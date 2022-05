–

De parte de Pozol May 6, 2022 200 puntos de vista

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE

COMITÉ EJECUTIVO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 5 de mayo de 2022

CE/AED/104

A LA BASE MAGISTERIAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Asamblea Estatal Democrática de la sección 40, DENUNCIA Y CONDENA las acciones represivas realizadas por la Secretaría de Educación a través de sus estructura, en contra de los compañeros Juan Manuel Pérez López de la región Norte y Fidel Girón Guillen de la región selva; ambos militantes de la AED-40, perseguidos y hostigados administrativamente con una evidente motivación política por ser parte del movimiento magisterial y popular en nuestro estado. Hoy en día ambos son víctimas de la violencia institucional a través de procesos de cese y suspensión de salarios según las afirmaciones del jefe de departamento de telesecundaria Lenin Gumeta Nucamendi.

ACONTECIMIENTOS RECIENTES:

El día 2 de mayo del año en curso, el compañero Fidel Girón Guillén cuando se disponía a cobrar la quincena correspondiente a la segunda de abril, le informaron desde el departamento de recursos humanos que no había salido su cheque y que su nombre había sido dado de baja de la plataforma de pagos, esto a pesar que el compañero Fidel Girón Guillén labora desde inicios de este ciclo en clases presenciales frente a grupo en la escuela Telesecundaria 1363 en la comunidad de Patria Nueva, San José el Contento, situación que atenta contra el derecho educativo de los alumnos de la comunidad así como el derecho laboral del compañero.

La última denuncia respecto al caso está entregada con fecha 29 de abril del 2022 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con el folio 429/2022, antecedente que nos revela el acto consumado del Estado al proceder contra el compañero, situación que en tiempos de crisis vulnera no solo la condición laboral del trabajador de la educación, sino que daña severamente la economía familiar. Cabe señalar que el compañero ha sido partícipe de las jornadas de denuncia de las exigencias regionales y estatales, hasta el momento se pide información respecto a su situación, pero la Secretaría de Educación hace caso omiso a la petición.

Asimismo en cuanto al caso del compañero Juan Manuel Pérez López, el día de ayer 4 de mayo se presentó a las 9:00 de la mañana a la Secretaria de Educación cuando iba a entregar un documento enviado por el comité de educación de su comunidad; desde la entrada, el personal de seguridad y de coordinación con los departamentos, le cuestionaron respecto a su presencia en el edificio, le negaron la entrada bajo el argumento que “el ya no trabaja más para la Secretaría de Educación porque está cesado”, ante tal situación el compañero cuestionó su nombre o cargo para dirigirse de esa manera, a lo que esta persona ratificó que debido a que ya no tenía relación con la Secretaría no se le iba a permitir el acceso. El profesor le contestó que era su derecho el acceso a un edificio público.

Ésta persona que se presentó con el nombre de Pedro y le impidió el acceso al compañero argumentó que se iba a comunicar con el profesor Fernando Gutiérrez Toalá del departamento de telesecundaria, para ver lo de su acceso, puesto que la orden de no permitirle la entrada era directa del Jefe de Departamento de Telesecundaria Lenin Gumeta Nucamendi, situación que hizo que este personaje se dirigiera al departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación donde se deslindaron de esa indicación dada por el jefe de departamento. Una contradicción que nos permite ver la complicidad del Jefe de Departamento en la campaña represiva orquestada por las autoridades en contra del compañero Juan Manuel Pérez López.

Como Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 hemos priorizado el diálogo y las alternativas en beneficio de los alumnos y nuestras comunidades, sin hacer concesiones de los 22 principios político ideológicos que le han dado vida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde su fundación, de ahí que nos pronunciemos con el RECHAZO A ESTAS PRÁCTICAS Y RESPONZABILICEMOS al Jefe de Departamento de Telesecundaria Lenin Gumeta Nucamendi de los sucesos que se deriven de esta violación a los derechos laborales de los compañeros.

Hacemos el llamado a las AUTORIDADES EDUCATIVAS Y DE GOBIERNO COMPETENTES para detener la campaña de represión política, económica, administrativa y jurídica contra nuestros compañeros y su seguridad laboral, así como del magisterio consecuente que defiende los derechos laborales, la educación pública y reivindica la resistencia; esta provocación que se da en la jornada de atención a las problemáticas por Gobierno del Estado, con una mesa pendiente para el día 18 de mayo de 2022.

“POR UNA EDUCACIÓN CRÍTICA, HUMANISTA, CIENTÍFICA Y POPULAR”

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537837007862288&id=106017404377586