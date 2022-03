–

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se encuentra en toma desde hace 8 meses por diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellos la ACES, la organización de estudiantes secundarios de Chile. Esta toma tiene su raíz en la falta de compromiso de la institución con la defensa de los DDHH. Ante la falta de disposición para dar lugar a los puntos del petitorio de las organizaciones la toma se ha venido sosteniendo y exigiendo, entre otros puntos, una acción concreta para la libertad de los presos políticos, que haya un reconocimiento de la violación sistemática de los Derechos Humanos y el cumplimiento íntegro del petitorio de la coordinadora de víctimas de trauma ocular, completamente abandonados por el Estado y por los que no ha habido ninguna reparación. Dos días antes de que Piñera deje el mando fue solicitado un desalojo del edificio. Entrevistamos a la vocera de la toma y de la ACES Antonia Rolland. Por Jessica Visotsky desde Santiago de Chile para ANRed. Transcripción Paola Vargas.

La revuelta chilena, momento que marcó un antes y un después en la historia reciente del hermano país, tuvo su punto de lanza en los estudiantes secundarios que dieron inicio a dicho proceso cuando tras el aumento del valor del transporte público que entre otros afectaba a los estudiantes, la forma de protesta que tomaron fue la evasión. Tras el salto que diera uno de ellos a un molinete de subterráneos de Santiago, se expandirían las acciones en todos los metros de la ciudad de Santiago y luego de otras ciudades del país tras las consignas “Evadir, no pagar, otra forma de luchar” y “No son 30 pesos son 30 años”. La organización que los nuclea tuvo un rol protagónico en todo el proceso y se ha mantenido con la voz en alto respecto de las víctimas de violaciones a derechos humanos y los y las presas políticas en el contexto de la revuelta.

La vocera de la ACES y de la Toma nos manifestaba que se encuentran hace más de ocho meses de la toma del Humanos de la sede central que tiene en Santiago de Chile el Instituto Nacional de Derechos y nos decía que la misma se inicia “en el marco contextual político del inicio de la Convención Constitucional en Chile, en el contexto de una constante agitación y movilización por la libertad de las y los presos políticos de la revuelta y un abandono completo a todos los sobrevivientes de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos. Nosotros en conjunto con otras organizaciones decidimos hacer una ocupación de este espacio el día 8 de julio. Ahí junto con compañeros víctimas de trauma ocular, víctimas de perdigones, un compañero que fue atropellado por dos camiones lanza gases y quedo con movilidad reducida ha pasado por ocho cirugías, también fue parte de este espacio”.

Al respecto de las demandas afirmaba “Nosotros comenzamos esta toma con cuatro puntos principales: que haya un reconocimiento y una acción concreta para la libertad de los presos políticos, que haya un reconocimiento de la violación sistemática de los Derechos Humanos, el cumplimiento íntegro del petitorio de la coordinadora de víctimas de trauma ocular. Eso era como el grueso en verdad de los puntos de la toma”

Antonia Rolland manifestaba a ANRed en una entrevista que realizamos el día 12 por la mañana tras una noche intensa en la que pasaron en estado de Alerta por las amenazas de desalojo que pesan desde las últimas dos jornadas previas al traspaso de mando respecto de como ha devenido el proceso de diálogos con las autoridades del Instituto, ente autónomo, con bancadas de os espacios de derechos humanos y del gobierno y que elije a sus autoridades entre estos referentes de derechos humanos y del gobierno, siendo el director actual desde 2019. Sergio Micco, un abogado del Partido Democráta Cristiano, un partido con “Nosotros recibimos al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos -Sergio Micco- ese mismo día acá en la toma, con la intención de poder llegar a un tipo de acuerdo donde él pudiese acceder por parte de o en representación del INDH a algún punto del petitorio pero decide no acceder a ninguno, su postura es totalmente intransigente. Al momento de hablar con los sobrevivientes que se encontraban acá tiene una actitud completamente arrogante, re victimizante para los compañeros. Un poco su postura era de que prácticamente era culpa de ellos el que no se avanzara en los juicios cuando el INDH es quién debería avanzar en los juicios, incluso más que sin el consentimiento de las víctimas porque eso es completamente fundamental para un caso, sin la presión de las víctimas. O sea cuando hay una violación a los Derechos Humanos el INDH se encuentra en la obligación legal de querellarse contra quién ejerce esta violación que en este caso es el Estado de Chile, son las fuerzas armadas y son las fuerzas policiales. Entonces aquí el INDH hizo un incumplimiento de su labor legal”.

Antonia señalaba que “durante el paso de la toma nosotros comenzamos cierto tipo de conversación con los trabajadores del INDH, que era un sindicato, y ahí ellos nos cuentan un poco más de otras cosas a nivel institucional de cómo ha funcionado. De la persecución política que ha habido por parte de Sergio Micco a ciertos trabajadores, de la negligencia, de las trabas que se ha puesto por parte de Micco como toda la bancada de derecha del consejo del INDH, bancada de personas que militan en los partidos más recalcitrantes de la derecha en Chile que no han estado dispuestos a avanzar en ningún caso de violaciones a los Derechos Humanos”

Hay en Chile 500 víctimas de trauma ocular y se han gestado numerosas organizaciones de víctimas y familiares. El abandono estatal, la desidia, la falta de abordajes de salud hacia estas víctimas son parte de todo un entramado que denuncian y que es parte de los petitorios de la toma. “En el transcurso de la toma un compañero de trauma ocular se suicidó y eso responde al abandono que ha tenido tanto el INDH como este Estado ante los mismos sobrevivientes lo cual es gravísimo y muy triste y para nosotros es súper impotente porque seguimos acá luchando. Llevamos más de ocho meses en una toma que ha sido completamente desgastante pero también un crecimiento tremendo y una articulación muy importante pero aún así han sido ocho meses donde el INDH no ha estado dispuesto a entregar ningún punto del petitorio. Nada, absolutamente nada. Su única respuesta ha sido ofrecernos una mesa de trabajo no vinculante ¿A qué nos referimos con esto? Es que es una mesa como de conversación donde se trabajan propuestas pero el INDH no está obligado a cumplir con esas propuestas porque no es vinculante con las decisiones del consejo ni del directorio. Y esta mesa se levantaría solo con la toma depuesta entonces nosotros perderíamos cualquier tipo de presión que pudiéramos ejercer sobre el INDH para seguir exigiendo los puntos que nosotros tenemos dentro del petitorio”.

Ante la situación en el contexto del cambio de gobierno nos manifestaba la vocera “A nosotros no es muy fácil tener expectativas en verdad luego de años y décadas de decepciones por parte de la institución o incluso más que decepciones como de traiciones. Muchos movimientos estudiantiles fueron coaptados por la institucionalidad luego de meses de tomas de liceos, luego de meses de marchas en la calle, de golpizas por parte de carabineros terminamos solamente en reformas que no responden realmente al grueso del por qué uno estaba movilizándose entonces expectativas al respecto no muchas. Estamos más a la espera de cómo este gobierno tiene una línea de continuidad ante todas las promesas que lleva desde antes de ser gobierno, desde la candidatura, desde pasar a ser ya el gobierno electo hasta ya ahora que ayer asumió como presidente de la republica. En ese sentido nosotros creemos, más que creemos reafirmamos un poco que este es nuestro camino para seguir como en la política por así decirlo. Nosotros nos mantenemos firme con las organizaciones sociales y populares con las que tenemos articulación quienes tienen una vinculación directa con sus territorios, con sus poblaciones y con la protesta callejera que para nosotros es lo fundamental para avanzar en todas las demandas que nosotres tenemos!

JV: ¿Cuál es la situación si querés contarnos de la amenaza de desalojo, hay una orden, no?

Ante la amenaza de desalojo afirmaba la situación de Alerta en la que se encuentran ante una solicitud del mismo por “Contraloría”, cabe destacar que la “Contraloría General de la República” es un órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, que se encuentra contemplado en la Constitución Política sancionada por la Pinochet, y que tiene autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos, y es básicamente una entidad de control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, que actúa con independencia del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Su labor es eminentemente fiscalizadora; de carácter jurídico, contable y financiero, teóricamente destinada a supervisar el “principio de legalidad”, lo que sería verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la ley.

La vocera afirmaba que fue justamente el 20 de diciembre, un día después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, que “nosotros en un punto de prensa acá en la toma decidimos declarar este espacio bajo control del pueblo. Es decir el espacio se encontraba ya bajo la administración de las organizaciones populares y sociales que se han encontrado los seis meses movilizando y articulándose acá. Ahí nosotros hablamos explícitamente que esto es el Ex INDH, ahora es la Casa del Pueblo y que está a disposición de todas las organizaciones sociales que lo requieran. Entonces en ese sentido nosotros ese mismo día recibimos distintas y paralelas también como comentarios, informaciones y entre ellas hablan de que el INDH o más bien Sergio Micco ingresó apenas ocurrió esta toma una denuncia en fiscalía por ocupación violenta lo cual a nosotros nos parece un poco irrisorio porque de violenta no tuvo nada. Nosotros ingresamos a este espacio de manera totalmente pacifica eso lo pueden acreditar los mismos trabajadores que se encontraban acá, que pudieron salir sin ningún problema de este espacio, no hubo ningún tipo de enfrentamiento con nadie, ni siquiera vino carabineros a hacerse presente durante la toma. Sergio Micco ingresa una denuncia por ocupación violenta pero más bien la denuncia queda ahí. Cuando ocurre el planteamiento del espacio como bajo control del pueblo esta denuncia en fiscalía es retomada pero no llega a avanzar”

Las organizaciones entienden que dicha denuncia es retomada recientemente, que paralelamente en diciembre una bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente – UDI – , que es uno de los partidos más recalcitrantes de derecha que existe hoy en Chile ingresan una solicitud a contraloría de que haya un pronunciamiento al respecto de la toma porque hablan de que hay fondos públicos que se están ocupando para mantener este espacio que no están siendo ocupados realmente para la protección y promoción de los Derechos Humanos”

Así contraloría el 20 de febrero emite un oficio que afirma que Sergio Micco y el INDH tienen que tomar todas las medidas lo más inmediato posible “para que nosotros dentro de 30 días estemos fuera de este espacio y ellos recuperen el establecimiento. Lo cual luego de meses de haber tenido mesas de trabajo, conversaciones, de distintas reuniones bilaterales ha sido completamente infructuoso porque el INDH se ha posicionado de una postura completamente intransigente sin ninguna disposición a cumplir ningún punto del petitorio. Se traduce prácticamente en desalojo porque mas conversación no vamos a tener que lleguen a buen puerto a menos que ellos mágicamente tengan la intención de cumplir con una ley de reparación integral, de hablar de violación sistemática de Derechos Humanos, de hablar de prisión política, de querellarse contra el Estado criminal de Piñera, de querellarse contra los altos mandos de las fuerzas especiales y aun así no lo ha hecho y nosotros sabemos que no lo va a hacer porque el INDH tomó un rol de protección, pero no de protección de nosotros sino de quienes están arriba de nosotros, de quienes nos oprimen y nos han oprimido históricamente. Es un poco el rol que tienen todas las instituciones en Chile. Entonces en ese marco el INDH nos envía una carta el directorio para que el día 7 de marzo a las 3 de la tarde nosotros desocupemos este espacio porque ese día tienen consejo. Nosotros seguimos con nuestra postura de que no nos vamos a ir de acá hasta que no entreguen respuestas concretas y nos mantenemos acá. Ayer llego información por parte de la prensa de que había una solicitud por parte de Sergio Micco ya firmada de desalojo lo cual ahí nosotros tenemos la duda de si fue firmado por el delegado presidencial de Piñera que en su momento ayer era a quien le correspondía firmarlo y de eso depende de que es si nos van a desalojar hoy día o no. Por ende nosotros pasamos una noche en alerta, llevamos muchos días en alerta esperando que se desarrolle el desalojo porque al final es lo que tienen que hacer ante el oficio de contraloría si no se abre una investigación contra el INDH y contra Sergio Micco en particular por un sinfín de cosas”.