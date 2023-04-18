April 18, 2023
De parte de Pozol
130 puntos de vista

Denuncia de la Junta de Buen Gobierno Zapatista «El pensamiento rebelde de Los Pueblos Originarios» Caracol IX»

LA CÁRCEL EN EL EJIDO EL CENSO.

NOSOTROS NO ESTAMOS INVENTANDO NADA. NO SOMOS COMO EL GOBIERNO. SE HAN PEDIDO AUDIENCIAS, PERO, COMO ASÍ LES ENSEÑA EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, SON BUROCRÁTICOS Y ESO LLEVA 20 A 30 AÑOS, POR ESO NO DAN RESPUESTAS.

PORQUE ÉSA ES LA MANERA INJUSTA DEL MAL GOBIERNO AMLO DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN. EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL BIEN SABEMOS QUE ESTÁN EN CONTRA NUESTRA Y DE NOSOTROS COMO BASES DE APOYO ZAPATISTAS Y NOS ENCARCELAN INJUSTAMENTE. SIGAN ASÍ, ASÍ DEMUESTRAN LA MENTIRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR .

TODOS ESTÁN DESTRUYENDO LA COMUNIDAD FRACCIONANDO LAS TIERRAS. SON DESTRUCTORES DE LA COMUNIDAD. ¿DÓNDE ESTÁ ESO QUE DICE PRIMERO LOS POBRES? PRIMERO NOS ESTÁN CHINGANDO Y MATANDO A LOS POBRES.

TIENEN QUE REPARAR ESA INJUSTICIA DE LOS DOS AÑOS Y 4 MESES QUE LO TIENEN EN LA CÁRCEL AL COMPAÑERO MANUEL. SEGURO ESTÁ ENFERMO DE SU SALUD PORQUE ESTÁ ENCARCELADO INJUSTAMENTE SIN NINGÚN DELITO.

URGE LA LIBERACIÓN INMEDIATA DEL COMPAÑERO MANUEL PORQUE NO TIENE DELITO. ES POR HORAS NOMÁS QUE ESPERAMOS SU LIBERACIÓN. ESTÁ ENCARCELADO EN OCOSINGO, NÚMERO 16. LA ÚLTIMA VISITA DE SU FAMILIA FUE EL 25 DE MARZO DE 2023.

Y LE PEDIMOS SU FAVOR AL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS QUE ÉL HAGA EL FAVOR DE RECIBIR AL COMPAÑERO MANUEL Y QUE SE ENCARGUE DE TRASLADARLO A SU CARACOL Y ENTREGARLO EN EL CARACOL IX NUEVO JERUSALEM.

ATENTAMENTE.

AUTORIDADES AUTÓNOMAS DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTA » EL PENSAMIENTO DE REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS «.

https://wp.me/p8qHTQ-2fP



Fuente:

«Nos siguen hostigando e invadiendo nuestros territorios», denuncia JBG zapatista en Ocosingo, Chiapas América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”. 6 dic, JBG zapatista Caracol 10 Patria Nueva: Incrementan provocaciones contra Nuevo San Gregorio Exigen libertad inmediata para el Base de Apoyo Zapatista Manuel Gómez Vázquez, preso por más de 2 años Default ThumbnailGrecia: por la liberaciÓn inmediata de vangelis stathopoulos – intervenciones solidarias por nuestro compaÑero anarquista CGT exige la libertad inmediata de Manuel Gómez Vázquez, miembro de la Base de Apoyo Zapatista En Chiapas, familiares de presos en lucha exigen su liberación inmediata ONU exige al Estado mexicano la liberación inmediata de Marcelino Ruíz, y Abraham y Germán López, indígenas injustamente presos en Chiapas ComitÉ clandestino revolucionario indÍgena-comandancia general del ejÉrcito zapatista de liberaciÓn nacional | chiapas al borde de la guerra civil Chiapas: exigen libertad para Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo Zapatista [MAD] Hacer sindicalismo no es delito: por la absolución inmediata de Las 6 de La Suiza Hacer sindicalismo no es delito: Por la absolución inmediata de Las Seis de La Suiza.