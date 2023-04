–

Chiapas México. 25 de abril 2023. “Si zapata viviera con nosotros estuviera”, fueron las primeras expresiones que se escucharon este día martes en el ejido El Progreso, en Pijijiapan Chiapas, en el inicio de la caravana preparatoria hacia el próximo encuentro “El Sur Resiste”, que se llevará a cabo los días seis y siete de mayo en San Cristóbal de las Casas, convocado por el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Los agricultores y pescadores de la costa de Chiapas recordaron que se comenzaron a organizar contra las altas tarifas de luz eléctrica, hace ya casi 30 años, tras el levantamiento armado en los Altos y Selva en Chiapas. “Los pueblos han levantado la voz, desde diferentes regiones y desde aquí de la zona costa”, aseguraron los ejidatarios organizados.

“Necesitamos unirnos porque es una causa justa. El Ejido Progreso, cumple un año más en resistencia. No podemos seguir tolerando las injusticias de los malos gobiernos. Este evento está organizado para que los pueblos digamos a los malos gobiernos ya basta de tantas imposiciones”, expusieron las autoridades ejidales.

“Es un gusto tenerlos aquí. Nos sentimos contentos. sean bienvenidos”, fue el mensaje a la caravana El Sur Resiste, integrada por pueblos originarios de México y solidarios nacionales e internacionales. “Estamos aquí para escuchar todo lo que han padecido. Estamos acá reunidos para escucharlos”, fueron las palabras de bienvenida a la caravana.

Por su parte el defensor de derechos humanos Nataniel Hernández, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, indicó que “es importante que nuestro movimiento a pesar de que ha sido reprimido hemos estado resistiendo y organizándonos y construido alternativas ante este sistema que nos quiere despojar”. El también luchador social recordó que “la resistencia en la costa de Chiapas, tiene muchos años contra las tarifas de luz justas y contra megaproyectos”. “Con organizaciones amigas hemos buscado proyectos agroecológicos, trabajo de organización de mujeres y defensa de derechos humanos”, añadió.

El abogado integrante del CNI, expuso que es necesario “construir una radiografía de lo que sucede en el sureste del país. Al contrario de lo que dicen los de arriba, las condiciones para el pueblo están muy difíciles”, aseguró.

Ornelia laguna, recordó que en el estado de Chiapas “somos generadores de la luz, tenemos derechos de gozar de la energía eléctrica. Si aquí están las instalaciones generadores de luz, entonces que nos den una tarifa justa. Luchemos, por que nuestra meta es que tengamos una tarifa de luz justa, desde hace más 24 años”. En su participación la señora Lazara, quien se organiza junto con sus compañeras de la zona costa expuso: “nunca había estado ante tanta gente, pero nuestra lucha es contra la violencia hacia las mujeres”.

En el evento en la escuela telesecundaria del ejido aseguraron que su lucha es “por la defensa del territorio, porque las empresas extranjeras y los gobiernos quieren saquear los recursos mineros y contaminan. Sólo vienen a dejar enfermedad y desechos tóxicos. También estamos contra la construcción de un gasoducto que nos quieren imponer en la zona costa”, afirmaron los integrantes del CNI.

Por su parte la luchadora social Betina Cruz, explicó que “esta caravana inicio por la necesidad que tenemos los pueblos originarios de la parte del sur sureste mexicano de que se sepa lo que está pasando, de que sepan los mismos pueblos que es lo que viene contra nosotros. Aquí en Tonalá la gente no sabe que quieren poner un gaseoducto por estos territorios, que es un peligro para la vida de la gente, por que explotan y contaminan el agua, el mar, los ríos, la tierra y después no puede sembrarse nada, y ahí se mata la vida”. Y añadió: “quieren pasar un gaseoducto que trasporte un gas que se produce asesinando la tierra por medio del fraking, como en Texas. Es necesario que la gente se informe, por que son cosas que les puede costar la vida, porque la gente se enferma”.

De igual forma la luchadora social integrante del CNI, advirtió sobre el proyecto del tren interoceánico, que no “llevará mercancías de los pueblos pobres, sino de los más ricos”. “llevará mercancía de Asia y Estados Unidos, no de los pueblos de la región”, aseguró. “Nos están privatizando la tierra y el agua”, denunció. “también están poniendo muchos retenes de la guardia nacional no sólo para controlar la migración, sino para que la gente no proteste”, agregó la indígena oaxaqueña, estado al que arribará mañana la caravana el Sur Resiste, específicamente en Puente Madera, en el istmo de Tehuantepec, quienes también están en resistencia contra megaproyectos.

Información: Video Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.

https://fb.watch/k8jbzBytuH/