鈥溾o vamos a regalar una sola palabra que entregue informaci贸n al

enemigo. Escapar de la prisi贸n es el 煤nico objetivo y prop贸sito de un

guerrillero urbano anarquista en cautiverio. La palabra 鈥渆scape鈥 est谩

cargada de un sentido de libertad que hace saltar los muros de la

prisi贸n que bloquea nuestras vidas. Palabra que los anarquistas presos

de la Conspiraci贸n de C茅lulas del Fuego no olvidamos incluso aunque

muchos nos olviden a nosotros鈥.鈥

鈥 Quienes escribimos no emitimos, en el proceso investigativo ni en nuestra situaci贸n actual, comunicados considerando que el bajo perfil nos brinda mayor seguridad y tranquilidad al caminar hasta ahora.

Dadas las 煤ltimas confusiones producidas por un escrito publicado en facebook funando a Francisca Castro por las declaraciones en la 芦causa 21 de mayo禄 y sus posteriores replicas por rr.ss., nos parece necesario presentar este escrito intentando que sea un aporte a la discusi贸n y aclaraci贸n de los hechos ocurridos durante el proceso investigativo, en relaci贸n a testimonios de colaboraci贸n con la yuta sobre la causa.

Asumimos la tardanza, pero ya que el tema reflot贸 y hemos visto c贸mo se ha usado el argumento 芦que lxs que estamos caminando no podemos hablar禄, el silencio se interpreta c贸mplice.

Este texto no tiene como fin da帽ar ni generar el aislamiento de alguien, menos desvincular las articulaciones logradas durante nuestra ausencia, s贸lo aclarar nuestra posici贸n con respecto a la delaci贸n y el sapeo.

Las prestaciones de testimonios de Francisca Castro, Carlos Nauto y Ariel Carrasco no fueron un hecho aislado en el marco investigativo y de persecuci贸n efectuado por la polic铆a desde el 21 de mayo de 2016, sino m谩s bien fue parte de la estrategia de amedrentamiento constante que decidi贸 utilizar la yuta.

Relatamos de forma cronol贸gica:

Desde nuestra detenci贸n y posterior formalizaci贸n el 10 y 11 de agosto 2016 comenzaron tomas de declaraci贸n a personas de entornos cercanos a quienes nos encontr谩bamos imputadxs en la investigaci贸n. Durante la etapa investigativa (dos a帽os aprox.) se efectuaron, por lo menos, una decena de declaraciones en diferentes per铆odos. Las primeras declaraciones, a menos de una semana de las detenciones, fueron las de Carlos Nauto y Ariel Carrasco, que en sus relatos nos vinculan a las fotos exhibidas por la polic铆a.

Luego, al recibir la carpeta investigativa, Francisca y Diego (quienes tienen un hijx en com煤n) nos visitan a la casa y les mostramos un organigrama de la carpeta sobre las personas de nuestros entornos

cercanos en el cual ellxs se encontraban, esto de forma preventiva frente a alg煤n posible interrogatorio.

Meses despu茅s Francisca se acerca con Diego (de forma voluntaria) al O.S.9. de Santiago acompa帽ados por el pap谩 de Diego. Queremos ser enf谩ticxs en esto: nadie lxs fue a buscar a casa. Concretamente hab铆an recibido una citaci贸n y algunas llamadas en su b煤squeda. Tambi茅n es pertinente dejar en claro que ningunx de lxs antes mencionadxs declar贸 bajo tortura.

Al volver a Valpara铆so nos relatan que han ido a declarar para evitar inconvenientes, porque hab铆an estado intentando ubicar a Francisca y le hab铆an aconsejado que era mejor que declarara para salir del problema, aparte de eso nos dicen que se hab铆an preparado de forma previa para ir, como intentando bajar la tensi贸n.

En la siguiente actualizaci贸n de carpeta, teniendo sus declaraciones en mano, nos percatamos que Francisca tambi茅n nos vincula (a 4 de nosotrxs, de lxs cuales dos escribimos esto) con las fotos exhibidas por la yuta, de igual forma que las declaraciones anteriores hechas por Carlos y Ariel.

En este punto es pertinente aclarar que ningunx de los imputadxs en la causa declar贸.

Mencionados estos hechos es que reflexionamos:

Yo, Hugo, considero que Francisca tambi茅n fue de las personas que no se alej贸 a diferencia de muchxs otrxs despu茅s del momento represivo ocurrido el 2016, esto fortaleci贸 nuestra relaci贸n de amistad previo a su declaraci贸n.

Fue un error no cortar de ra铆z mi relaci贸n con Francisca al saber que hab铆a declarado, el lazo afectivo que ten铆a con ella en ese momento era fuerte. A esto hay que sumarle la soledad y el aislamiento en los que me vi inmerso producto del miedo a la yuta de algunas personas que me rodeaban, que quiz谩s tem铆an ser integrados a la causa. No logr茅 observar en aquel entonces que esto generar铆a problemas y confusi贸n a futuro, por falta de autocr铆tica.

Por otra parte, durante la etapa previ al juicio oral, parec铆a m谩s prudente no generar roces con las personas que iban a ser convocadas a declarar nuevamente durante el juicio. Ilusamente esperaba que esa oportunidad sea aprovechada por estas personas para enmendar, aunque sea en parte, su cagada.

Ambxs entendemos que puede desconcertar o confundir nuestra pronunciaci贸n d茅bil hasta ahora frente a estos hechos a la opini贸n general que tuvo y tiene la gente del tema. Tambien la discreci贸n con

que mantuvimos la informaci贸n para evitar darle m谩s material a lxs carro帽erxs que se dedicaron en el curso de la investigaci贸n a difamarnos, tomando el rol de investigadores, echando a correr teor铆as e

infamias de forma paralela a la prensa y la fiscal铆a sobre los hechos.

Las reflexiones y nuevos datos que sal铆an en la carpeta solamente las compartimos con compas cercanxs, afines y de confianza, ya que consideramos en ese momento que les serv铆a la info para activar desde el anonimato. Tambi茅n por la ansiedad, el estr茅s y la tensi贸n de sentir en tus espaldas la bota del estado, nos mantuvimos concentradxs solo en zafar el juicio oral y en la idea de no perder la oportunidad si hab铆a que fugarse.

Hace unos d铆as Francisca public贸 un escrito donde justifica su 鈥渆rror鈥 apelando a que su declaraci贸n estaba pactada con nosotrxs y que hubo un estudio conjunto de forma previa para asistir a declarar. Eso es una falacia rotunda.

No podemos tolerar que diga que est谩 todo bien. Empieza su texto con autocr铆tica pero la segunda mitad se dedica a justificarse, tergiversando los hechos primero y luego abusando de la ausencia de nuestra voz. Nos preguntamos: 驴Est谩 asumiendo que su error tiene consecuencias o solo busca limpiar su imagen? Es una pregunta ret贸rica, no estamos iniciando un di谩logo.

Sabemos que la han increpado directamente Comprendemos y no criticamos esas acciones para con ella.

Otras Historias鈥

En el caminar pr贸fugx, la historia no es muy distinta. Este corto pero intenso per铆odo no ha estado libre de situaciones de vulnerabilidad y vulneraci贸n en diferentes lugares y contextos. Los motivos por los que se pierde el anonimato son muchos, por una revelaci贸n voluntaria en busca de ayuda, un mal manejo de situaciones inc贸modas, la exposici贸n en la prensa o hasta la curiosidad implacable de otrxs a la hora de hacer conjeturas y unir puntos.

Lo que resulta ins贸lito e inentendible, es que cuando ocurre la situaci贸n en que la informaci贸n es revelada, la reacci贸n de algunas personas sea contar lo que se acaba de enterar, mostrando poca empat铆a

con la situaci贸n y la persona. Adem谩s de un p茅simo criterio a la hora de actuar, m谩s de unx ha demostrado que no est谩 dimensionando las consecuencias de colaborar pasivamente con la polic铆a, exponiendo a un posible golpe represivo al entorno solidario.

Tal como dec铆an por ah铆, no se siente el peligro mientras no se transgredan los limites/condiciones en las que nos acorralan las leyes. Cuando se est谩 desde una postura ciudadana, pacifista, legalista o pose, resulta bastante sencillo y c贸modo no tomar posici贸n y defender pr谩cticas nefastas en entornos politizados en funci贸n del utilitarismo/amiguismo/conveniencia.

Finalizando鈥

Pensamos que con este tema, el de la colaboraci贸n activa o pasiva con la yuta, es pertinente aclarar posturas. Nosotrxs no validaremos jam谩s la colaboraci贸n o pacto con la polic铆a. No lo hicimos en el proceso investigativo/judicial y est谩 m谩s que claro que no lo har铆amos hoy por hoy.

Hemos decidido forjar nuestros kaminos de manera rebelde y consecuente con lo que pensamos y hemos experimentado, por supuesto de manera individual, pero siempre ha sido algo en lo que hemos coincidido.

Nos suena a infantilismo e inconsecuencia el intento de matizar o diferenciar tipos de sapeos en 鈥渂ueno鈥 o 鈥渕alos鈥, con criterios como:

鈥 la informaci贸n se entreg贸 bajo coacci贸n o de forma voluntaria

鈥 la declaraci贸n finalmente se us贸 como evidencia o no para dar el fallo

鈥 hubo o no hubo condena.

鈥 entreg贸 informaci贸n directo a la polic铆a o solo en entornos cercanos

鈥 fue con 鈥渂uena鈥 o 鈥渕ala鈥 intenci贸n

C贸mo estamos abordando las actitudes o pr谩cticas que colaboran con la represi贸n, exponiendo a individualidades y/o grupos de afinidad que pasan a la acci贸n, es algo que falta debatir y reflexionar. No solx entre quienes conspiran y han decidido posicionarse desde la guerra contra el poder, tambi茅n en los entornos que se vinculan a ideas y pr谩cticas antiautoritarias; es una contradicci贸n pretender ser solidarix o antiyuta y al mismo tiempo avalar, encubrir y justificar la delaci贸n.

Es un peligro latente mantener cerca a personas con actitudes de figurar o presumir, o con criterios irresponsables al momento de emitir opiniones, en entornos que est谩n pasando a la ofensiva. Ejemplos para dar hay muchos y la intenci贸n no es extender el texto.

Hacemos un llamado a la discusi贸n sobre qu茅 hacer en un contexto represivo sobre la delaci贸n y pr谩cticas de seguridad, sobre la c谩rcel y la clandestinidad, sobre represi贸n y solidaridad anti-carcelaria.

Para crear afinidades, lazos y complicidades libres y fuertes en el ataque, creemos necesario seguir tensionando y afilando nuestras pr谩cticas, reconocer los errores y aprender de ellxs, nosotrxs no somos la excepci贸n y nos toca hacernos cargo ahora y en la decisi贸n de vivir nuestras vida/guerra lo m谩s consecuentemente posible.

Fuerza y templanza para lxs compas en el camino de la clandestinidad. Les llevamos en cada sonrisa furtiva de estos caminos azarosos

Amor inmensurable con quienes nos encontremos en sue帽os y pensamientos rebeldes.

Abrazos de fuego y mares indomables a todxs lxs presxs secuestradxs por el poder y que resisten inquebrantables tras los muros.

Fuego a la yuta institucional y ciudadana.

Por la destrucci贸n de la sociedad carcelaria.

Libertad a todxs lxs presxs

Hugo Barraza

Constanza Guti茅rrez