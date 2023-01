Chile 2022: Año de la derechización del oficialismo

Andr茅s Figueroa Cornejo

Al respecto, el gobierno de Boric, cuyo marketing de cambio generacional en la 鈥榩ol铆tica鈥 se hizo trizas a poco andar, fue r谩pidamente ocupado por la tendencia m谩s fuerte y reaccionaria del Partido Socialista, siguiendo el hilo de su plenipotenciario ministro de Hacienda, el ex presidente del Banco Central, Mario Marcel, celebrado una y mil veces por el gremio patronal (Confederaci贸n de la Producci贸n y el Comercio, CPC). De este modo, el gobierno se ha caracterizado, entre otras conductas, por hacer propia la agenda de la denominada derecha tradicional. No s贸lo mantiene cautivos a los muchachos que fueron detenidos por la polic铆a en la revuelta social de hace tres a帽os (luego de un acotado y 鈥渟imb贸lico鈥 indulto de 12 de ellos el pasado 30 de diciembre), sino que ha redoblado los recursos fiscales para la militarizaci贸n del territorio ancestral mapuche, multiplicando la prisi贸n pol铆tica de sus luchadores, extendiendo repetidamente el estado de emergencia en la zona, e intentando amilanar sin 茅xito el 谩nimo y la 茅tica antigua de un pueblo que, encarnando los principios de territorio y autonom铆a, protagoniza diversos procesos de recuperaci贸n de tierras que le fueron arrebatadas por colonos terratenientes y la industria forestal.

Si bien, los luchadores sociales jam谩s tuvieron expectativas significativas respecto de que Boric liderara una administraci贸n consecuentemente reformista, tampoco se vaticin贸 su espectacular derechizaci贸n. Luego del plebiscito de salida que rechaz贸 la propuesta de Constituci贸n convenida por una convenci贸n ad hoc, se produjo la traducci贸n pol铆tica institucional de que la poblaci贸n habr铆a entrado en raz贸n y tornado militante de la derecha autoritaria, patriarcal, conservadora y antidemocr谩tica chilena. En ese sentido, el problema no es que la derecha convierta en una victoria de los intereses de las clases que representa el resultado de un plebiscito. El problema es que el gobierno de turno, autoproclamado 鈥榩rogresista, ecologista y feminista鈥, se comporte de igual forma, transmutando los contenidos de sus promesas electorales con el prop贸sito de adaptarse a un supuesto nuevo escenario de alternancia de fuerzas por arriba. Ello ha significado clausurar, para beneficio de los grandes grupos econ贸micos, los pocos aspectos progresivos de la reforma tributaria, previsional y otras; adem谩s de reproducir las f贸rmulas hist贸ricas de la oligarqu铆a para escribir un nuevo texto constitucional, denominado esta vez 鈥淎cuerdo por Chile鈥, donde su debate y resultado se concentran en un poder legislativo profundamente desprestigiado y no votado para escribir constituciones, y un determinante 鈥済rupo de expertos鈥 no elegidos democr谩ticamente. Semejante acuerdo, que no apasiona sino exclusivamente a sus propios firmantes, no difiere sustancialmente de c贸mo se fabric贸 la Constituci贸n de la dictadura y es una r茅plica de las maneras elitistas en que se dictaron las cartas magnas de los 煤ltimos 200 a帽os. Al respecto, ya proliferan las voces que postulan el rechazo al acuerdo impuesto por la casta pol铆tica institucional.