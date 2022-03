–

Ha causado conmoción, en las últimas horas, la difusión de un video donde se amenaza con una masacre escolar al Liceo Industrial Benjamín Franklin de la comuna de Quinta Normal. La situación de violencia contra el movimiento estudiantil se recrudece luego de la primera marcha convocada por la Confech y que terminó con dos jóvenes en estado de gravedad. Por por Dai Alcaino para ANRed.

«Estén preparados para una masacre escolar para el día lunes 4 de abril”, comienza un video subido a Youtube. Y continúa: «Tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quién. Somos muchos, no intenten salvarse y menos correr. Tus pies no se salvarán de un ametrallamiento y también seremos gentiles y no sentirán dolor. No tengan miedo, solo queremos divertirnos. También le daremos pista sobre quienes somos pero primero tendrán que matarme, pero yo ya estaré a gusto, después de haberlos matado a todos y escuchar sus gritos de mi», expresó una voz desconocida en el video publicado.

«No se crean inmortales, sabemos todos sus nombres y rasgos faciales. Todo aquel que se interponga en nuestro camino morirá. No somos una mafia, somos una familia y nadie toca a mi familia», continúa diciendo.

Y amenaza: «Espero estén preparados para una masacre escolar”.

Una mujer logró guardar el metraje original, debido a que el mismo fue eliminado en repetidas ocasiones.

En él se puede escuchar el peligroso tono que tienen los mensajes que dejó un grupo de desconocidos hacia los estudiantes del liceo.

El canal de YouTube, UNLOCK ME ha sido el responsable de ellos. Este 28 de marzo pasadas las 10 AM realizaron un nuevo video, solo que esta vez, sin audio incorporado.

El hecho ocurre luego de masivas manifestaciones estudiantiles que han tenido lugar en todo Chile por la exigencia del aumento de la Beca BAES , y que han se han encontrado con una fuerte represión de Carabineros.

La misma dejó a dos jóvenes hospitalizados, uno por un disparo de arma de fuego de uno de los efectivos y un menor de edad que aún se mantiene en estado de gravedad luego de un ataque de supuestos vendedores ambulantes, aunque el padre de la víctima acusa “coordinación entre carabineros y mafias como ocurre en otros países: «Hay asesinatos cometidos por mafias impulsadas y apoyadas por la policía para no mancharse las manos», indicó Rodrigo Cornejo (profesor de Chile) padre del estudiante agredido.

Tras viralizarse este video, las autoridades del Liceo Industrial Benjamín Franklin interpusieron una denuncia en la Policía de Investigación (PDI) y decidieron suspender las clases presenciales, a partir de ayer.