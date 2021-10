Hubo represi贸n pero tambi茅n gran resistencia. En todo el pa铆s se repiti贸 la conmemoraci贸n

No hay mejor regalo para la estima colectiva que reencontrarse con la compa帽erada en la calle. Y mucho m谩s a煤n cuando desde el r茅gimen dictatorial y la casta pol铆tica c贸mplice se ha intentado desanimar y desmovilizar de mil maneras. Pero este pueblo no se ha doblegado en estos dos a帽os, ni siquiera la pandemia pudo acallarlo, y este lunes volvi贸 a demostrar que la Revuelta vive y vive, que la lucha contra el fascismo no permite treguas de ning煤n tipo y sali贸 otra vez a gritar su verdad innegociable: Fuera Pi帽era!!

Este 18 de octubre, sobre todo por la tarde y con la llegada de la noche, se registraron incidentes represivos en diversas ciudades del pa铆s, aunque sobre todo en el centro de la capital, Santiago. La escalera de uno de los parques de mayor valor hist贸rico de la ciudad, el del cerro Santa Luc铆a, fue azotado por las llamas. Un local de comida r谩pida y un supermercado de lujo son algunos de los locales comerciales de la zona afectados por los incendios.

La huida de los manifestantes ante las violentas cargas de Carabineros han provocado la destrucci贸n de la infraestructura p煤blica del centro, donde un manifestante se quem贸 al ser empjado por los represores sobrer una molotov que hab铆a explotado en medio de la represi贸n policial, seg煤n registraron los v铆deos.

Hubo miles de personas 鈥100.000, seg煤n las fuentes鈥 que llegaron hasta el epicentro de las protestas en Plaza Italia, conocida como Plaza Dignidad por una parte de la poblaci贸n. Arrib贸 al lugar Gustavo Gatica, el joven que qued贸 ciego producto de la represi贸n, y que se convirti贸 en un s铆mbolo. 鈥淓l 煤nico camino es el ejemplo de octubre鈥, ha sido la consigna de esta jornada, una frase que se ha replicado a trav茅s de diferentes plataformas. La gente lleg贸 en forma pac铆fica en su mayor铆a, pero la manifestaci贸n por los dos a帽os del 18-O chileno termin贸 entre las represi贸n y la resistencia popular.

Aqu铆 est谩n las im谩genes y videos de una nueva jornada hist贸rica, gracias a nuestros queridos compa帽eros de Radio Plaza de la Dignidad y de Se帽al 3 La Victoria.