–

De parte de Pozol May 5, 2022 255 puntos de vista

Fomenta El Gobierno De M茅xico La Contrainsurgencia Hacia Los Territorios Del EZLN.

5 May 2022 / 0 Comments

Jobel, Chiapas, M茅xico

A 5 de mayo de 2022

Al Congreso Nacional Ind铆gena

A la Sexta nacional e internacional

A las Redes de Resistencias y Rebeld铆as

Al quienes firman la Declaraci贸n por la Vida

A las personas que siembran Dignidad y Organizaci贸n

Compa帽eros y compa帽eras sigue la persistencia del mal gobierno de M茅xico por fomentar la Guerra / Contrainsurgencia hacia los territorios del EZLN.

El grupo paramilitar de la ORCAO (Organizaci贸n Regional de Cafeticultores de Ocosingo) esta vez desplaza de manera forzada a 83 personas BAEZLN de los Pueblos Emiliano Zapata y la Resistencia, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno de la regi贸n Patria Nueva.



La Red de Resistencia y Rebeld铆a Ajmaq ha estado documentando, denunciando y acompa帽ando a las comunidades Bases de Apoyo del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (BAEZLN) en el territorio, donde se han realizado caravanas de observaci贸n y documentaci贸n y se han denunciado las situaciones de Mois茅s y Gandhi y Nuevo San Gregorio.

El d铆a de ayer 4 de mayo y hoy 5 de mayo recibimos la informaci贸n de la Junta de Buen Gobierno 鈥淣uevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad鈥 Caracol 10 鈥淔loreciendo la Semilla Rebelde鈥 relacionada a otra escalada m谩s de violencia por parte de la ORCAO que ha estado agrediendo de manera armada hacia nuestras compa帽eras y compa帽eros BAEZLN, consistente en una serie de ataques armados, por dicho grupo paramilitar, las agresiones armadas comenzaron el 02 de mayo de 2022, alrededor de la 20:00 hrs. hacia al Pueblo Emiliano Zapata, las BAEZLN se replegaron hacia la escuela aut贸noma protegi茅ndose de los disparos: primero aproximadamente a 300 mts., despu茅s a 50 mts, y posterior a 30 mts. ya que el grupo paramilitar se acercaba cada vez m谩s. Dada las circunstancias de amenaza a la vida las BAEZLN optaron por desplazarse 11 familias, 54 personas (entre mujeres, hombres, j贸venes y j贸venas, ni帽as, ni帽os, ancianas y ancianos) por esta violencia que ha persistido desde hace ya tres a帽os y que ha aumentado en los 煤ltimos meses.

La violencia sigue, tenemos testimonios que las acciones armadas del grupo paramilitar de la ORCAO continua pues, el d铆a de hoy 5 de mayo a las 12:59 am los ORCAO de San Felipe disparan cerca de 32 tiros de calibre 22 hacia el Pueblo zapatista de la Resistencia, a la 1:30 am continua las agresiones por parte de la ORCAO de San Felipe cuando un grupo de ellos llegaron a quemar la escuelita aut贸noma zapatistas y garage de una de las BAEZLN del Pueblo la Resistencia, las casas de las BAEZLN se encuentran 10 mts, donde quemaron la casa de la escuelita aut贸noma, en ese contexto de la quema de la escuelita se siguen escuchando disparos por esta situaci贸n 29 personas (entre mujeres, hombres, j贸venes y j贸venas, ni帽as, ni帽os, ancianas y ancianos)se desplazan m谩s de la Comunidad de la resistencia, hasta el momento en el 煤ltimo reporte se reporta que ven las casas de las BAEZLN est谩n abiertas sin saber ahora exactamente los da帽os que realiz贸 este grupo paramilitar de la ORCAO.

En cuanto a los hechos del 2 de mayo testimonios refieren lo siguiente:

鈥渓a ORCAO atac贸 a la comunidad de Emiliano Zapata, lleg贸 a 300 metros de distancia, por lo que cuando estaban a 50 metros las familias tuvieron que salirse, fueron atacados por el grupo de San Felipe, quienes vienen a agredir son de siete comunidades pertenecientes a de la ORCAO.

No vamos a caer en provocaci贸n les hemos dicho a los compa帽eros y compa帽eras, nos atacaron con distintos calibres de armas. Los de 7 de Febrero de la ORCAO empezaron a disparar, les dijimos a los y las de Mois茅s y Gandhi que se tienen que salir, cuando llegaron a 30 metros, fue que las familias se tuvieron que desplazar.

Otro grupo se San Antonio atac贸 con armas de varios calibres a la comunidad de Mois茅s y Gandhi, llegando cerca de la escuela, retir谩ndose a las 5 de la ma帽ana.鈥

Seg煤n la informaci贸n recibida la ORCAO lleva tres a帽os de agresiones continuas a comunidades zapatistas que han resistido y que van a seguir resistiendo a pesar de que las agresiones que van desde ataques armados, robo de cosechas, destrucci贸n de los bienes de las BAEZLN, fruto del trabajo.

Otros testimonios refieren que:

鈥淣os da mucha tristeza porque estamos sufriendo con los ni帽os, ayer a las 3 de la tarde salimos, sufriendo, caminando, aguantando hambre, porque desde antier empezaron a atacar como a las 8 de la noche, salimos a escondernos, con sufrimiento, los ni帽os, estaban temblando, porque nos 铆bamos a ir a esconder, empezaron a tirar balas de alto calibre, cerca tiraron las balas, se calm贸 un poco y avanz谩bamos, hasta llegar a la escuela, ah铆 nos quedamos, est谩bamos rodeados, pero nos vieron porque no hay monte, empezaron a tirar bala, los acostamos en la tierra para que no les toquen las balas, hasta las 3 de la ma帽ana segu铆amos rodeados, nos llegaron a decir que nos retir谩ramos, y lo hicimos porque no queremos confrontar y se convierta en muertos, por eso salimos ayer, caminando ven铆amos, aguantando hambre y sed con este calor.鈥

鈥淣o es la primera vez, ya van 3 a帽os y siempre venimos viviendo con balas, salimos a trabajar nuestra milpa y siempre tenemos miedo porque nos corren con balas, ya van para 4 a帽os y sigue, y quien va resolver el problema, el maldito gobierno no hace nada, o quiere que nos morimos o que, ustedes vayan a decirles pues, nosotros estamos acostumbradas a trabajar, a sembrar nuestro frijolar y ma铆z, no queremos estar mucho tiempo ac谩, porque ac谩 tambi茅n se sufre, los ni帽os est谩n acostumbrados en sus casas y tambi茅n a trabajar, y eso por culpa de los malditos ORCAO鈥︹.

鈥淒esde hace a帽os que no nos dejan trabajar en paz a las BAEZLN, esto se aument贸 con la llegada del gobierno de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador y de su programa sembrando vida que lo 煤nico que est谩 provocando es divisi贸n y conflicto, 鈥渘o nos dejan trabajar鈥 es impulsado por sus lideres Jos茅 P茅rez que es primer regidor del gobierno municipal de Ocosingo y Tomas Santiz G贸mez, m谩s Antonio Ju谩rez, Marcos L贸pez G贸mez y Juan G贸mez quienes son los dirigentes, que alientan a las comunidades para que nos agredan, siendo este 煤ltimo hecho cuando las siete comunidades nos atacaron. Toda la noche estuvieron disparando, tambi茅n queman la milpa y roban el ma铆z.鈥

鈥淟as compa帽eras tienen coraje y tristeza, porque dejan sus cosas y animales, porque desde ah铆 resisten y luchan, hay una compa帽era que esta lastimada por correr, con el alambre, tienen que salir como pueden, tambi茅n hay otro compa帽ero que esta reci茅n operado, tuvo que salir, hay una compa帽era embarazada de seis meses, los de la ORCAO, no entiende sus padres son los del gobierno que les da dinero, el AMLO solo trajo problemas entre comunidades, ahora con su sembrando vida, ellos quieren que nos matemos entre nosotros, la 4T eso es lo que quiere.鈥

Desde la Red de Resistencia y Rebeld铆a Ajmaq, repudiamos las acciones armadas y agresiones del grupo criminal de la ORCAO hacia la comunidades zapatistas de Emiliano Zapata y la Resistencia, denunciamos al gobierno mexicano por ser parte de estas acciones de contrainsurgencia y de no parar el hostigamiento y agresiones hacia los territorios de EZLN, les convocamos a los compa帽eros de la Sexta Declaraci贸n de la Selva Lacandona, a las Redes de Resistencia y Rebeld铆a y a todxs los compa帽erxs de lucha por la Vida y la defensa de la Madre Tierra a que nos manifestemos con denuncias y acciones de solidaridad para exigir que se detenga a estas personas que son integrantes de la ORCAO y est谩n haciendo hechos criminales en contras de nuestros compa帽eros y compa帽eras de lucha del EZLN, exigimos que se parar la violencia hacia el territorio zapatista.

隆Solidaridad con los pueblos zapatistas!

!Alto a las acciones de contrainsurgencia hacia los pueblos zapatistas!

Red de Resistencia y Rebeld铆a Ajmaq

Fuente

https://redajmaq.org/es/fomenta-el-gobierno-de-mexico-la-contrainsurgencia-hacia-los-territorios-del-ezln