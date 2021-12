Todos y todas hemos vivido todo este a帽o con la preocupaci贸n de los alt铆simos precios de la luz que estamos obligados a soportar. Sin ir m谩s lejos, el fin de semana del 12 y 13 de diciembre se han llegado a pagar casi 300鈧 el KW por hora.

La situaci贸n, lejos de mejorar, empeora por momentos. Con el invierno a la vuelta de la esquina, las temperaturas se recrudecer谩n y muchos nos veremos incapaces de hacer frente a semejantes precios, que tambi茅n afectan a suministros b谩sicos como el aceite, los carburantes y los productos frescos.

Y ante todo esto, la respuesta desde las instituciones no puede ser m谩s vac铆a: titulares sin contenido, bonos sociales que no llegan y pol铆ticos que no escuchan las necesidades de la clase obrera.

Ante este abandono, es m谩s importante que nunca que los barrios, que los que sufrimos todos estos abusos, salgamos a la calle y nos pongamos en pie de lucha.

Por eso, os convocamos a una CHARLA-DEBATE acerca de la problem谩tica de la luz y los suministros, donde podremos intercambiar experiencias y escuchar a vecinos y vecinas y sus historias, para demostrar que solo la lucha es el 煤nico camino para reclamar lo que es nuestro.

隆NO TE OLVIDES DE PASARTE! EL S脕BADO 18 DE DICIEMBRE A LAS 18:30 EN LA CASA DEL BARRIO DE LA ALH脫NDIGA.

CALLE MAESTRO ARB脫S 13

Metro Alonso de Mendoza; Cercan铆as C-4 Getafe Centro; Bus: l铆neas L2, L6, 428, 441, 444, 447, 448, 450.