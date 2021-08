–

Denuncia de nuestro compañero Adrián preso en lucha contra personal de la Fiscalía Antitortura. En la ultima vista fiscales de esta institución llamaron a nuestro compañero a frenar la denuncia por la tortura que sufrió hace 18 años cuando fue detenido, pues si continua en ese proceso podría verse afectado además de no contar con traductor en dicha visita.

31/8/2021

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

Al Congreso Nacional Indígena.

A la Sexta Nacional e Internacional.

A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad.

A los medios de comunicación libres, masivos y alternativos.

A l@s defensor@s de los derechos humanos ONG’S.

A los organizaciones independientes nacionales e internacionales.

A los pueblos indígenas de México y del mundo.

A la sociedad civil de México y del mundo.

Preso en lucha Adrián Gómez Jiménez adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) recluido en el CERESO numero 5 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas y a todas y a todos lxs que han seguido nuestra lucha desde estas cuatro paredes les envió saludos cordiales de parte de Adrián Gómez Jiménez integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia.

Después de estas breves lineas, paso a dar palabra desde el Centros de Reinserción Social de Sentenciados numero 5 denominado “Las Palmas” que desde hace años se nos ha violentado mis derechos como ser humano. Ahora bien escribo una denuncia publica en contra de la Fiscalía Antitortura, el 23 de agosto del presente año me citaron en este centro, en especifico al área laboral para preguntarme si quiero proseguir con la denuncia que hace 18 años fui torturado de parte de la fiscalía. En respuesta que di ante el señor de la Fiscalía Antitortura le dije que sí, su respuesta del que estaba tomando mi declaración se llama Alberto Vázquez Molina me dijo “que podía dejarlo así por el momento y que cuando salga reanudar la Carpeta de Denuncia lo que me hicieron hace 18 años”, mi respuesta fue que quiero denunciar lo que me hicieron hace 18 años que no lo dejaría así y olvidarme como si no paso nada.

La respuesta que me dio fue como una amenaza que se entiende de diferentes maneras “dijo esto te puede afectar y te vamos a estar molestando y llamándote esto puede durar más de cinco años o más” fue lo que me dijo en lo referente la palabra “esto te puede afectar” fue una amenaza. En pocas palabras quieren intimidarme y desistir de la denuncia. Por otro lado la Fiscalía Antitortura quería que rindiera mi declaración sin ningún traductor y que dejara en lineas blancas para luego poner el nombre del traductor que según ellos asistió y que fui asistido por el traductor, eso fue algo similar hace 18 años cuando rendí mi declaración ante el Ministerio Publico sin ningún traductor, pero posteriormente plasmaron el nombre del traductor y que fui asistido con traductor y que no hubo tortura.

Si la Fiscalía Antitortura hace esto ahora que se puede esperar de la Fiscalía por la M.P. de prefabricar los delitos, sin tener ninguna orden de aprehensión y detenciones arbitrarias. Ahora bien el señor de la Fiscalía Antitortura de nombre Alberto Vázquez Molina, procedio a tomar mi declaración a que me estoy reservando hasta que este mi traductor tal como marca el “Código Constitucional”. Mando a imprimir y me dio las hojas como 5 o más hojas antes de firmar le dije que voy a leer. En tono de voz alta me dijo y con gesto burlón que como es posible que pudiera leer y solicitar mi traductor, en respuesta es una cosa leer y entender, estoy solicitando mi traductor porque hay muchas palabras que no entiendo le dije así el señor fiscal de Antitortura. En conclusión quieren que yo firme algo sin leer. Yo veo que no están capacitados como fiscal antitortura en virtud de la amenaza, la falta de traductor y que yo firme sin leer lo que dice. Eso es una violación a los derechos humanos les falta la ética profesional como fiscal antitotura.

Por eso denuncio estas cosas lo que me dijeron el pasado 23 de agosto, según yo pidiendo justicia me vienen diciendo con sus amenazas y falta de traductor.

Por ultimo le hago la invitación a las y a los defensores y defensoras de los derechos humanos tanto estatales, nacionales e internacionales y a las organizaciones independientes a seguir exigiendo lo que es las verdaderas justicias, sin amenazas, basado en carácter de los principios de derechos humanos y a seguir exigiendo la libertad a lxs presxs políticxs, presxs de conciencia y presxs en lucha.

¡Nunca más las amenazas!

Uniendo nuestras voces y fuerzas de las y los pueblos mexicanxs triunfaran las verdaderas justicias.

Respetuosamente.

Adrián Gómez

