De parte de CGT Las Palmas December 3, 2021 49 puntos de vista

En las pr贸ximas semanas, desde la Confederaci贸n Nacional del Trabajo, abordaremos

la necesidad de debatir y fiscalizar la entrada de las soluciones

monopol铆sticas corporativas privadas en nuestros centros educativos,

especialmente flagrante en la Consejer铆a de Educaci贸n del Gobierno de Canarias,

en la que el propio poder ejecutivo avala la herramienta Google Suite, llev谩ndolo a cotas de obligatoriedad en el uso por

parte del profesorado en aquellos centro autodenominados 鈥淕oogle鈥, tal y como se puede apreciar en el siguiente enlace:

Para ello, el mi茅rcoles 15 de diciembre a las 19:30 horas, celebraremos

una charla con Cecilia Bayo, madre

colaboradora de la Plataforma XNET por

la democratizaci贸n digital y experta en el desarrollo de planes educativos

soberanos en el 谩mbito digital. En ella abordaremos el contexto legal en el que

nos movemos, as铆 como el debate 茅tico y pol铆tico sobre la oportunidad de la

implementaci贸n de estas herramientas en contextos educativos, buscando

alternativas reales ya puestas en pr谩ctica en otros territorios.

A continuaci贸n, les incluimos un extracto de la propuesta

realizada por la plataforma XNET:

En

la situaci贸n de aceleraci贸n de la digitalizaci贸n de todos los 谩mbitos de la

vida, hay que evitar que las instituciones, por cortoplacismo o por dejadez de

funciones, permiten que los grandes actores multinacionales ocupen todos

aquellos espacios por los que ellas no han planificado.

Uno

de los casos m谩s flagrantes es el de la educaci贸n en la que la penetraci贸n de

soluciones monopol铆sticas corporativas privadas 鈥 Google o Microsoft,

particularmente 鈥 es masiva.

Por

incre铆ble que pueda parecer, la coyuntura econ贸mica como raz贸n o excusa, hace

que no hay un an谩lisis institucional sobre qu茅 significa la 鈥済ratuidad鈥 de

estos servicios, su relaci贸n con el uso de los datos personales de toda la

comunidad educativa, menores en particular, las repercusiones sobre la vida

presente y futura de todos ellos, etc.

驴Por

qu茅 se abandona un modelo en muchos aspectos tambi茅n gratuito, que pod铆a

modificarse seg煤n las exigencias, m谩s distribuido, transparente y auditable en

cuanto a la privacidad y la protecci贸n de los datos de las y los alumnos, por

otro centralizado, cerrado, con c贸digo no auditable y en manos de empresas que

basan una gran parte de su actividad general en la extracci贸n de datos y su

procesamiento?



Los leg铆timos intereses y

beneficios de las corporaciones proveedoras de estos servicios est谩n claros;

por el contrario, los beneficios para nuestras sociedades parecen dudosos.

Y lo

son no solo cuanto a la soberan铆a de los datos sino tambi茅n cuanto al

芦monocultivo禄 monopol铆stico digital que crea clientes cautivos desde edades muy

tempranas. Un espacio que nace diverso, neutral, abierto, distribuido y con

m煤ltiples posibilidades para la innovaci贸n, como es internet y el digital,

acaba siendo asimilable por los usuarios a un 煤nico producto privado. Para

entendernos, ser铆a como si toda la alimentaci贸n fuera prove铆da 煤nicamente por

una o pocas cadenas de comida r谩pida.

El

problema de estas pol铆ticas, o mejor dicho en muchos casos, falta de pol铆ticas,

es la p茅rdida de la soberan铆a digital o sea de una digitalizaci贸n que sea democr谩tica

desde el punto de vista de la privacidad y soberan铆a de los datos y las

informaciones, pero tambi茅n desde el punto de vista de la aplicaci贸n de la ley,

de la transparencia y de la libertad de expresi贸n y acceso a la informaci贸n, la

tutela judicial efectiva, la libertad de c谩tedra, entre otros muchos valores

fundamentales.

Pero

las herramientas necesarias para crear alternativas ya existen desde los

or铆genes del digital. De eso parte el Plan que presentaremos tambi茅n en esta

charla 鈥搇a Generalitat ha prohibido el uso de Google en los centros desde la

implementaci贸n del plan-, creado por una alianza espoleada en 2019

por diversas familias para dar otra salida a la digitalizaci贸n de los centros

educativos de sus hijas e hijos, y Xnet, por su competencia en derechos

digitales.

El

proyecto se basa, por un lado, en la adopci贸n de servidores propios o ajenos,

seguros, soberanos y respetuosos de los derechos humanos y en la mejora de la

usabilidad, integraci贸n y actualizaci贸n de herramientas de c贸digo libre

existentes, robustas, ampliamente utilizadas y con probada solvencia a nivel

internacional como Nextcloud, Moodle, WordPress, BigBlue Button, Jitsi,

Etherpad, por el otro. El objetivo es adecuarlas a las necesidades de los

centros, ampliar el nivel de usabilidad para que sean plenamente competitivas y

acompa帽ar el acceso con todos los recursos t茅cnicos y formativos necesarios que

permitan un aprovechamiento m谩ximo de estas tecnolog铆as para la ense帽anza

presencial o en remoto, utilizando una plataforma integral de gran calidad

t茅cnica y f谩cilmente replicable.

La charla tendr谩 lugar el pr贸ximo mi茅rcoles 15

de diciembre a las 19:30 horas (horario insular) v铆a online. Para acceder, hagan clic aqu铆.