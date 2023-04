–

De parte de Nodo50 April 10, 2023 80 puntos de vista

Por J. Murieta. Resumen Latinoamericano, 10 de abril de 2023.

Pornograf铆a moralizante televisiva. Eso es lo que hemos visto durante los 煤ltimos d铆as tras el lamentable asesinato de un pobre paco que no le hac铆a da帽o a nadie.

Pero como todos buscan llevar el agua a su molino e imponer sus mezquinos intereses en una situaci贸n dram谩tica, ahora resulta que lo importante no es como el crimen organizado puede campear por nuestras ciudades sin que sepamos si es la polic铆a quien los persigue o bien los ayuda.

No, ahora se trata de una problem谩tica sem谩ntica. Toda la crisis de seguridad p煤blica se produce por una profanaci贸n ling眉istica: porque usted y yo le decimos pacos a los pacos.

Y es que as铆 de rid铆culo suena el general Alex Chavan cuando decide expulsar -s铆, la polic铆a expulsando a una periodista de un punto de prensa- a Paulina de Allende porque se le sali贸 un paco involuntario en un despacho a la televisi贸n.

Ahora la periodista era la culpable de la muerte del carabinero, de todos los pacos y de la crisis de seguridad.

Cabe recordar que Chavan ya hab铆a aparecido en una situaci贸n similar en 2017, cuando era jefe de comunicaciones de carabineros y la instituci贸n impidi贸 que el trabajador de El Ciudadano, Mat铆as Rojas, estuviera en un punto de prensa porque les parec铆a inc贸moda su cobertura del PacoGate o el caso de corrupci贸n que transparent贸 como el alto mando de carabineros defraud贸 al fisco con miles de millones de pesos.

El periodista recurri贸 a la Corte Suprema y el m谩ximo tribunal del pa铆s le dio la raz贸n: carabineros no puede vulnerar la libertad de expresi贸n.

Y es que carabineros ven铆a mal hace mucho tiempo: la Operaci贸n Hurac谩n -mediante la cual intentaron meter presos a comuneros mapuche con pruebas falsas-, su cuestionado trabajo hacia la ciudadan铆a -carente de una visi贸n de g茅nero pertinente en casos de VIF, violentos y prepotentes con la poblaci贸n en general, ausentes cuando se les llama en las poblaciones-, el PacoGate, las violaciones a DDHH durante el estallido -su sadismo y descaro para golpear y mutilar a sus compatriotas- y un largo etc.

Pero la prensa y la clase pol铆tica centraron, en la actualidad, su atenci贸n en la crisis de seguridad transformando a los principales responsables de ella, en v铆ctimas.

El encuadre de los medios ya parece obsesivo y la poblaci贸n, paulatinamente, comienza a darse cuenta que el asunto va m谩s all谩 de los dimes y diretes: la primera responsabilidad de que existan armas circulando en las calles es de las polic铆as.

No es permisible y al parecer, lo permitieron por varios a帽os con su 芦huelga de brazos ca铆dos禄: no controlaban el tr谩nsito, no persegu铆an a las bandas criminales y la obsesi贸n de sus altos mandos con las protestas sociales les cobr贸 la cuenta.

El crimen organizado creci贸 frente a sus narices o quiz谩s a su alero.

Entonces, no es culpa de la poblaci贸n su alica铆da imagen institucional.

Ha sido el propio actuar de la polic铆a uniformada que los ha llevado donde se est谩: casos de conducci贸n en estado de ebriedad, violencia intrafamiliar, venta de armas a narcotraficantes鈥 Todos hechos difundidos en medios de comunicaci贸n y Redes Sociales cuyos comentarios se repiten ir贸nicamente: un nuevo caso aislado.

As铆 que digan lo que digan, para mi siguen siendo los pacos. Porque criticar a carabineros y exigir su reformulaci贸n o bien la construcci贸n de una nueva polic铆a, no me hace disfrutar la muerte de un pobre paco que no le hab铆a hecho da帽o a nadie.

Fuente: Resumen.cl