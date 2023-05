Chile. 1° de Mayo de clase: Demandas del pueblo trabajador, voto nulo, justicia para Francisca Sandoval

May 1, 2023

Chile. 1掳 de Mayo de clase: Demandas del pueblo trabajador, voto nulo, justicia para Francisca Sandoval

Por Andr茅s Figueroa Cornejo 芦No debemos olvidar a aquellas compa帽eras y compa帽eros prisioneros pol铆ticos de las revueltas y del pueblo naci贸n mapuche que a煤n se encuentran en las c谩rceles chilenas del Estado represivo policial. Nuestro deber es colaborar en la creaci贸n de las condiciones de fuerza necesarias para que puedan salir libres. A luchar por las demandas m谩s sentidas de los trabajadores y trabajadoras. A votar nulo y preparar las condiciones para rechazar la Constituci贸n de los ricos. Castigo a los asesinos de Francisca Sandoval. 隆Viva la clase trabajadora por siempre!禄, termin贸 su alocuci贸n el presidente de la Central Clasista de las y los Trabajadores, Ram贸n L贸pez, en lo que fue una nueva conmemoraci贸n del D铆a Internacional de los Trabajadores. La Central de Clase, como en a帽os anteriores, organiz贸 una marcha y concentraci贸n en la Alameda, a la altura de la Estaci贸n Central, arrancando con una caminata desde Avenida Brasil, a la cual adhirieron las fuerzas del sindicalismo anticapitalista y las distintas expresiones de la disidencia radical contra el r茅gimen de la ganancia, la alienaci贸n asalariada y la opresi贸n. Como ya se ha vuelto corriente, la manifestaci贸n fue provocadoramente escoltada por un numeroso destacamento de coches blindados de las Fuerzas Especiales de Carabineros, cuyos carros lanzaaguas y bombas lacrim贸genas atiborraron la zona de t贸xicos y qu铆micos de alta duraci贸n y composici贸n desconocida con el prop贸sito de disolver la actividad y atentar contra el derecho a manifestarse. Una facci贸n de los participantes adopt贸 medidas de autodefensa y seguridad elemental contra la ofensiva policial para proteger a los asistentes. En esa misma l铆nea, grupos de derechos humanos organizaron postas de emergencia para atender a los heridos y a quienes sufrieron los efectos de los gases lacrim贸genos y los chorros de agua contaminada. Este a帽o, la conmemoraci贸n estuvo marcada por la exigencia de justicia para la comunicadora social y popular de Se帽al 3 de La Victoria, Francisca Sandoval, fallecida el jueves 12 de mayo de 2022, tras recibir un disparo en la cabeza por un individuo concertado con la polic铆a militarizada, en el bandej贸n central de la Alameda, mientras reporteaba la marcha de los trabajadores clasistas el Primero de Mayo del a帽o pasado. En su discurso p煤blico, el dirigente sindical Ram贸n L贸pez indic贸 que, 芦Hoy estamos en presencia de un gobierno que no es m谩s que la continuidad de la exConcertaci贸n, espectro pol铆tico y representante de los intereses de los grandes grupos econ贸micos en conjunto con la derecha conservadora y el imperialismo estadounidense禄 y agreg贸 que, 芦el gobierno de Boric es patrocinador de una forma fraudulenta, por medio del Acuerdo por Chile, para redactar una nueva Constituci贸n que establecer谩 lisa y llanamente la dictadura de los grandes empresarios y las transnacionales y perpetuar谩 el modelo neoliberal. Ahora nos imponen ir a votar por sus candidatos el 7 de mayo, pero desde aqu铆 le decimos: no a la cocina del sistema de partidos pol铆ticos institucionales. Debemos votar nulo frente a todos los atropellos padecidos por nuestra clase禄. Diversos asistentes a la manifestaci贸n, l铆deres de agrupaciones sociales y pol铆ticas antisist茅micas y en lucha, fustigaron a la actual administraci贸n de La Moneda por la firma del tratado de inversiones TPP-11; el ajuste antipopular en curso; la entrega de los bienes comunes a la expoliaci贸n privada, como el litio, el cobre, el agua, con el consiguiente sacrificio de la biodiversidad; la pol铆tica monetaria del Banco Central que s贸lo agudiza la recesi贸n; una reforma tributaria hecha a la medida del gran capital; la descalcificaci贸n del presupuesto destinado a las 谩reas sociales como la salud, la educaci贸n y la vivienda; el encarecimiento creciente de la vida y la disminuci贸n del salario; el aumento del desempleo, el subempleo, el trabajo informal y la precarizaci贸n laboral. Asimismo, criticaron duramente la nueva legislaci贸n del 鈥榞atillo f谩cil鈥 que ofrece plena impunidad a los carabineros en sus procedimientos, lo que atenta contra los derechos humanos y la vida; y denunciaron la corrupci贸n diaria del Estado, las corporaciones y las Fuerzas Armadas. La actividad finaliz贸 con la entonaci贸n de La Internacional, en medio de los gases irrespirables. Un comentario rondaba entre muchos asistentes: cada organizaci贸n, grupo de personas e incluso individuos sin agrupaci贸n, parec铆an las c茅lulas dispersas de un instrumento pol铆tico y social de vocaci贸n emancipadora que a煤n no termina de cuajar. 芦No s茅 qu茅 estamos esperando para ser una sola herramienta de nuestro pueblo. Matices y diferencias tendremos siempre. Pero lo que nos ata son razones y pr谩cticas muy superiores a lo que nos distancia禄, pens贸 en voz alta un manifestante. Sea.

Santiago, 1ro de Mayo 2023

