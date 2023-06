–

De parte de Anarquia.info June 8, 2023 251 puntos de vista

Hola a todxs lxs presentes, me gustar铆a empezar agradeciendo su asistencia a la actividad, agradecer tambi茅n a todxs los que hicieron y hacen posible esta instancia una vez m谩s demostrando su fiel apa帽e y leal compromiso.

Las redes de apoyo y los gestos solidarios se hacen necesarios e imprescindibles en la lucha frontal contra todo lo establecido y la autoridad.

Mi detenci贸n ocurre en el contexto de una nueva conmemoraci贸n del d铆a del joven combatiente, un nuevo 29 donde la noche se hace c贸mplice de las insurrectas juventudes que armadas de valor se enfrentan cara a cara al enemigo, buscando mantener intacta la memoria rebelde y combativa mediante la acci贸n an贸nima, y es en esta acci贸n precisamente d贸nde las afirmaciones, teor铆as y convicciones cobran sentido, es por ello creo fundamental mantener viva esta negra memoria y hacer de ella un ejercicio permanente.

Bajo este contexto es donde cada bala, bomba o ataque carga con el odio y la rabia acumulada durante siglos de esclavitud y desigualdad, que aclaman gritos de venganza.

Sab铆a muy bien que todo aquel que se rebela contra el tirano, que intenta alterar el orden establecido y que decide transitar el camino del enfrentamiento directo est谩 siempre muy cerca del encierro o de la muerte. Es por eso que cuando me secuestraron los sicarios del poder, inmediatamente acepte mi destino y decid铆 seguir adelante sin vacilaciones ni arrepentimientos, en realidad la decisi贸n ya est谩ba tomada desde que asum铆 una postura an谩rquica e irreductible. Cuando me arroje a la libertad.

Sin embargo eso no quita que el choque de realidad fuera duro, la vida dentro de las c谩rceles segu铆a siendo algo desconocido y desde el primer momento se encarga de mostrarte sus dientes y garras.

Fue dif铆cil llegar solo al patio, sin conocimientos de c贸digos carcelarios o de como funcionaba el m贸dulo, r谩pidamente me tuve que adaptar a la violencia cotidiana y a convivir con sistemas autoritarios de sometimiento sin caer en su l贸gica ni adoptar sus actitudes.

Desde el comienzo asumido como prisionero pol铆tico intent茅 vivir la cana (pirsion) fiel a mis ideales, procurando tambi茅n mantener mi identidad.

Otra cosa que me parece indispensable son las redes de apoyo entre presxs politicxs, desde mi llegada lxs compa帽erxs manifestaron su apoyo mediante acciones concretas, tendiendo su mano de manera solidaria y desinteresada. Gracias a su ayuda la comunicaci贸n con las redes de apoyo externas fue m谩s fluida y la ayuda no tard贸 en llegar. Individualmente me hizo sentir acompa帽ado desde un principio en este nuevo camino de conflicto anticarcelario y antiautoritario.

A todxs lxs que me han acompa帽ado este tiempo, a mi familia y manada, a los que no cesan con sus gestos y acciones solidarias. A todxs lxs presxs subversivxs y anarquistas que contin煤an en permanente conflicto con la frente en alto, a M贸nica y Francisco que est谩n pr贸ximos a su juicio oral, un c谩lido y fraterno abrazo lleno de complicidad.

SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS SUBVERSIVXS, MAPUCHES, ANARQUISTAS Y ANTIESPECISTAS.

HASTA DESTRUIR EL 脷LTIMO BASTION DE LA SOCIEDAD CARCELARIA, HASTA LA LIBERACI脫N TOTAL.

(A)mbro

Preso anarquista

Modulo 01

C谩rcel/Empresa Stgo 1

Mayo 2023