psicof谩rmacos y laboratorios, que quieren seguir sustentando que la atenci贸n de estos casos tienen que pasar exclusivamente por una cama de internaci贸n y por una pastilla.

Y esto obviamente va a contraparte de lo que expresa la ley, donde dice que la atenci贸n debe ser interdisciplinaria, que la medicaci贸n debe ser controlada y no para ejercer un mecanismo de control social, al igual que lo es un manicomio. Entonces vemos que se sigue imponiendo desde los medios de comunicaci贸n, que son quienes tienen acceso a quienes quieren responsabilizar a la ley, y es terrible ver a profesionales en la televisi贸n que desconocen absolutamente lo que plantea la ley.

La ley es muy clara, lo que pasa es que no est谩n desplegados los mecanismos, los dispositivos y los servicios para hacerse cargo, tanto en el 谩mbito p煤blico como el privado, donde la cuesti贸n es m谩s grave porque hay una cobertura paga que, sin embargo, no est谩 a la altura de las necesidades. Por eso hay una lluvia de amparos contra las prepagas pidiendo internaciones, de las que no se hacen cargo porque obviamente resultan muy onerosos.

As铆 que vemos el gran avance de lo privado sobre lo p煤blico, lo p煤blico reducido a una m铆nima expresi贸n y la ley es nada m谩s que una expresi贸n de deseo. A grandes rasgos esa es la situaci贸n que yo observo.