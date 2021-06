–

CHEGAMOS

20 de junho de 2021.

Seriam às 06:59 – Hora do México – do da 20 de junho de 2021, quando, de La Montaña e através de um horizonte nublado, se avistou a terra da Península Ibérica. Seriam 09:14:45 quando o navio ancorou na Baía de Baiona ou Bayona, Galícia, Estado Espanhol, Europa. De lá é próximo, «a um passo», a geografia chamada Portugal, e um pouco ao Nordeste se avista Vigo. Tod@s bem de saúde. Por questões de papelada e etcétera, La Montaña e o Esquadrão 421 permanecerão aqui até terça-feira 22 às 1700 – data e horário em Vigo-, quando ocorrerá o desembarque. A Guarda Civil do Estado Espanhol abordou no navio, tomou os dados da tripulação e dos passageiros, verificou os passaportes e realizou a verificação de rotina. Sem novidades. Condições climáticas: nublado, leve, mas chuvas frequentes, 15 graus centígrados.

Pouco tempo depois, vários veleiros se aproximaram com compas da Europa insubmissa, para dar boas-vindas… ou para comprovar se os rumores que correm pelos bairros, campos e montanhas do mundo eram verdadeiros: «os Zapatistas invadiram a Europa».

Em terra, ao pé do que parece ser um farol, outro grupo gritava algo como «Nos rendemos!«… Nah, é brincadeira. Gritam que Zapata Vive, que bem-vind@s, que… não se entende bem. Carregam cartazes e desenhos. Até onde pudemos ver, não há sinais obscenos – o que pode indicar que eles ainda não nos repudiaram… Alguma pessoa mal orientada carrega uma placa que diz: «Comedor La Palomita Insurrecta. Caldo Gallego, Empanadas Ídem e Xoubas. Descontos especiais para invasor@s, besouros e gato-cachorro«. Outro cartaz diz: «Tirem-me daqui!«. As pessoas mais cautelosas usam os cartazes como guarda-chuvas.

O céu europeu chora comovido. Suas lágrimas se misturam com aquelas que umedecem as bochechas – bronzeadas pelo sol, mar, angústias e adrenalina-, do intrépido Esquadrão 421. Em seus passos, em seus olhares, em seus batimentos cardíacos, os povos maias – assim dirá a lenda-, atravessaram o Atlântico em 50 dias e noites, em sua longa e movimentada travessia pela vida.

Fora está frio, mas dentro, na geografia do coração, algo como um sentimento aquece a alma. Nas montanhas do sudeste mexicano, o sol sorri e, da equipe de som, as primeiras notas de uma cumbia saem alegremente.

Claro, falta o desembarque, o translado da delegação aérea, a organização da agenda, os encontros,… e a festa da palavra.

Ou seja, falta tudo.

SupGaleano.

Junho de 2021.



