De parte de Pozol May 31, 2021 4 puntos de vista

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas México. 31 de mayo. Cientos de cartuchos de gases lacrimógenos tendidos sobre el pavimento frente a la normal Rural Mactumactzá, son muestra de la respuesta de la actual administración morenista frente a las demandas de los estudiantes quienes exigen la liberación de los últimos 19 estudiantes presos por exigir un examen presencial y no en línea para ingresar a la normal.

La mañana de este lunes nuevamente la policía reprimió una manifestación pacífica de los estudiantes quienes volanteaban en el crucero conocido como de la “coca”, al poniente de la capital chiapaneca. Como ya es costumbre la policía replegó a los estudiantes con excesiva fuerza, la cual no se emplea hacia otros sectores que se manifiestan en el estado como el de los transportistas, y que en los últimos días se ha empleado de forma indiscriminada contra los normalistas, padres de familia y organizaciones sociales solidarias con los estudiantes.

“La agresión del 18 de mayo en contra de los estudiantes de la normal rural de Mactumactzá, Chiapas, es la comprobación del carácter autoritario y represor del gobierno del estado, encabezado por Rutilio Escandón”, explica el abogado Francisco López Bárcenas a un diario de circulación nacional, y abunda: “quienes pensaron que por el hecho de haber llegado al puesto impulsado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que surgió y creció con la promesa de cambiar las formas de hacer política, era razón suficiente para que usara como instrumento principal de política la negociación, se equivocaron; contradiciendo su discurso público y el mandato de la Constitución, actúa como el viejo régimen, atentando contra la institución formadora de maestros y reprimiendo a quienes se oponen a ello”.

Por otra parte, ante la embestida hacia las escuelas normales, el periodista Zósimo Camacho, lanza las siguientes interrogantes: “en plena “cuarta transformación” los normalistas rurales deben seguir movilizándose para mantener abiertas y vigentes estas insustituibles casas de estudio. ¿En qué consiste la “4T” si alumnos y alumnas deben tomar carreteras, retener camiones y morir en accidentes para que el normalismo rural se mantenga con vida? ¿Qué gobierno se puede decir de izquierda si tiene a 95 estudiantes presos que exigen igualdad de oportunidades para ingresar a la carrera?.

Las y los normalistas chiapanecos han reiterado que a pesar de la realización de los próximos comicios electorales del 6 de junio próximo, se seguirán manifestándose en cumplimiento de sus exigencias. Y es que sus peticiones no son de carácter coyuntural, tal como lo explica la periodista Lydiette Carrión, los normalistas: “cada año deben marchar, hacer plantones, huelgas: las peticiones son las mismas: no reducir la matrícula, asegurar un trabajo al salir, aumentar gasto destinado a alimentación”, entre otras peticiones, que los gobiernos neoliberales de antes y el actual, por la forma represiva en que han respondido y responden, no están dispuestos a resolver.

