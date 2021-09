Chiapas na pokraji občanské války

–

Chiapas na pokraji obńćansk√© v√°lky

Prohl√°Ň°en√≠ Tajn√©ho domorod√©ho revoluńćn√≠ho v√Ĺboru ‚Äď velitelstv√≠ Zapatovy arm√°dy n√°rodn√≠ho osvobozen√≠ (CRI-CG EZLN).

Mexiko.

19. z√°Ňô√≠ 2021

Mexickému lidu.

Lidu cel√©ho svńõta.

N√°rodn√≠ a mezin√°rodn√≠ Sextńõl.

Evropńõ zdola a vlevo.

Za prv√©., V dobńõ, kdy se zapatistick√° v√Ĺsadkov√° jednotka (‚ÄěLa Extempor√°nea¬Ľ) nach√°zela v Ciudad de M√©xico, 11. z√°Ňô√≠ 2021 v rann√≠ch hodin√°ch, unesli ńćlenov√© Orcao, paramilat√°rn√≠ organizace ve sluŇĺb√°ch vl√°dy st√°tu Chiapas, soudruhy Sebast√≠ana Nu√Īeze a Joseho Antonia Sancheze Juareze, ńćleny Rady Dobr√© vl√°dy v Patria Nueva v Chiapasu.

Orcao je politicko-vojensk√° organizace paramilit√°rn√≠ho stŇôihu2. Jej√≠ ńćlenov√© tvoŇô√≠ jednotky, nos√≠ uniformy a pouŇĺ√≠vaj√≠ zbranńõ a munici zakoupenou za pen√≠ze ze soci√°ln√≠ch programŇĮ. ńĆ√°st penńõz si nech√°vaj√≠ a ze zbytku upl√°cej√≠ √ļŇôedn√≠ky, aby zveŇôejŇąovali, Ňĺe c√≠le rozvojov√Ĺch programŇĮ jsou naplŇąov√°ny. Zbranńõmi nakoupen√Ĺmi za tyto pen√≠ze kaŇĺdou noc stŇô√≠l√≠ na zapatistickou komunitu Mois√©s y Gandhi.

EZLN trpńõlivńõ vyńćk√°vala, dokud nevypńćerpala vŇ°echny moŇĺn√© prostŇôedky ŇôeŇ°en√≠. Zat√≠mco chiapask√° vl√°da sabotovala a ztńõŇĺovala moŇĺnosti osvobozen√≠, byly to lidskopr√°vn√≠ organizace a progresivn√≠ ńć√°st katolick√© c√≠rkve, kter√© spr√°vnńõ odhadly, kam aŇĺ by situace mohla zaj√≠t.

Za druh√©. NaŇ°im soudruhŇĮm byla odejmuta svoboda na 8 dn√≠, osvobozeni byli dnes, 19. z√°Ňô√≠ 2021 d√≠ky z√°sahu far√°ŇôŇĮ ze San Crist√≥bal de las Casas a z Oxchuc, kteŇô√≠ patŇô√≠ k sancristobalsk√© diec√©zi. SoudruhŇĮm byly zabaveny vys√≠lańćky a Ň°est tis√≠c pesos v hotovosti, kter√© patŇô√≠ Radńõ Dobr√© vl√°dy.

Za tŇôet√≠. √önos je zlońćin trestan√Ĺ nejen podle z√°konŇĮ zl√© vl√°dy, ale tak√© podle z√°konŇĮ zapatistick√Ĺch. Zat√≠mco vl√°da Chiapasu tyto zlońćiny kryje, povzbuzuje je a nedńõl√° proti nim nic, EZLN podnikla nutn√© kroky k osvobozen√≠ unesen√Ĺch a zadrŇĺen√≠ a postiŇĺen√≠ odpovńõdn√Ĺch.

Za ńćtvt√©. Konflikt nedospńõl aŇĺ k trag√©dii d√≠ky intervenci zm√≠nńõn√Ĺch knńõŇĺ√≠, organizac√≠ br√°n√≠c√≠ch lidsk√° pr√°va, demonstrac√≠m a veŇôejn√©mu odsouzen√≠, ke kter√Ĺm doŇ°lo v Mexiku a pŇôedevŇ°√≠m v Evropńõ.3

Za p√°t√©. ‚ÄěVl√°da¬Ľ Rutilia Escand√≥na dńõl√° vŇ°echno moŇĺn√© pro to, aby destabilizovala jihov√Ĺchodn√≠ mexick√Ĺ st√°t Chiapas: N√°silnńõ utlańćuje venkovsk√© normalistas.4

Sabotuje dohody mezi demokratick√Ĺm sborem uńćitelŇĮ a feder√°ln√≠ vl√°dou a nut√≠ tak uńćitele k radik√°ln√≠m form√°m mobilizace a vyŇĺadov√°n√≠ dodrŇĺen√≠ dohod.

Jej√≠ spojenectv√≠ s narkomafi√≠ zpŇĮsobuje, Ňĺe jsou domorod√© komunity nuceny zakl√°dat domoobrany, protoŇĺe vl√°da nedńõl√° nic, aby ochr√°nila Ňĺivot, svobodu a majetek sv√Ĺch obyvatel. Chiapask√° vl√°da nejenŇĺe kryje narkotrafikanty, ale nav√≠c podnńõcuje, propaguje a financuje paramilit√°rn√≠ skupiny, jako jsou ty, kter√© opakovanńõ √ļtońć√≠ na komunity v Aldamńõ a v Santa Marthńõ.

UplatŇąuje politiku z√°mńõrnńõ pomal√©ho, chaotick√©ho ońćkov√°n√≠, kter√° se setk√°v√° s nesouhlasem mezi lidmi na venkovńõ. Nebude trvat dlouho, neŇĺ jejich hnńõv exploduje. Pońćty zemŇôel√Ĺch na covid v jednotliv√Ĺch komunit√°ch zat√≠m rostou, aniŇĺ by byly br√°ny v potaz.

√öŇôedn√≠ci t√©to vl√°dy zat√≠m ze st√°tn√≠ho rozpońćtu kradou co mŇĮŇĺou. MoŇĺn√° se tak uŇĺ pŇôipravuj√≠ na kolaps feder√°ln√≠ vl√°dy nebo s√°z√≠ na bl√≠Ňĺ√≠c√≠ se v√Ĺmńõnu stran u moci.

Ned√°vno se pokusila sabotovat odjezd zapatisk√© delegace, kter√° byla souńć√°st√≠ V√Ĺpravy za Ňĺivot, kdyŇĺ naŇô√≠dila sv√©mu paralimit√°rn√≠mu komandu Orcao un√©st naŇ°e soudruhy. C√≠lem tohoto zlońćinu, kter√Ĺ nechala nepotrestan√Ĺ, bylo vyprovokovat reakci EZLN a destabilizovat tak st√°t, jehoŇĺ osud vis√≠ na vl√°sku.

Za Ň°est√©. Pokud m√° Partido Verde Ecologista de M√©xico5 v √ļmyslu zpŇĮsobit probl√©m, kter√Ĺ bude m√≠t mezin√°rodn√≠ dopady, a t√≠m destabilizovat vl√°dnouc√≠ reŇĺim, mńõli by podn√≠tit referendum o odebr√°n√≠ mand√°tu souńćasn√©mu prezidentovi.

PVEM je jedn√≠m ze jmen, pod kter√Ĺm se v t√©to zemi skr√Ĺv√° star√Ĺ PRIismus.6 Nńõkdy je to PAN7, nńõkdy PRD8, nyn√≠ je to PVEM Ň°patnńõ pŇôevleńćen√° za stranu n√°rodn√≠ obnovy. Jsou to ti stejn√≠ zlońćinci jako dŇô√≠ve, jen nyn√≠ patŇô√≠ k chybnńõ naz√Ĺvan√©mu ‚Äěopozińćn√≠mu¬Ľ hnut√≠ nebo ‚Äěp√°t√© kolonńõ¬Ľ 4T.9

Odpovńõdnost nesou Rutilio Escand√≥n a Victoria Cecilia Flores P√©rez.

Pokud to, o co v√°m jde, je svrhnout souńćasnou feder√°ln√≠ vl√°du nebo j√≠ zpŇĮsobit pot√≠Ňĺe jako odvetu za vyŇ°etŇôov√°n√≠, kter√© proti v√°m vede, nebo pokud hrajete za jednu z frakc√≠, kter√© soutńõŇĺ√≠ o postup k moci v roce 2024, vyuŇĺijte leg√°ln√≠ch cest, kter√© m√°te k dispozici a pŇôestaŇąte si zahr√°vat se Ňĺivoty, svobodou a majetkem chiapask√Ĺch obyvatel. Volte a vyz√Ĺvejte ostatn√≠, aŇ• hlasuj√≠ pro odvol√°n√≠. PŇôestaŇąte si hr√°t s ohnńõm, protoŇĺe se sp√°l√≠te.

Za sedm√©. Vyz√Ĺv√°me Evropu zdola a vlevo a n√°rodn√≠ i mezin√°rodn√≠ Sextu, aby demonstrovaly pŇôed mexick√Ĺmi ambas√°dami, konzul√°ty a budovami vl√°dy st√°tu Chiapas s poŇĺadavkem, aby jejich pŇôedstavitel√© zanechali provokac√≠ a opustili kult smrti, kter√Ĺ uct√≠vaj√≠. NechŇ• tak uńćin√≠ v p√°tek 24. z√°Ňô√≠ roku 2021.

V reakci na jedn√°n√≠ ńći neaktivitu st√°tn√≠ch a feder√°ln√≠ch autorit v souvislosti se souńćasn√Ĺm zlońćinem i tńõmi pŇôedchoz√≠mi pŇôijmeme odpov√≠daj√≠c√≠ opatŇôen√≠, aby se zlońćincŇĮm z Orcao a √ļŇôedn√≠kŇĮm, kteŇô√≠ jim Ň°√©fuj√≠, dostalo spravedlnosti.

To je vŇ°e. PŇôi dalŇ°√≠m podnńõtu uŇĺ nebude prohl√°Ň°en√≠. Tedy, uŇĺ to nebudou slova, ale ńćiny.

Z hor jihov√Ĺchodn√≠cho Mexika.

Jménem CRI-CG EZLN.

Subcomandante Insurgente Galeano.

Mexiko, 19. z√°Ňô√≠ 2021.

