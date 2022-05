–

Denuncia De Desplazamiento Forzado A Las Comunidades Zapatistas Poblado La Resistencia Y Poblado Emiliano Zapata.

Jobel, Chiapas, México

A 6 de mayo de 2022

Al Congreso Nacional Indígena

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencias y Rebeldías

Al quienes firman la Declaración por la Vida

A las personas que siembran Dignidad y Organización

El día de ayer 5 de mayo documentamos de manera más precisa los mecanismos de la violencia con que opera el grupo paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) que ante la impunidad y la no actuación del mal gobierno de México en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) fomentan las acciones de guerra y contrainsurgencia hacía los territorios zapatistas.

Corroboramos la acción del grupo paramilitar de la ORCAO que ha desplazado de manera forzada a 4 familia, 29 personas del Pueblo de La Resistencia. A éstas se suman 11 familias desplazadas, 54 personas del Pueblo Emiliano Zapata. En total, de los dos poblados son 83 personas las que fueron desplazadas. Sumamos las agresiones paramilitares hacia el Pueblo de San Isidro y hacia el poblado Moisés y Gandhi. Los cuatro pueblos pertenecen al Caracol 10, Junta de Buen Gobierno de la región Patria Nueva.

Les presentamos los testimonios que nos brindaron nuestras y nuestros compañeros zapatistas para describir desde su propia voz la situación que están viviendo:

Testimonio sobre el desplazamiento del Pueblo de La Resistencia.

Los hechos comenzaron pasadas las 12:00 horas del 05 de mayo de 2022, todo inició cuando incendiaron la Escuelita 8 de Octubre y la casa de un Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN)

“Lo sufrimos muy fuerte lo que estamos viviendo, fue anoche, como dijo la compañera sufrimos un chingo, bastante. No lo vieron ustedes, le echaron gasolina y le echaron un plomazo y ardió la casa del compa, yo les menté la madre, esos pinches de la ORCAO, los niños tenían miedo, salimos a la carretera, paso cerca un balazo, tiramos a los niños al suelo, es tanto lo que están haciendo los de la ORCAO, mi niña está enferma; no mira bien, se cayó en la carretera cuando salimos corriendo, tanto sufrimiento de los niños, ya es mucho lo que estamos viviendo. Nos llevaron 3,000 mil pesos de la tienda colectiva, además de robar casilleros de huevos y productos que estaban en la tienda zapatista. Nosotros no recibimos nada del gobierno, y todavía nos están molestando, ellos son mantenidos del gobierno, y nos vienen a chingar y nosotros nos corren a balazos, lluvia de balas, los niños los jalamos, sin zapatos, así los llevamos.

Estuvo muy duro lo que pasó, nos dio susto, pensamos que acá íbamos a quedar, yo tengo niños chiquitos, estábamos amontonados y tuvimos que salir. Los agresores son Francisco López, Santiz, Vicente, Feliciano y Abraham López Santiz, quienes son los coordinadores de la ORCAO, aquí lo pasamos pero en este caso ya no aguantamos, tuvimos que sacarlos, ellos de por si nos quieren sacar, nosotros no estamos haciendo nada, resistiendo, en cambio ellos ahí están recibiendo sus apoyos del gobierno, nosotros con trabajo estamos comiendo, ellos ya agarraron la mejor parte, ya son 3 años del problema, con balazos no podemos responder, los niños tienen mucho susto, salimos pues y ellos entraron a las casas, no sé qué entraron a hacer, así pasó anoche. Nos da pena por los niños, nos vienen a corretear con las balas.

Ellos (los Orcaos) siguen vigilándonos con su guardia, que tal que entran hoy otra vez, hay rumores que van a entrar hoy otra vez. Cargan altos calibres, el Abraham trae su cuerno de chivo.

Un BAEZLN anciano salió al último, los demás compañeros salieron antes, nosotros nos adelantamos, él vio todo. Ellos entraron a la tienda, les dijo que mejor se retiraran, el compa llevaba su machete, pero los Orcaos llevan su arma le hizo dos disparos al aire, pero antes ya habían quemado la Escuelita, lo encendieron con un plomazo.

Los Orcaos entraron a nuestras casas, nosotros estamos trabajando, tenemos nuestra milpa y ellos se roban nuestros elotes. Ellos reciben del gobierno, ellos no quieren la tierra, lo quieren para venderla, fraccionar, no para trabajarla, por eso nosotros ya estamos hasta la madre, como anoche, lluvia de balas, ya no podíamos salir.

En la Escuela 8 de Octubre, había un pizarrón, acá hay 3 niveles, acá daba clases nuestro promotor de educación, primero le pusieron gasolina, y después con un plomazo para incendiar y destruir la Escuela Zapatista.

Todas las casas se encontraron abiertas, varias de ellas movidas las cosas y en una de ellas se llevaron un costal con ropita nueva de niña.”

Testimonios de las compañeras y compañeros zapatistas del Pueblo de Moisés y Gandhi:

“A pesar de la violencia de la ORCAO estamos resistiendo, hemos aguantado, pero hasta ahorita no hay nada de solución… ellos nos quieren correr, su intención es entrar a robar cosas, tiendas y animales, no entendemos porqué hacen tanto… También roban elotes, queman nuestras casas, allá en Moisés hasta la secundaria, cortaron nuestro platanar.

El 26 de abril, entrando en el mero crucero de Cuxulja, como a 250 metros, íbamos 2 personas, eran 4 disfrazados como policías, tapados el rostros, conocí a uno, Marcos López Gómez, había un árbol, me vio que entre a la carretera, se paró en medio, llevaba una arma de fuego SKS, me pregunto que a donde fui, le dije que había ido a una comisión, me dijo vales madres, a los 3 metros me disparó, y pasó a un lado de mis pies, los otros dos le dijeron dale en su madre de una vez, después otro disparo, en un campo estaba estacionado su auto Chevy, eran 4 personas, eso paso el 26 de abril a las 5:15 de la tarde hora normal.

El 27 de abril, fui a ver mi milpa, estaba cortado 2 tareas, 20 metros cuadrados, ahí estaban tirados los elotes y un poco se lo llevaron, yo creo que el 26 de abril fue que lo hicieron, estaba recogiendo el elote cuando me empezaron a disparar varios tiros.

El 28, estaba con mi esposa e hijos sembrando mi frijolar, y comenzaron los disparos.

También a nuestros compañeros de Moisés, le han incendiado sus parcelas con milpa, ya hemos aguantado mucho tiempo, ya estamos cansados, pero seguiremos resistiendo, luchando por la vida. Nuestra lucha es por la vida.

A quienes ubicamos que son los líderes que impulsan las agresiones son:

Desde la Región 7 de Febrero están Tomas Santiz Gómez, Marcos López Gómez, Juan Santiz Gómez, Pedro Lopez Gomez y Joaquin.

Desde San Antonio está Pedro Santiz López.

Desde Sacrificio está Armando Santiz Gómez.

Desde San Felipe está Vicente Santiz Gómez.”

Testimonios de las compañeras y compañeros del Pueblo de San Isidro:

«El 2 de mayo, los Orcaos de Sacrificio, por ahí de las 3 de la tarde, como a 300 metros, llegaron a disparar enfrente como 100 tiros, cuando nos dimos cuenta los niños estaban jugando, casi le alcanzan las balas a una muchacha embarazada casi le pega un tiro, igual a otra compañera también le tocó cerca, ella estaba distraída, eso tardo como una hora, después se acercó más, hasta entrada la noche, nosotros estábamos tendidos, ahí quedamos, pasando como a las 7 u 8 de la noche, se escuchaba el ruido en la Escuela de Sacrificio, después ya se fueron contra los compas de Zapata, toda la noche, amaneciendo al otro día fuimos a verlos, estaban asustados, niños llorando.

Llevamos 3 años de balaceras, según las balas, ellos talan los árboles y lo venden para comprar balas, también sabemos que cuando ya no tienen balas hacen su bloqueo: carro chico cobran 50 pesos, carro grande 100 o 200, solo a los dirigentes le queda el dinero.

Los malos gobiernos no hacen para que dejen de hacernos daño, son cómplices.»

Compañeros y compañeras, estos son los testimonios, y también les compartimos que el día de ayer 5 de mayo durante el recorrido para documentar y ver los daños, un grupo de Orcaos tiraron piedras hacia las casas donde estábamos registrando los testimonios de la situación. A nuestra salida, a eso de las 7:59 de la noche recibimos el reporte de un nuevo ataque armado del grupo de los Orcaos donde dispararon en 4 ocasiones hacia el Pueblo de la Resistencia.

Como hemos venido informando, la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq hemos documentado y denunciado desde el 2019 las agresiones hacia niños y niñas, mujeres, hombres, ancianos, anciana de las BAEZLN que han sido afectadas de manera continua por el grupo paramilitar de la ORCAO, quienes de manera impune sigue atacando a los pueblos zapatistas de la región de Moisés y Gandhi. Y que se han extendido de manera impune en todo el territorio de la región de Patria Nueva.

Enérgicamente denunciamos al mal gobierno mexicano, en sus tres niveles por ser parte de estas acciones criminales de contrainsurgencia, que permiten y fomentan el hostigamiento y agresiones hacia los territorios de EZLN, desde donde los pueblos zapatistas son quienes dan y defienden la vida como guardianes y guardianas del Territorio, quienes defienden a la Madre Tierra de los proyectos de muerte y quienes siguen ejerciendo el derecho legítimo por construir y mantener las autonomías de sus pueblos.

Compañeros y compañeras, les convocamos como Sexta Declaración de la Selva Lacandona y Redes de Resistencia y Rebeldía a que todas y todos como compañeras/es de lucha por la Vida y por la defensa de la Madre Tierra a que nos manifestemos con denuncias y acciones de solidaridad para exigir que se detenga a estos criminales que son integrantes de la ORCAO para que de una vez se pare la violencia hacia el territorio zapatista.

¡Solidaridad con los pueblos zapatistas!

!Alto a las acciones de contrainsurgencia hacia los pueblos zapatistas!

¡Alto a las acciones paramilitares de la ORCAO!

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

