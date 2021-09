–

CHIAPAS TIL KANTEN AF BORGKRIGEN

KOMMUNIKÉ FRA DEN HEMMELIGE REVOLUTIONÆRE INDIANSKE KOMMITÉ – GENERALKOMMANDO FOR DEN ZAPATISTISKE NATIONALE BEFRIELSESHÆR.

MEXICO.

19 SEPTEMBER 2021

TIL DET MEXICANSKE FOLK:

TIL VERDENS FOLK:

TIL LA SEXTA NATIONALT OG INTERNATIONALT:

TIL EUROPA FRA NEDEN OG TIL VENSTRE:

FOR DET FØRSTE: OM MORGENEN DEN 11. SEPTEMBER 2021, MENS DEN LUFTBà RNE ZAPATISTISKE DELEGATION BEFANDT SIG I UDKANTEN AF MEXICO CITY, BORTFØRTE MEDLEMMER AF ORCAO, EN PARAMILITÆR ORGANISATION SOM TJENER DELSTATSREGERINGEN I CHIAPAS, DE TO MEDLEMMER AF DET GODE REGERINGSRà D I PATRIA NUEVA, SEBASTÍAN NUÑEZ PEREZ OG JOSE ANTONIO SANCHEZ JUAREZ.

ORCAO ER EN PARAMILITÆR MILITÆR-POLITISK ORGANISATION: MED PENGE FRA STATSLIGE SOCIALE PROGRAMMER HAR DEN Fà ET FAT I UNIFORMER, UDSTYR, Và BEN OG AMMUNITION. DE BEHOLDER SELV EN DEL AF PENGENE MENS RESTEN GIVES TIL EMBEDSMÆND, Sà DE INDRAPPORTERER AT ALT ER Gà ET RIGTIGT TIL. MED DISSE Và BEN SKYDER DE HVER NAT MOD DEN ZAPATISTISKE LANDSBY MOISÉS Y GANDHI.

EZLN VENTEDE Tà LMODIGT Pà AT ALLE LØSNINGSMULIGHEDER BLEV AFPRØVET. MENS DELSTATSREGERINGEN I CHIAPAS SABOTEREDE OG HINDREDE BEFRIELSEN AF DE BORTFØRTE, VAR DET MENNESKERETTIGHEDSORGANISATIONERNE OG DEN PROGRESSIVE FLØJ I DEN KATOLSKE KIRKE, DER Pà RETFÆRDIG VIS FANDT FREM TIL EN LØSNING.

FOR DER ANDET: KAMMERATERNE VAR FIRHEDSBERØVET I 8 DAGE OG BLEV SAT FRI I DAG DEN 19. SEPTEMBER 2021, TAKKET VÆRE MÆGLINGEN FRA PRÆSTERNE FRA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OG OXCHUC, SOM TILHØRER SAN CRISTÓBAL STIFT. VORES KAMMERATER BLEV FRARØVET EN KOMMUNIKATIONSRADIO OG SEKS TUSIND PESOS I KONTANTER, SOM TILHØRER DET GODE REGERINGSRà D.

FOR DET TREDJE: BORTFØRELSE STRAFFES IFØLGE DEN Dà RLIGE REGERINGS LOVE OG IFØLGE DEN ZAPATISTISKE LOVGIVNING. MENS REGERINGEN I STATEN I CHIAPAS SIDDER Pà HÆNDERNE OG Bà DE SKJULER OG TILSKYNDER DISSE FORBRYDELSER, VIL DEN ZAPATISTISKE NATIONALE BEFRIELSESHÆR TAGE DE NØDVENDIGE SKRIDT FOR Pà GRIBE OG STRAFFE DE ANSVARLIGE FOR BORTFØRELSEN.

FOR DET FJERDE: Nà R KONFLIKTEN IKKE ESKALEREDE TIL EN TRAGEDIE, ER DET TAKKET VÆRE INDGRIBEN FRA DE OVENNÆVNTE PRÆSTER, MENNESKERETTIGHEDSORGANISATIONERNE OG DE MOBILISERINGER OG PROTESTER SOM FANDT STED I MEXICO OG I SÆRLIG GRAD I EUROPA.

FOR DET FEMTE: RUTILIO ESCANDÓNS (partiet MORENA’s guvernør i Chiapas, red.) FEJLSTYREDE DELSTATSREGERING GØR ALT HVAD DER STà R I DENS MAGT FOR AT DESTABILISERE DELSTATEN CHIAPAS I DET SYDØSTLIGE MEXICO:

MED VOLDENS LUKSUS UNDERTRYKKER DEN ELEVERNE PÃ LANDGYMNASIERNE.

DEN SABOTERER DE AFTALER SOM ER INDGà ET MELLEM DET DEMOKRATISKE LÆRERKOLLEGIE OG DEN FØDERALE REGERING, HVILKET TVINGER LÆRERNE TIL AT MOBILISERE SIG RADIKALT, FOR AT Fà DISSE AFTALER OPFYLDT.

DENS ALLIANCER MED NARKOTIKAHANDLERNE TVINGER DE INDFØDTE SAMFUND TIL AT DANNE SELVFORSVARSGRUPPER, FORDI REGERINGEN IKKE GØR NOGET FOR AT FORSVARE INDBYGGERNES LIV, FRIHED OG EJENDOM. CHIAPAS’ REGERING HOLDER IKKE BLOT Hà NDEN OVER NARKOBANDERNE. DEN TILSKYNDER, FREMMER OG FINANSIERER OGSà PARAMILITÆRE GRUPPER SOM DEM, DER LØBENDE ANGRIBER LANDSBYERNE I ALDAMA OG SANTA MARTHA.

DEN FØRER EN BEVIDST LANGSOM OG RODET VACCINATIONSPOLITIK, SOM SKABER KONFLIKT BLANDT LANDBEFOLKNINGEN, OG SOM HURTIGT KAN EKSPLODERE. I MELLEMTIDEN STIGER ANTALLET AF DØDSFALD I LANDSBYERNE SOM FØLGE AF COVID, UDEN AT MAN TAGER Hà ND OM DET.

DENS EMBEDSMÆND STJÆLER ALT, HVAD DE KAN FRA STATSBUDGETTET. Mà SKE FORDI DE FORBEREDER SIG Pà AT DEN FØDERALE REGERING SKAL KOLLAPSE ELLER FORDI DE SATSER Pà AT MAGTEN SKAL Gà TIL ET ANDET PARTI.

NU HAR DE FORSØGT AT SABOTERE DEN ZAPATISTISKE DELEGATIONS AFGANG TIL EUROPA, VED AT BEORDRE DERES PARAMILITÆRE FRA LA ORCAO TIL AT KIDNAPPE VORES KAMMERATER, UDEN AT STRAFFE FORBRYDELSEN, I ET FORSØG Pà AT FREMKALDE EN REAKTION FRA EZLN, MED DET Mà L AT DESTABILISERE EN STAT, HVIS REGERINGSFØRELSE HÆNGER I EN TYND TRà D.

FOR DET SJETTE: HVIS Mà LET FOR DET GRØNNE MILJØPARTI I MEXICO (PVEM) ER AT FORà RSAGE ET PROBLEM, DER VIL Fà INTERNATIONALE KONSEKVENSER, Sà VEL SOM AT DESTABILISERE REGIMET VED MAGTEN, ER DET BEDRE, AT DET GRIBER TIL EN HØRING FOR AT TILBAGEKALDE MANDATET.

’PVEM’ ER ET AF DE NAVNE, DET GAMLE PARTI ’PRI’ BRUGER. NOGLE GANGE ER DET ’PAN’, NOGLE GANGE ER DET ’PRD’, NU ER DET ’PVEM’; Dà RLIGT FORKLÆDT SOM PARTIET ’BEVÆGELSEN FOR NATIONAL REGENERERING’ (MORENA, RED.). DET ER DE SAMME KRIMINELLE SOM FØR, OG NU ER DE EN DEL AF DEN Sà KALDTE «OPPOSITIONSBEVÆGELSE,”- SOM «FEMTE KOLONNE» I 4T (Den Fjerde Transformation: Den nuværende præsident Andrés Manuel López Obradors helhedsplan, red.).

DE ANSVARLIGE ER: Rutilio Escandón og Victoria Cecilia Flores Pérez.

HVIS DET, I ØNSKER, ER AT FJERNE DEN NUVÆRENDE FØDERALE REGERING ELLER SKABE VANSKELIGHEDER SOM GENGÆLDELSE FOR DE KRIMINELLE EFTERFORSKNINGER, DER ER BLEVET INDLEDT MOD JER, ELLER SPILLER MED I EN AF DE FRAKTIONER, DER KÆMPER OM MAGTEN I NÆSTE PERIODE FRA 2024. Sà BRUG DE JURIDISKE KANALER, I HAR ADGANG TIL, OG STOP MED AT SÆTTE LIV, FRIHED OG EJENDOM Pà SPIL. STEM FOR – OG KALD TIL AFSTEMNING FOR – EN TILBAGEKALDELSE AF MANDATET, OG STOP MED AT LEGE MED ILD, FOR I KOMMER TIL AT BRÆNDE JER.

SYVENDE: VI OPFORDRER EUROPA NEDENFRA OG TIL VENSTRE OG LA SEXTA NATIONALT OG INTERNATIONALT TIL AT DEMONSTRERE FORAN MEXICOS AMBASSADER OG KONSULATER OG FORAN REGERINGSBYGNINGERNE I DELSTATEN CHIAPAS, OG KRÆVE, AT PROVOKATIONERNE OMGà ENDE OPHØRER, OG AT DE OPGIVER DEN DØDSKULT, DE BEKENDER SIG TIL. DATOEN ER FREDAG DEN 24. SEPTEMBER 2021.

I FORHOLD TIL HANDLINGER OG UNDLADELSER FRA STATSLIG- OG DELSTATSLIG SIDE, OG I LYSET AF NUVÆRENDE OG TIDLIGERE FORBRYDELSER, VIL VI TRÆFFE DE RELEVANTE FORANSTALTNINGER, Sà DER FÆLDES DOM OVER DE KRIMINELLE I ORCAO OG DE EMBEDSMÆND, DER SPONSORERER DEM.

DET ER ALT. NÆSTE GANG VIL DER IKKE LÆNGERE VÆRE SNAK. DET VIL SIGE, DER VIL IKKE VÆRE ORD, MEN DERIMOD HANDLING.

Fra bjergene i sydøstlige Mexico.

PÃ¥ vegne af CCRI-CG i EZLN.

Subcomandante Insurgente Galeano.

Mexico, 19. september 2021.

