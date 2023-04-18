Denuncia de la Junta de Buen Gobierno Zapatista «El pensamiento rebelde de Los Pueblos Originarios» Caracol IX»
LA CÁRCEL EN EL EJIDO EL CENSO.
NOSOTROS NO ESTAMOS INVENTANDO NADA. NO SOMOS COMO EL GOBIERNO. SE HAN PEDIDO AUDIENCIAS, PERO, COMO ASÍ LES ENSEÑA EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, SON BUROCRÁTICOS Y ESO LLEVA 20 A 30 AÑOS, POR ESO NO DAN RESPUESTAS.
PORQUE ÉSA ES LA MANERA INJUSTA DEL MAL GOBIERNO AMLO DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN. EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL BIEN SABEMOS QUE ESTÁN EN CONTRA NUESTRA Y DE NOSOTROS COMO BASES DE APOYO ZAPATISTAS Y NOS ENCARCELAN INJUSTAMENTE. SIGAN ASÍ, ASÍ DEMUESTRAN LA MENTIRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR .
TODOS ESTÁN DESTRUYENDO LA COMUNIDAD FRACCIONANDO LAS TIERRAS. SON DESTRUCTORES DE LA COMUNIDAD. ¿DÓNDE ESTÁ ESO QUE DICE PRIMERO LOS POBRES? PRIMERO NOS ESTÁN CHINGANDO Y MATANDO A LOS POBRES.
TIENEN QUE REPARAR ESA INJUSTICIA DE LOS DOS AÑOS Y 4 MESES QUE LO TIENEN EN LA CÁRCEL AL COMPAÑERO MANUEL. SEGURO ESTÁ ENFERMO DE SU SALUD PORQUE ESTÁ ENCARCELADO INJUSTAMENTE SIN NINGÚN DELITO.
URGE LA LIBERACIÓN INMEDIATA DEL COMPAÑERO MANUEL PORQUE NO TIENE DELITO. ES POR HORAS NOMÁS QUE ESPERAMOS SU LIBERACIÓN. ESTÁ ENCARCELADO EN OCOSINGO, NÚMERO 16. LA ÚLTIMA VISITA DE SU FAMILIA FUE EL 25 DE MARZO DE 2023.
Y LE PEDIMOS SU FAVOR AL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS QUE ÉL HAGA EL FAVOR DE RECIBIR AL COMPAÑERO MANUEL Y QUE SE ENCARGUE DE TRASLADARLO A SU CARACOL Y ENTREGARLO EN EL CARACOL IX NUEVO JERUSALEM.
ATENTAMENTE.
AUTORIDADES AUTÓNOMAS DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTA » EL PENSAMIENTO DE REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS «.
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