Siempre hemos priorizado en no tener intermediarios a la hora de comunicarnos, que nadie hable por nosotrxs y en estos d铆as que cumpliremos dos a帽os desde que lxs que sustentan la hegemon铆a del Poder y la fuerza nos encerraron en estas fosas de cemento llamadas c谩rceles, no ser谩 la excepci贸n.

Este segundo a帽o de presidio traer谩 consigo el fin del plazo investigativo de nuestro proceso legal, es decir que el periodo en el cual la fiscal铆a y la decena de querellantes pod铆an recabar antecedentes en nuestra contra, terminar谩. Al cerrar la investigaci贸n se abre un proceso intermedio previo al juicio.

La investigaci贸n judicial en nuestra contra no ha escatimado en recursos; los polic铆as han hecho grandes esfuerzos en no dejar ning煤n cabo suelto. Con nosotrxs se busca dar una condena ejemplificadora que logre atemorizar a cualquiera que haga suya la pr谩ctica de la violencia pol铆tica, especialmente en lo que respecta a la colocaci贸n y env铆o de artefactos explosivos. Adem谩s para lxs poderosxs no somos desconocidxs, en mas de una ocasi贸n nos han sentado en el banquillo de lxs acusadxs, y en todas 茅stas hemos dejado clara nuestra postura an谩rquica. Nuestra actual situaci贸n legal est谩 estrechamente ligada a nuestros procesos judiciales anteriores.

Somos autocr铆ticxs con respecto a nuestros errores al momento de actuar, cada uno de ellos son parte de nuestra experiencia y aprendizaje, los que apelamos que sirvan tambi茅n para otrxs. Nos sentimos parte de un largo camino de luchas contra del dominio, camino hist贸rico que cambia a partir de los distintos escenarios de conflicto.

Hace muchos a帽os que decidimos transitar por los caminos negadores de la anarqu铆a, entendiendo a 茅ste como una tensi贸n constante que en su dial茅ctica constructiva/destructiva no se plantea como una verdad absoluta ni como un lugar de llegada.

Nuestra vida no est谩 disociada de nuestro enorme deseo de querer vivir lo mas acorde con nuestras ideas, esto lo asumimos con todas las contradicciones que conlleva, como de la misma forma sus consecuencias.

En estas letras nos interesa nuevamente enaltecer y alentar el ataque contra cada expresi贸n del Poder. Somos enf谩ticxs en afirmar que entendemos los actos de venganza y sabotaje como una urgente necesidad, cuya multiplicaci贸n y propagaci贸n fortalece innegablemente los espacios y posicionamientos an谩rquicos de combate. Creemos que la apuesta debe ir necesariamente por la cualificaci贸n del conflicto, por salir de los espacios de comodidad para ampliar perspectivas y golpear donde mas duele.

En este sentido, saludamos cada acci贸n explosiva llevada a cabo estos 煤ltimos meses, las que sin duda son un aporte y refuerzan la guerrilla urbana an谩rquica.

Cada ataque al Poder desde una perspectiva antiautoritaria son v谩lidas para nosotrxs.

La fecha en que nos juzgar谩n se aproxima, sabemos que existen posibilidades de pasar una larga temporada secuestradxs en las prisiones del Estado, estamos preparadxs para ello gracias al apoyo fraterno de un sin fin de compa帽erxs que con cada gesto logran iluminar la noche.

En estos dos a帽os de encierro hemos formado parte de la instancia 芦Presxs anarquistas y subversivos禄, enfoc谩ndonos en la vuelta a la calle de nuestro compa帽ero Marcelo Villarroel, a quien se le mantienen las condenas de la fiscal铆a militar perpetuando su encierro. Lograr la salida a la calle de Marcelo ciertamente ser谩 un triunfo que nos fortalecer谩 y beneficiar谩 a la totalidad de lxs presxs de la guerra social. El llamado es a multiplicar las acciones y los gestos de solidaridad revolucionaria que permitan que nuestro compa帽ero pise nuevamente la calle.

Para nosotrxs el enfrentamiento contra el dominio no ha acabado solamente cambi贸 de forma.

M贸nica Caballero

C谩rcel de San Miguel

Francisco Solar

Julio 2022

C谩rcel La Gonzalina-Rancagua