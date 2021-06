–

Los 煤ltimos d铆as de la primera semana de Junio, Gendarmer铆a de Chile

(Genchi) realiz贸 un traslado masivo de presos de la C谩rcel de Alta

seguridad (CAS) hacia la c谩rcel de Rancagua, capital de la Regi贸n de

O鈥橦iggins, kil贸metros al sur de Santiago.

Entre estos reclusos se encuentran los Anarquistas y Subversivos: Juan

Aliste Vega, Marcelo Villarroel, Mauricio Hern谩ndez Norambuena, Juan

Flores, Joaqu铆n Garc铆a y Francisco Solar.

El traslado de estos presos est谩 motivado por los cambios en la

infraestructura de la CAS, lo que se prolongar谩 aproximadamente por un

a帽o. Una vez terminadas las obras, los presos ser谩n devueltos a la

prisi贸n seg煤n la informaci贸n entregada por GENCHI, tiempo en el que mis

compa帽eros estar谩n alejados de su entorno afectivo y pol铆tico. De esta

manera no solo se castiga al prisionero, a su vez tambi茅n a sus amigxs,

compa帽erxs y familiares.

Adem谩s es importante recalcar que en el territorio dominado por el

Estado Chileno no se permite el libre tr谩nsito entre regiones por las

medidas para prevenir el contagio del Covid 19.

En la regi贸n Metropolitana existen m谩s de tres c谩rceles en las que

podr铆a haber dejado a mis compa帽eros, tal vez los poderosos aprovecharon

el traslado para aislar y segregar a煤n m谩s a los presos o quiz谩s ninguna

de las prisiones cercanas cumple con las condiciones de seguridad para

custodiar a reos de alto riesgo o puede ser simplemente como otra forma

de venganza.

El traslado puede estar justificado con esto y con otros argumentos, lo

que s铆 es claro que ning煤n movimiento del poder es antojadizo. Cada

cambio en la infraestructura del presidio como a su vez los traslados de

presos es necesario realizarlos con cautela y detalle.

Por una parte, los posibles cambios que realicen en la CAS, no pueden

augurar nada bueno para los reos. Podr铆a realizar un sin fin de

especulaciones en las posibles nuevas medidas de control y quiz谩s me

quede corta.

Para prever lo que podr铆a cambiar en el CAS hay que tener en cuenta que

esa c谩rcel no es y no naci贸 como cualquier otra, el CAS es la prisi贸n de

la Democracia. Esta se ide贸 tomando el modelo Alem谩n e irland茅s en la

lucha contra las organizaciones revolucionarias.

En el a帽o 94麓se inaugura como un in茅dito y buen complejo penitenciario

en el que se trat贸 de implementar un estricto r茅gimen interno que

contemplaba visitas por medio de locutorios, una hora de patio, entre

otros.

Adem谩s la prisi贸n es pr谩cticamente imperceptible desde el exterior lo

que consigue un mayor aislamiento e invisibilizaci贸n de la misma.

Desde otra perspectiva, no hay claridad en qu茅 condiciones carcelarias o

r茅gimen, estar铆an los presos trasladados. La C谩rcel de Rancagua es

concesionada, vale decir que gran parte de su funcionamiento, depende de

empresas externas a diferencia del CAS que depend铆a casi completamente

de entidades estatales. Esto se traduce entre otras cosas, por ejemplo,

en que la comida de la prisi贸n es tra铆da por una empresa externa como

sodexo lo que no provee las m谩s m铆nimas condiciones nutricionales. A

esto se le suma que en las c谩rceles concesionadas el ingreso de

encomiendas por parte de amigxs y familiares es restringido en

pr谩cticamente todo tipo de alimentos, libros, etc.

Actualmente a todos los presos trasladados los mantienen encerrados 24

hrs, en sus celdas, esto se mantendr铆a durante catorce d铆as por posible

contagio de Covid, medida completamente injustificada ya que ellos no

mantendr谩n contacto con ning煤n otro preso que no sea de su mismo m贸dulo,

no tendr谩n contacto con el resto de la poblaci贸n penal. Ante este

escenario de total aislamiento y nuevo r茅gimen carcelario, los presos

comenzaron una huelga de hambre l铆quida, exigiendo fin a las condiciones

de encierro absoluto y mejoras en su calidad de vida.

Entre los presos movilizados est谩n los compa帽eros anarquistas y

subversivos, quienes a poco m谩s de un mes de terminar una huelga de

hambre de cincuenta d铆as, hacen que su estado de salud se pueda

complejizar.

Con estas palabras realizo un llamado a todas las individualidades y

colectivos anticarcelarios, antag贸nicos, antiautoritarios a estar

pendientes de la situaci贸n de los compa帽eros anarquistas y subversivos

trasladados a la c谩rcel de Rancagua, nuestros compa帽eros presos no

pueden nunca sentirse solos.

Mano abierta al compa帽ero

Pu帽o cerrado al enemigo.

Solidaridad activa y combativa.

M贸nica Caballero Sep煤lveda, presa Anarquista.

Primeros d铆as de junio del 2021

