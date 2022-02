–

Se realizará la Acción política de masas en el marco al día internacional de la mujer proletaria el 08 de marzo en Tuxtla Gutiérrez

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA (AED) SECCIÓN 40 SNTE-CNTE

COMITÉ EJECUTIVO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; sábado 26 de febrero de 2022

RESOLUTIVOS

La violación sistemática a los derechos humanos, laborales y conquistas sindicales no se detiene, sino por el contrario se exacerban en este nuevo año 2022, pues se han aprobado leyes que atentan contra el derecho a la manifestación, como lo es la perversa ley de vías generales de comunicación lo que provoca la judicialización de la protesta popular y demuestra la política neoliberal del actual gobierno, ya que defiende los intereses empresariales, mientras el pueblo trabajador se encuentra preso de los crímenes de lesa humanidad, como lo son las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, presos políticos, desalojos violentos y feminicidios; los cuales son dirigidos a luchadores sociales, ambientalistas, periodistas, locatarios, campesinos, maestros y estudiantes; es decir cualquier persona u organización popular que realice la crítica política al sistema.

En nuestro gremio las estructuras de Secretaría de Educación fiel a los designios establecidos por la política neoliberal de la actual junta administrativa, mandatan el cumplimiento de las políticas económicas administrativas que se convierten en rango de ley y atentan contra la base magisterial; un claro ejemplo de esto es perceptible en la declaración patrimonial y fiscal, la cual concreta la reforma fiscal del sexenio pasado que aun se pretende establecer en el actual; por ello se han girado oficios donde amedrentan a los maestros con la retención de sueldos al no cumplir con dicha orden, adjudicándoles el rango de servidor público, lo cual rompe con la permanencia establecida en la supuesta derogación de la reforma educativa transexenal. De igual forma la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) continúa en avance, condicionando los próximos procesos de cambios, infringiendo el derecho a la antigüedad de zona en el magisterio y que se transpola a una copia exacta del Servicio Profesional Docente (SPD); mientras los agremiados a la sección 40 ven perder el derecho a la salud por medio de la imposición de la ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) y sus implicaciones, las cuales se materializan en incremento la aportación, misma que no se plasma en los hechos, pues se mantiene una condición precaria en las instalaciones, los equipos y la ausencia del cuadro básico de medicamentos, cargando a los derechohabientes la responsabilidad del instituto, mientras no se ha resuelto el desfalco millonario por mas de 2 mil 750 millones de pesos y el castigo a los responsables; en tanto se condiciona los prestamos a corto y largo plazo a través de una plataforma en internet que solo evidencia la corrupción y compadrazgo del sindicato. De igual forma nada se ha hecho por el adeudo millonario de interinos, apoyos educativos y personal administrativo y el seguro institucional del cual carece el magisterio; pues la política dilatoria y el hostigamiento político es lo que ha permeado en torno a estos temas.

Por ende, como magisterio democrático que reivindica los 22 principios rectores de la CNTE y ante la cerrazón de las autoridades educativas y el gobierno del estado para dar una solución a las justas demandas, nos reunimos en Asamblea los secretarios delegaciones, representantes de centro de trabajo y activistas y posterior a un amplio análisis aprobamos los siguientes:

ACUERDOS Y TAREAS

1. La asamblea aprueba el resolutivo del 3er Congreso Político de Bases “Vigencia y táctica de la AED-40 ante la actual coyuntura política-económica, la emergencia sanitaria y la democratización del SNTE” y su amplia masificación.

2. Se realizará la Acción política de masas en el marco al día internacional de la mujer proletaria el 08 de marzo en Tuxtla Gutiérrez, por lo cual se les convoca a todas las bases magisteriales a cumplir con dicho acuerdo.

3. Efectuar un riguroso proceso de brigadeo en todas las delegaciones y centros de trabajo de las distintas regiones del estado, que sirva para agitar a las bases magisteriales y prepararlas para el plan de acción.

4. Cumplir con el acuerdo de aportar la cantidad de $100 pesos por delegación y $50 por centro de trabajo, para capitalizar la caja de la AED-40.

La Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 militantes de la CNTE RESPALDAMOS a las comunidades organizadas de Matasano y Rubén Jaramillo, por lo cual denunciamos la política de división orquestada desde palacio de gobierno y presidencia municipal en el intento de desviar un recurso de la telesecundaria 1264 Amado Nervo ofreciendo abrir una escuela en la comunidad hermana de Rubén Jaramillo. RECHAZAMOS LA PERSECUCIÓN POLÍTICA de la que ha sido objeto el compañero Juan Manuel Pérez López, director de la escuela telesecundaria de Matasano y exigimos el cese inmediato responsabilizando a los 3 niveles de gobierno de cualquier atentado hacia nuestro compañero.

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LA PROTESTA POPULAR!

¡LIBERACIÓN DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA 4ª T!

¡POR LA DEFENSA DE LAS CONQUISTAS LABORALES Y SINDICALES!

“POR UNA EDUCACIÓN CRÍTICA, HUMANISTA, CIENTÍFICA Y POPULAR”

