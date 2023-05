–

芦La tortura nos impon铆a su lenguaje y terminamos apret谩ndonos las clavijas unxs a otrxs禄

Una dura batalla por los recuerdos. Margrit Schiller.

A pesar de que el poder busque vernos sometidos y derrotadxs, la reflexi贸n y la cr铆tica es algo que no nos pueden arrebatar, por m谩s castigos ejemplificadores u 贸rdenes de busca y captura que utilicen contra quienes osan enfrentarse este sistema de dominaci贸n. Aunque cada experiencia es 煤nica, intercambiar y discutir las vivencias tras las rejas puede ayudar a otrxs compa帽erxs a contar con mejores herramientas que las que yo tuve al llegar aqu铆.

Aterrizar en prisi贸n es un proceso muy dif铆cil cuando no manejas conocimiento real y previo a lo que te enfrentas. Llegar solo a un patio sin conocer a nadie, dificulta a煤n m谩s el proceso. Los presos bandidos tienen construido un esquema bien definido de 鈥渃贸mo debe funcionar la c谩rcel鈥, faltar a sus c贸digos por no entenderlos o por no conocerlos puede agravar a煤n m谩s el estar dentro de los muros.

La vida pol铆tica en la c谩rcel es muy diferente a lo que acostumbraba. Los c贸digos carcelarios son autoritarios, violentos y cosificadores. La ideolog铆a de la mercanc铆a y la filosof铆a de la cuchilla es lo que domina aqu铆. El no ser absorbido o arrastrado por esta l贸gica es lo que termina siendo la praxis cotidiana mientras tratas de posicionarte como presx pol铆ticx.

Sobre esto pienso que es importante la claridad pol铆tica al estar aqu铆 ya que pueden generarse distorsiones al confundir comportamientos de la vida bandida y narcotr谩fico, con los gestos an谩rquicos solo por ir en v铆as ilegalistas. As铆 tambi茅n creo importante no caer en la reproducci贸n propagand铆stica e idealizaci贸n de conductas autoritarias y mercantiles propias del mundo del bandido y el narcotr谩fico. Tener un pensamiento cr铆tico propio y mantener claridad en las ideas aporta en construir una propia identidad en prisi贸n.

El tiempo que llevo en la c谩rcel me ha ense帽ado que es importante potenciar redes entre presx pol铆ticxs y v铆nculos con presxs que reconozcan la existencia de l贸gicas y c贸digos diferentes a los autoritarios que ellos reproducen, ya que la comunicaci贸n y solidaridad entre nosotrxs como presxs y las redes externas a estos muros son vitales para una lucha anti carcelaria que haga retroceder los tent谩culos del poder que buscan dominar, silenciar y aislar nuestrxs cuerpxs secuestradxs como tambi茅n la totalidad de estos territorios carcelarios.

Todas las acciones y gestos solidarios p煤blicos o an贸nimos que rompen el silencio, anulan las distancias y sacan del olvido a lxs compa帽erxs presxs y fugadxs, constituyen un golpe de fuerza moral y una bocanada de ox铆geno para quienes resistimos esta asfixiante sociedad carcelaria.

Env铆o desde este encierro un saludo fraterno y revolucionario a todxs lxs compa帽erxs que se encuentran en prisi贸n, en especial a aquellxs que, en diferentes casos, dentro de lo pr贸ximo enfrentaran juicios. De igual forma al pueblo mapuche que combate permanentemente. A Luis Tranamil y sus compa帽eros perseguidos por el Estado que busca utilizarlos en sus t铆picos juegos justificando el aumento de violencia policial y jur铆dicas.

Para finalizar aprovecho de enviar un apretado abrazo lleno de convicciones a mis compa帽erxs que se mantienen en clandestinidad. Que la complicidad y la solidaridad no les sean esquivas en el camino y que con sus actos sigan burlando la autoridad. Decirles que mi mayor dolor es no estar con ustedes y que mi mayor alegr铆a es su libertad. Acostado y mirando el techo de esta peque帽a, fr铆a y nunca acogedora celda les recuerdo estallando en risas cuando m谩s les necesito.

隆Libertad a todxs lxs presxs pol铆ticos!

隆Solidaridad revolucionaria y permanente con lxs compa帽erxs en fuga!

隆Muerte al Estado y viva la Anarqu铆a!

Felipe R铆os

Condenado a 12 a帽os de prisi贸n

CCP B铆o-B铆o, Concepci贸n, Chile.