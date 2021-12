–

Asumimos la autoría del sabotaje realizado la madrugada del 18 de septiembre a la empresa de Áridos Bullileo y Asfaltos Maule propiedad de la familia Vega-Ruiz. Esta familia ha amasado su fortuna a costa de la destrucción del ecosistema y la precarización de nuestras vidas. Somos enfáticos en declarar que no existe fortuna inocente, que cualquiera que sea dueño de capitales ha transitado por un camino de abusos y malas practicas que los vuelven un objetivo. Sabemos que esta familia posee un amplio prontuario de atropellos a sus trabajadores y al ecosistema de la región, es conocida su participación en la destrucción del río Achibueno y su ecosistema.

Denunciamos la complicidad en el saqueo ambiental en todas sus esferas y rincones de este territorio denominado Chile

El resultado de esta acción fue la total destrucción de:

3 Camiones mixer

2 Camiones tolva

1 Tractor-camión

1 Tractor

1 Planta seleccionadora móvil

1 Retroexcavadora

Terminando con un saldo de 800 millones de pesos en pérdidas.

Previo al 18 de octubre del 2019 los trabajadores de las empresas mencionadas se movilizaron exigiendo mejoras en los salarios y en el trato de parte de los dueños. Luego de un mes de lucha, la familia Vega – Ruiz resuelve el conflicto con la cooptación del dirigente sindical traidor, la desmovilización de los trabajadores, y posteriormente realiza despidos masivos injustificados. Las practicas antisindicales son constantes para estas personas y eso incluye la corrupción que mantienen la inspección del trabajo y las grandes empresas de la zona.

El desarrollo de la explotación ambiental en la región no se reduce al funcionamiento de la planta de áridos atacada, podemos verlo en la empresa COEXCA, en la instalación de la forestal Arauco – responsable de la devastación de los bosques en WALLMAPU – y en la destrucción del humedal Ayuwün por la inmobiliaria Alborada. Esto representa un verdadero plan estructurado para la destrucción de nuestros territorios de parte del empresariado. Los dueños del país, esos que solo ven en nuestro territorio una oportunidad viable de aumentar sus fortunas. Acaso ha sido distinto en la zona centro norte (Petorca, por ejemplo), no podemos seguir contemplando pasivamente la destrucción de nuestro entorno, es por esto que como grupo reconocemos en la inmensidad del territorio dominado por el Estado chileno una zona sacrificio, de norte a sur y de mar a cordillera, en cualquier lugar que habite el pueblo, se está desarrollando un plan de extractivismo brutal que prioriza las ganancias del capital por sobre las vidas de las personas y el ecosistema, nos encontramos en un punto de no retorno donde nuestro único camino como pueblo es organizarse y luchar, pasar a la acción, conformar grupos de combate y realizar actos de sabotaje.

Sobre esta lógica, el sabotaje a la empresa de áridos “Bullileo” y “Asfaltos Maule” responde a una iniciativa que pretendemos se reproduzca y multiplique en cada rincón en donde el capital-estado amenace la vida. Nos llena de esperanza que esta acción se haya replicado en el sector La Obra en Linares en donde se concretó un sabotaje contra una empresa agrícola extractivista el día antes que se comenzara el trabajo de cosecha.

Somos parte de la juventud combatiente que ha visto como las viejas estructuras revolucionarias no han podido responder ante este escenario: la política obsoleta y su planificación, la búsqueda de acuerdos y claudicar se confunde con un discurso subversivo que no concreta nada, es por esto que apostamos a la necesidad de conformación de VERDADEROS grupos de acción que pasen a la ofensiva al calor de la autonomía. Nuestra decisión va dirigida hacia la agudización y la confrontación en términos concretos frente a los que creen ser dueños del país y nos arrastran con sus negocios en un espiral de miseria y precariedad: sepan especuladores de la democracia que no retrocederemos, nuestros principios no se negocian, nuestras proyecciones no caen en el juego del mal menor.

Honor y gloria a José Miguel Uribe Antipán, caído en la revuelta de octubre. También un abrazo caluroso a los hermanos Abaca Mancilla, presos inclaudicables de la guerra del pueblo pobre.

Libertad a lxs presxs políticos de la revuelta, subversivxs y de la nación mapuche.

MAULE SE ORGANIZA Y RESISTE EL EXTRACTIVISMO!!

Grupo autónomo revolucionario del Maule

