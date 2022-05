En los últimos años de trabajo sindical en el ámbito musical continuamos observando, al igual que a principios del siglo XX, cómo la burguesía de nuestras ciudades y pueblos da continuidad a la mercantilización de este arte, acaparando los servicios y recursos educativos y artísticos públicos para su disfrute único: temporada de óperas, ciclos de música sinfónica… No es menos cierto también que las enseñanzas musicales siguen siendo un contexto clasista y endogámico, en el que solo aquellos que consiguen desarrollar habilidades académicas y no necesariamente capacitados de talentos musicales, entran en una estructura de por sí excluyente, dejando fuera de la práctica y del estudio a todas aquellas personas y expresiones artísticas que “los entendidos” deciden abandonar a su suerte por no pertenecer a ese contexto endogámico en el que habitualmente se mueven.