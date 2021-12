–

Em 11 de dezembro de 2013, durante uma expropriação bancária, é assassinado Sebastián Oversluij Seguel (Angry), companheiro Anarco-Niilista Antiespecista, que ao entrar na agência bancária armado com uma submetralhadora é abatido por William Vera, asqueroso Mercenário/Guarda do Banco Estado do Chile, na comuna de Pudahuel, Santiago.

“Lánzate, sueña que la praxis se fortalezca / animales solos no hay nadie quien nos detenga / ni mil muros pueden con la idea que la cabeza contenga / ábrete el paso / imagina cada reja en el suelo / que no importe la sociedad fracaso / acaso novelescos amigos no hay nada mas bello / que sentirse libre de sus leyes implorando el deleite de la muerte / de la civilización al ocaso / alcanzo mil sueños destructivos en la oscuridad / el fuego alimenta mis sentidos / maullidos de la manada insurreccional / para ser tierra fértil al vivir y morir en búsqueda / de la liberación total. /// La idea está en la mente con acciones se crea / de versátiles aldeas /afinidades en la pelea / por no ser reos ni reas de las impuestas tareas / por la libertades que deseas / y si miles de límites nos rodean / cada material a tu alcance emplea.” (Fragmento da canção “La Idea”, Palavras em conflito, 2012)

COMPANHEIRO SEBASTIÁN OVERSLUIJ SEGUE PRESENTE!

agência de notícias anarquistas-ana

Vendo à luz do dia,

Tem um colar vermelho

O vagalume!

Bashô

