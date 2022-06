–

En portada: El pueblo creyente junto al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, Comit茅s y Promotores de Derechos Humanos de San Juan Cancuc, denunciaron la presencia de militares y de la Guardia Nacional en dicho municipio. Octubre, 2021. Foto: Frayba

Miembros del Comit茅 de Derechos Humanos San Juan Evangelista de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, denunciaron la criminalizaci贸n y fabricaci贸n de delitos, por parte de las autoridades municipales en colusi贸n con la Fiscal铆a General del Estado (FGE), contra Manuel S谩ntiz Cruz, presidente del organismo perteneciente a la parroquia de dicho municipio.

En entrevista con Avispa Midia, miembros del Comit茅 remarcaron la labor de S谩ntiz Cruz quien ha sumado su voz en las denuncias por la creciente militarizaci贸n del municipio tzeltal. 鈥淗emos hecho trabajo de concientizar la gente, pasamos en cada comunidad, en las ermitas鈥, refirieron los testimonios de sus compa帽eros.

El domingo (29 de mayo), S谩ntiz Cruz fue detenido ilegalmente por elementos de la polic铆a municipal y de la Guardia Nacional en la colonia Ka鈥檔i, cabecera municipal de San Juan Cancuc. En el lugar tambi茅n fueron aprehendidos Agust铆n P茅rez Dom铆nguez y Juan Velasco Aguilar, habitantes del municipio tzetltal.

Acorde a un bolet铆n del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de las Casas (Frayba), los elementos de seguridad no les informaron las razones de su detenci贸n.

Arbitrariedad

Seg煤n el abogado de Manuel S谩ntiz Cruz, Jorge Alberto G贸mez Hern谩ndez, los polic铆as argumentan haber realizado una 鈥渋nspecci贸n personal鈥 de la cual no se tiene ning煤n registro oficial, por lo que incumple con el C贸digo Nacional de Procedimientos Penales. 鈥淟as actuaciones realizadas por dichos agentes carece de veracidad鈥, se帽ala el abogado G贸mez en la carpeta de investigaci贸n.

De acuerdo a la carpeta presentada ante la Fiscal铆a, la versi贸n presentada por la Polic铆a Especializada Zona Ind铆gena de la Fiscal铆a General del Estado de Chiapas menciona que las tres personas fueron detenidas el lunes (30 de mayo) en la ciudad de San Crist贸bal de las Casas por 鈥渕ostrar una actitud evasiva y de confrontaci贸n鈥. Manuel S谩ntiz fue presentado en la Fiscal铆a de Justicia Ind铆gena de San Crist贸bal de Las Casas acusado del delito de posesi贸n de drogas y el martes (31) fue acusado tambi茅n del delito de homicidio calificado.

La ma帽ana de este mi茅rcoles (1) familiares de los detenidos, acompa帽ados de organizaciones de derechos humanos, se presentaron en el Centro Estatal de Reinserci贸n Social para Sentenciados (CERSS) no.5, en San Crist贸bal de las Casas, debido a que S谩ntiz hab铆a sido trasladado a dicho penal. En el lugar, fueron detenidas, sin 贸rdenes de aprehensi贸n, dos personas m谩s: Agust铆n P茅rez Velasco y Mart铆n P茅rez Dom铆nguez quienes hab铆an testificado a favor de Manuel S谩ntiz.

Militarizaci贸n

En entrevista, miembros del Comit茅 San Juan Evangelista se帽alan que la presencia de la Guardia Nacional (GN) y elementos del Ej茅rcito han ocasionado problemas en las comunidades.

Seg煤n los testimonios, la GN incursion贸 en la regi贸n desde agosto del 2021 con el pretexto de proteger a las comunidades ante un conflicto de invasi贸n de potreros. Desde entonces los elementos de la GN han permanecido en el municipio y paulatinamente han ocupado instalaciones del ayuntamiento.

A su vez, los defensores de derechos humanos se帽alan que la poblaci贸n tzeltal no est谩 de acuerdo con la presencia militar y denuncia que 鈥渟i nosotros actuamos en contra de la GN, el presidente municipal, ah铆 los agentes del comit茅 los amenazan de que ya no les dan sus apoyos de apertura de carretera, de construcci贸n de viviendas (鈥) los condiciona el presidente y amenaza por eso es que la gente no se moviliza鈥.

Para ejemplificar el amedrentamiento a los cr铆ticos de la militarizaci贸n, Carlos relata que, en diciembre del 2021, miembros de la iglesia cat贸lica se reunieron para proponer una peregrinaci贸n en contra de la presencia militar en Cancuc debido a que ninguna instancia de los tres niveles de gobierno les solicit贸 permiso para su ingreso.

鈥淣o necesitamos a la Guardia Nacional, porque all谩 solo nos intimida, por eso es que empezamos a platicar, al momento de platicar con los servidores de la palabra de Dios, pues dijeron algunos que mejor no porque si hacemos peregrinaci贸n pues puede ser que se enoje el presidente municipal鈥, relata el defensor.

En aquel momento, indican los testimonios, Manuel S谩ntiz fue una de las personas que se pronunci贸 por un di谩logo con las autoridades municipales para solicitar la salida de los militares. Su petici贸n nunca fue atendida por el edil y al contrario comenzaron los hostigamientos.

Representantes de las comunidades tzeltales de Cancuc escuchan las palabras de los funcionarios del estado quienes buscan convencerles de aceptar la construcci贸n de la “Carretera de las culturas”. Diciembre, 2020.

Por su parte, ante la detenci贸n de los defensores, Frayba se帽ala que 鈥渓a criminalizaci贸n a la defensa de la vida se da en un contexto de oposici贸n al desarrollo de la S煤per Carretera San Crist贸bal-Palenque que forma parte del desarrollo de megaproyectos tur铆sticos en la regi贸n impuestos sin consulta previa, libre, informada y con pertinencia cultural, violando el derecho a la autonom铆a y libre determinaci贸n de los pueblos ind铆genas; los pueblos tseltales han manifestado tambi茅n su desacuerdo ante la presencia del Ej茅rcito mexicano y la Guardia Nacional en su territorio鈥.

Actualmente existe la presencia de mas de un centenar de elementos de la Guardia Nacional en la cabecera municipal de San Juan Cancuc, quienes paulatinamente han ocupado edificios de gobierno como la presidencia municipal, el 谩rea de cabildo y la instancia local del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familia).

Para conseguir el avance de la militarizaci贸n, se帽alan los miembros del Comit茅, las autoridades municipales recurren a enga帽os y chantajes contra la poblaci贸n local.

Tal es el caso de la rehabilitaci贸n de una antigua bodega que ahora sirve como instalaci贸n de los elementos de la GN. Pese a que el s铆ndico Juan Dom铆nguez argument贸 que las instalaciones ser铆an rehabilitadas y utilizadas para almacenar fertilizantes, desde el pasado 20 de mayo funcionan como base para los efectivos del cuerpo de seguridad militar.

*La identidad de la persona entrevistada fue resguardada por cuestiones de seguridad.