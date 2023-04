–

芦No es Justicia la sentencia contra el asesinato del defensor de derechos humanos Sim贸n Pedro禄

San Crist贸bal de Las Casas, Chiapas

31 de marzo del 2023

Boletín No. 09



_No es Justicia la sentencia contra el asesinato del defensor de derechos humanos Sim贸n Pedro

_Reconocemos su labor en la defensa de la vida, la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos y comunidades.

_Que se garantice que no haya impunidad en asesinatos contra personas defensoras.



Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas (Frayba) reconoce ampliamente a Sim贸n Pedro L贸pez P茅rez (Sim贸n Pedro) como defensor de derechos humanos, quien camin贸 junto con los pueblos en las reivindicaciones de derechos que la Organizaci贸n Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) han impulsado hist贸ricamente. El Juez de Control de Pichucalco se ajust贸 a la condena menor, con la sentencia de 25 a帽os de prisi贸n contra el autor material del asesinato del defensor de los derechos humanos, y la 鈥渞eparaci贸n鈥 econ贸mica para las familias, refleja lo estrecho y limitada que es la justicia del Estado, que niega el acceso a la verdad y a la Justicia Verdadera.

Hace poco m谩s de 19 meses, junto a Las Abejas de Acteal, y con toda la familia de Sim贸n Pedro, comenzamos a caminar la justicia y la verdad; hemos aprendido muchas cosas, una de ellas la generosidad de Las abejas de Acteal y la familia del defensor comunitario, que al inicio de la audiencia de juicio oral a las afueras del juzgado de control en Pichucalco, compartieron el pan, el agua y los alimentos a la familia de la persona que priv贸 de la vida a Sim贸n.

La sentencia y la reparaci贸n son las m谩s bajas y omite su labor como persona defensora de los derechos humanos que realizaba, as铆 como medidas de reparaci贸n del da帽o y no repetici贸n adecuadas y culturalmente pertinentes. Desde el Frayba expusimos los hechos partiendo de dos testigos presenciales. Se tuvo la oportunidad de dictar una sentencia con perspectiva de derechos humanos al presentar las pruebas que dieron muestra de su actividad como defensor.

La sentencia es omisa, desde lo que dicta la Ley General de V铆ctimas, respecto a que el proceso penal debe de garantizar el derecho a la verdad. No es un asesinato aislado, por ello exigimos se investigue a los autores intelectuales y se otorgue medidas m铆nimas de reparaci贸n integral, desde atenci贸n m茅dica y psicol贸gica, medidas de satisfacci贸n, y el reconocimiento p煤blico de su actividad de defensa de los derechos humanos.

Es importante se ponga especial atenci贸n en la continuidad de la violencia que cobija a la regi贸n, y en la necesidad de medidas de no repetici贸n que puedan proteger a su familia, a la comunidad y a las Abejas de Acteal.

Estaremos atentas a que la sentencia quede firme y que no se otorgue libertad en otras instancias, para efectos de garantizar que no haya impunidad contra asesinatos de personas defensoras, que como el trabajo de Sim贸n Pedro, nos compromete a seguir caminado con los pueblos y comunidades que luchan por su dignidad y la construcci贸n de alternativas de vida, donde s铆 exista el Lekil Chapanel (la Justicia Verdadera).

