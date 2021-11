–

De parte de Pozol November 30, 2021

Denuncia de nuestros compañeros presos en lucha German y Abraham Lopez Montejo de la organización La Verdadera Voz Del Amate, tras recibir humillaciones y falta de atención a sus peticiones por parte de la autoridades. Parte de esas peticiones es por miedo a ser agredidos por otros presos que se encuentran en la misma área que ellos.

CERSS 5 San Cristóbal de las Casas Chiapas

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

A la Sociedad Civil nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Consejo Indígena de Gobierno.

A los medios de comunicación.

Al pueblo de México y del mundo.

A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad.

A lxs defensorxs de los derechos humanos y ONGs.

Al Frayba

Sacamos un comunicado contra este centro de reclusión por parte de la organización La Verdadera voz del Amate, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

Presos en lucha en el CERSS 5 San Cristobal de las Casas, Chiapas.

Antes de todo pues aquí donde nos encontramos privados de la libertad, un lugar donde estamos pasando de las peores amenazas, hostigamiento e ignorancia de las autoridades. Aquí donde nos encontramos en el Area Verde conocido como Área de Encamados los otros directores que han pasado saben que nosotros no somos pleiteros, siempre hemos respetado al señor director y su alcaide y sus elementos. Como nos miran así, aprovechan nuestra humildad, cuando pedimos un dialogo con ellos cuando hay un detalle o un mal entendido nos dicen que si pasan los días no hacen nada. Los oficios que giramos con él como si fuera hoja en blanco y se les olvida.

La vez pasada le dijimos al director nosotros queremos estar tranquilos con otros compañeros indígenas, nos entendemos por ser indígenas que nos humillan mucho por ser humildes. El 19 de noviembre hubo un mal entendido con el contador encargado de este centro de nombre Giovani Ramos Morales en la mañana del día 19 tuvimos llamando al encargado del agua purificada donde nos dan el agua, nunca se acerco, lo llamamos al contador nos dijo porqué no comparamos el agua. Subió molesto como lo dijimos que el centro tiene la obligación de darnos agua o cualquier apoyo. Nosotros valemos igual como la gente mestiza, así como las autoridades, también tenemos derecho de recibir apoyo del Centro Penitenciario.

Es mismo día 19 de noviembre ingreso un interno recién trasladado y puesto en nuestra misma área, ese interno ya quiere mandar de nombre Gerardo miembro de una pandilla, como fue vocero encargado en el interior por eso se siente carbón y muy alzado, es uno de los que comenzó el pleito en el pasado donde hubo dos muertos. En esa vez y aquí no respeta, por lo mismo cuando fue vocero también le quitaron todas sus pertenencias al compañero Arbelino Sanchez. Ya fuimos hablar con el alcaide no nos hizo caso ese día 19 de noviembre, subió el alcaide de nombre Pablo Mendoza Morales le explicamos como esta el problema con esto, nos dijo que ya no tiene lugar donde hubicarlo, pero también nos dijo que hagan lo que quieran pues a el no le perjudica en nada. No dijo que si quieren rompan la madre, nos dijo que no le importa si nos pasa algo. Como marca la ley de los códigos penales las autoridades tienen la obligación, para proteger y promover el respeto y garantizar los derechos humanos como le dijimos si nos pasa algo el es el responsable pues es quien puede resolver ese problema hasta yo se el director de este Centro tiene su obligación este problema. No es la primera vez, la vez pasada el director también nos ignoro, nos humillo por ser gente indígena. No cumplio el director con lo que dijo la persona que nos estaba molestando la vez pasada aquí sigue ahora aquí andan dos hombres Romeo Isabel Oropeza Urbina y Gerardo esas dos personas que ya quieren mandar y se van adueñar de todo si no los cambian de lugar, esos dos pues nosotros vamos a salir en ese lugar porque ya estamos cansados de tanta humillación de estas personas, nosotros respetamos el acta de acuerdo si el director quiere romper el acuerdo esta bien tenemos que aceptar que dejaremos el lugar y regresaremos a nuestro plantón.

Nosotros solo queremos la tranquilidad y la paz, esa es mi palabra no solo a nosotros nos humilla las autoridades hay muchos internos que han pisoteado sus derechos. Ojalá que halla una solución a esos problemas y las amenazas, hostigamientos paren en el estado de Chiapas.

Gracias compañeras y compañeros.

Palabras de los presos en lucha, la organización La Verdadera Voz del Amate.

German Lopez Montejo

Abraham Lopez Montejo

Y el preso solidario

Arbelino Sanchez Perez

