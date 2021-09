–

CHIAPAS À BEIRA DA GUERRA CIVIL.

COMUNICADO DO COMITÊ CLANDESTINO REVOLUCIONÁRIO INDÍGENA- COMANDO GERAL DO EXÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL.

MÉXICO.

19 DE SETEMBRO DE 2021.

AO POVO DO MÉXICO:

AOS POVOS DO MUNDO:

À SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:

À EUROPA DE ABAIXO E À ESQUERDA:

PRIMEIRO. – EM 11 DE SETEMBRO DE 2021, NAS HORAS DA MANHÃ E ENQUANTO A DELEGAÇÃO AÉREA ZAPATISTA ESTAVA NA CIDADE DO MÉXICO, MEMBROS DA ORCAO, UMA ORGANIZAÇÃO PARAMILITAR A SERVIÇO DO GOVERNO DO ESTADO DE CHIAPAS, SEQUESTRARAM OS CAMARADAS SEBASTÍAN NUÑEZ PEREZ E JOSE ANTONIO SANCHEZ JUAREZ, AUTORIDADES AUTÔNOMAS DA JUNTA DE BOM GOVERNO DE PATRIA NUEVA, CHIAPAS.

A ORCAO É UMA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-MILITAR DE NATUREZA PARAMILITAR, POSSUI UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, ARMAS E UM PARQUE OBTIDO COM O DINHEIRO QUE RECEBEM DE PROGRAMAS SOCIAIS. GUARDAM PARTE DO DINHEIRO E DÃO O RESTO AOS FUNCIONÁRIOS PARA QUE ELES POSSAM DIVULGAR O FATO DE QUE ESTÃO CUMPRINDO O ASSISTENCIALISMO. COM ESTAS ARMAS ELES ATIRAM TODAS AS NOITES CONTRA A COMUNIDADE ZAPATISTA DE MOISES E GANDHI.

O EZLN ESPEROU PACIENTEMENTE ATÉ QUE TODOS OS CANAIS POSSÍVEIS PARA UMA SOLUÇÃO ESTIVESSEM ESGOTADOS. ENQUANTO O GOVERNO DO ESTADO DE CHIAPAS SABOTOU E IMPEDIU A LIBERTAÇÃO, FORAM AS ORGANIZAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E A IGREJA CATÓLICA PROGRESSISTA QUE AVALIARAM CORRETAMENTE O QUE PODERIA ACONTECER.

SEGUNDO. – OS COMPANHEIROS FORAM PRIVADOS DE SUA LIBERDADE POR 8 DIAS E FORAM LIBERTADOS HOJE, 19 DE SETEMBRO DE 2021, GRAÇAS À INTERVENÇÃO DOS PÁROCOS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS E OXCHUC, QUE PERTENCEM À DIOCESE DE SAN CRISTÓBAL. DOS COMPANHEIROS FORAM ROUBADOS UM RÁDIO DE COMUNICAÇÃO E SEIS MIL PESOS EM DINHEIRO PERTENCENTES À JUNTA DO BOM GOVERNO.

TERCEIRO.- O CRIME DE SEQUESTRO É PUNIDO PELAS LEIS DO MAU GOVERNO E PELAS LEIS ZAPATISTAS. ENQUANTO O GOVERNO DO ESTADO DE CHIAPAS ESTÁ ENCOBRINDO E ENCORAJANDO ESSES CRIMES, E NÃO ESTÁ FAZENDO NADA, O EXÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL PROCEDEU PARA TOMAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA LIBERTAR OS SEQUESTRADOS E PRENDER E PUNIR OS RESPONSÁVEIS PELO CRIME.

QUARTO. – SE O CONFLITO NÃO SE TRANSFORMOU EM TRAGÉDIA, FOI DEVIDO À INTERVENÇÃO DOS CITADOS PÁROCOS, DAS ORGANIZAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E DAS MOBILIZAÇÕES E DENÚNCIAS QUE ACONTECERAM NO MÉXICO E, SOBRETUDO, NA EUROPA.

QUINTO. – O DESGOVERNO DE RUTILIO ESCANDÓN ESTÁ FAZENDO TODO O POSSÍVEL PARA DESESTABILIZAR O ESTADO DE CHIAPAS DO SUDESTE MEXICANO:

REPRIME COM VIOLÊNCIA @S NORMALISTAS RURAIS.

SABOTA OS ACORDOS FEITOS ENTRE O MAGISTÉRIO DEMOCRÁTICO E O GOVERNO FEDERAL, OBRIGANDO OS PROFESSORES A SE MOBILIZAREM RADICALMENTE PARA QUE SE CUMPRAM ESSES ACORDOS.

SUAS ALIANÇAS COM O NARCOTRÁFICO ESTÃO FORÇANDO AS COMUNIDADES ORIGINÁRIAS A FORMAR GRUPOS DE AUTODEFESA, PORQUE O GOVERNO NÃO FAZ NADA PARA PRESERVAR A VIDA, A LIBERDADE E OS BENS DOS HABITANTES. O GOVERNO DE CHIAPAS NÃO SÓ PROTEGE AS QUADRILHAS NARCOTRAFICANTES, MAS TAMBÉM INCENTIVA, PROMOVE E FINANCIA GRUPOS PARAMILITARES COMO OS QUE ATACAM CONTINUAMENTE AS COMUNIDADES EM ALDAMA E SANTA MARTHA.

ESTÁ SEGUINDO UMA POLÍTICA DE VACINAÇÃO PROPOSITALMENTE LENTA E ALEATÓRIA QUE ESTÁ PROVOCANDO DESCONTENTAMENTO ENTRE A POPULAÇÃO RURAL E QUE LOGO EXPLODIRÁ. ENQUANTO ISSO, O NÚMERO DE MORTES POR COVID NAS COMUNIDADES ESTÁ AUMENTANDO SEM SER LEVADO EM CONTA.

SEUS FUNCIONÁRIOS ESTÃO ROUBANDO O MÁXIMO QUE PODEM DO ORÇAMENTO ESTATAL. TALVEZ SE PREPARANDO PARA UM COLAPSO DO GOVERNO FEDERAL OU APOSTANDO EM UMA MUDANÇA DO PARTIDO NO PODER.

AGORA TENTOU SABOTAR A PARTIDA DA DELEGAÇÃO ZAPATISTA QUE PARTICIPA DA JORNADA PELA VIDA, CAPÍTULO EUROPA, ORDENANDO A SEUS PARAMILITARES DE ORCAO QUE RAPTASSEM NOSSOS CAMARADAS, DEIXANDO O CRIME IMPUNE, E TENTANDO PROVOCAR UMA REAÇÃO DA EZLN A FIM DE DESESTABILIZAR UM ESTADO CUJA GOVERNABILIDADE PENDE EM UMA BALANÇA.

SEXTO. – SE O OBJETIVO DO PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DO MÉXICO (PVEM) É PROVOCAR UM PROBLEMA QUE TERÁ REPERCUSSÕES INTERNACIONAIS, ASSIM COMO DESESTABILIZAR O REGIME NO PODER, É MELHOR QUE RECORRA À CONSULTA DE REVOGAÇÃO DE MANDATO.

O PVEM É UM DOS NOMES QUE O VELHO PRIÍSMO USA NESTAS TERRAS. ÀS VEZES É PAN, ÀS VEZES É PRD, AGORA É PVEM MAL DISFARÇADO COMO O PARTIDO DO MOVIMENTO DE REGENERAÇÃO NACIONAL. ELES SÃO OS MESMOS DELINQUENTES DE ANTES E AGORA FAZEM PARTE DO MOVIMENTO ERRONEAMENTE CHAMADO DE «OPOSIÇÃO», COMO UMA «QUINTA COLUNA» NA QUARTA GUERRA MUNDIAL.

OS RESPONSÁVEIS SÃO: Rutilio Escandón e Victoria Cecilia Flores Pérez.

SE O QUE QUEREM É REMOVER O ATUAL GOVERNO FEDERAL, OU PROVOCAR DIFICULDADES NA RETALIAÇÃO PELAS INVESTIGAÇÕES PENAIS QUE ELES TÊM CONTRA ELES, OU SE ESTÃO JOGANDO EM UMA DAS FACÇÕES QUE DISPUTAM A SUCESSÃO EM 2024, USEM OS CANAIS LEGAIS DISPONÍVEIS E DEIXEM DE JOGAR COM A VIDA, LIBERDADE E BENS DOS POVOS CHIAPANECOS. VOTEM E CHAMEM O VOTO PARA A REVOGAÇÃO DO MANDATO E PAREM DE BRINCAR COM O FOGO PORQUE SE QUEIMARÃO.

SÉTIMO. – CHAMAMOS A EUROPA DE BAIXO E À ESQUERDA E A SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL A SE MANIFESTAR DIANTE DAS EMBAIXADAS E CONSULADOS DO MÉXICO, E NAS CASAS DO GOVERNO DO ESTADO DE CHIAPAS, PARA EXIGIR QUE ACABEM COM AS PROVOCAÇÕES E ABANDONEM O CULTO DA MORTE QUE PROFESSAM. A DATA É SEXTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2021.

DIANTE DA AÇÃO E OMISSÃO DAS AUTORIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS DIANTE DOS CRIMES ATUAIS E ANTERIORES, TOMAREMOS AS MEDIDAS PERTINENTES PARA QUE A JUSTIÇA SEJA APLICADA AOS CRIMINOSOS DA ORCAO E AOS FUNCIONÁRIOS QUE OS APADRINHAM.

É TUDO. PARA OUTRA OCASIÃO, NÃO HAVERÁ COMUNICADO. OU SEJA, NÃO HAVERÁ PALAVRAS, MAS ATOS.

Das montanhas do sudeste mexicano.

Em nome do CCRI-CG do EZLN.

Subcomandante Insurgente Galeano.

México, 19 de setembro de 2021.

