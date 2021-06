–

De parte de Contrainformacion Anarquista June 23, 2021

鈥Al buscar lo imposible el hombre siempre ha realizado y reconocido lo posible. Y aquellos que sabiamente se han limitado a lo que cre铆an posible, jam谩s han dado un s贸lo paso adelante.鈥 Mijail Bakunin

Intervenci贸n en la ante sala de un nuevo 11 de junio en solidaridad internacional con Marius Mason y lxs presxs anarquistas de larga condena.

A la fecha, en las c谩rceles del mundo se encuentran en calidad de prisionerxs m谩s de 50 anarquistas. Un entra帽able abrazo al viento a quienes en su andar an谩rquico no se han conformado con la pasividad democr谩tica y han roto con la tranquilidad de quienes detentan el poder, y que por distintas consecuencias se han tenido que desenvolver muchas veces con astucia dentro del encierro, pero siempre con la frente en alto, porque ser un habitante m谩s de estas moles, es tan posible para nosotrxs -lxs sujetxs an谩rquicxs-, a煤n tomando precauciones en el combate, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. De la misma forma, y as铆 como el encierro nos puede caer encima, tambi茅n existen una y mil escusas para caerle directamente a las estructuras del Capital, y por qu茅 no a ellxs mismxs 鈥 lxs promotorxs del orden establecido-, gener谩ndoles el peor de los temporales de invierno, porque en el qu茅hacer del combate no hay l铆mites, y hacer uso de la violencia siempre es posible mientras sea digno. Tal vez los nombres en el camino recorrido por la anarqu铆a se van repitiendo: Severino Di Giovanni; Sim贸n Radowitsky; La Banda Bonnot; Lxs Nihilistas Rusxs; Nicola Gai y Alfredo Cospito; Pola Roupa; Nikos Maziotis y cu谩ntxs compa帽erxs m谩s que para mala nuestra no hemos nombrado, y que con aciertos y errores supieron ir reconfigurando y elevando el accionar an谩rquico, a sus propios tiempos y contextos, atacando al enemigx donde m谩s le duele, en sus privilegios y en esos lugares donde jam谩s en sus despreciables vidas pensaron sentirse amenazadxs, sumergiendo sus almas en el miedo.

Movilizar la praxis anarquista ha sido siempre objeto de miradas juiciosas, 鈥渘o es la forma鈥, 鈥渘o es el momento ni el contexto鈥 y cuantas justificaciones de mierda buena onda m谩s que han ido generando da帽os nocivos, porque desarrollar nuestras vidas mas all谩 de cualquier margen impuesto por la sociedad, no ha sido concebido por quienes promueven el 鈥渙rden establecido鈥,y mediante juicios y castigos nos sentar谩n mil veces en la silla el茅ctrica, el banquillo de lxs acusadxs o tal vez frente al pelot贸n de fusilamiento de turno, lo ha hecho la derecha imperante y tambi茅n, por qu茅 no decirlo, la izquierda y sus promotorxs -porque no somos pretendidxs anarquistas que le hacen el gui帽o a la izquierda guardando complacientes nuestro silencio, eso NO, ser铆a enga帽arnos a nosotrxs y a nuestrxs compa帽erxs-, quienes con el fin de quebrar el esp铆ritude lxs guerrerxs y sus convicciones, buscar谩n por medio del ejemplo, atemorizar, castigary/o encerrara quienes se resistan a cualquier dictadura, de cualquier tendencia, sea 茅sta de derecha o de izquierda. Desde ah铆 la importancia de nuestra negra memoria, que con susedicioso trayecto, llama a darles un uso y a NO depositar confianzas en quienes ya han traicionado a valiosxs compa帽erxs.

ALGO HUELE MAL! AQU脥 HUELE A OPORTUNISMO!

鈥El marxismo, junto a una propuesta pol铆tica y social, es tambi茅n una forma de vida, la cual reposa, en su versi贸n leninista y sovi茅tica, sobre una idea del Estado como el instrumento infalible para construir la felicidad de hombres y mujeres, en una sociedad donde la lucha de clases haya desaparecido鈥 Rodrigo Quesada Monge

El panorama es el siguiente. De un tiempo a este, manos ajenas han hecho sin escatimar, gala de su trayectoria subversiva para manipular distintos comunicados que env铆an compa帽erxs anarquistas de otras latitudes en solidaridad con lxs presxs anarquistas encerradxs en las c谩rceles de Chile. Haciendo mal uso de la contrainformaci贸n, sac谩ndola de contextos para sus propios beneficios y generando un clima de apoyo incondicional con lxs presxs subversivxs en Chile, lo que resulta evidente son sus claras posiciones pol铆ticas, que son ajenas y peligrosas a nuestros valores. Por lo pronto nosotrxs, que llevamos la anarqu铆a en la sangre, no escatimamos en agudizar la cr铆tica rupturista con las izquierdas y sus elementos te贸rico-pr谩ctico de ese callej贸n que no lleva a ning煤n lado llamado marxismo-leninismo, en el aqu铆 y ahora antes de que los da帽os sean completamente irreversibles. A trav茅s de lecciones que la misma historia nos ha puesto por delante y tambi茅n desde nuestra urgencia, es que instigamos a ser escuetxs y a no ser permisivxs con quienes NO ven en la anarqu铆a un medio en el que desarrollar la vida. Muchas preguntas sin respuestas nos vienen a la mente 驴No les parece peligroso, que quienes van como autonomxs o libertarixs, vayan pululando sin aclarar sus posiciones? A la fecha, como mencion谩bamos, son muchxs lxs presxs anarquistas en diferentes latitudes del mundo arrastrando condenas, compa帽erxs que desde la palabra y la acci贸n se han ido posicionando como anarquistas a secas y que merecen nuestro brazo solidario.

隆A RECOMPONER LA TENDENCIA INFORMAL ANARQUISTA (T.I.A)!

鈥Iniciemos un aterrorizante y asombroso viaje hacia lo desconocido, que es la Libertad.鈥 Wolfi Landstreicher

Valoramos enormemente el intercambio de palabras con nuestrxs compa帽erxs, porque compa帽erxs a toda prueba, con la anarqu铆a a muerte y sin apellidos, pocxs. Valoramos tambi茅n el compromiso de quienes no han mirado para el lado y han aportado en la retroalimentaci贸n de nuestros pensamientos, a煤n sabiendo que este negro caminar genera roces y han plantado semillas negras. Alentamos a seguir tensionando, a seguir intensificando la complicidad con nuestrxs compa帽erxs y por 煤ltimo, a seguir recomponiendo orgullosxs la Tendencia Informal Anarquista, con nuestros medios y herramientas, sin Comandantes ni representantes, de la mano de nuestra ofensiva y negadora respuesta, caminando por rumbos insospechados, atravesando cualquier encrucijada y sorteando los l铆mites m谩s desconocidos, ya no como una fantas铆a sino que con la convicci贸n de que aquello es realizable.

PD: Enviamos nuestras fuerzas al compa帽ero anarquista Giannis Dimitrakis que se encuentra encerrado en la c谩rcel de Domokos (Grecia), compa帽ero que mientras escrib铆amos esta contribuci贸n, fue atacado por un grupo de presos por negarse a aceptar las nocivas actitudes autoritarias que ocurren dentro de la c谩rcel. Las consecuencias de su negativa hoy lo mantienen con un estado de salud muy delicado y a pesar de que sali贸 de riesgo vital producto de la golpiza que recibi贸, su salud sigue siendo grave a la fecha. Para 茅l, nuestros calurosos deseos de recuperaci贸n y libertad.

Por la negra internacional Anarquista.

Nucleo Acabar Con La Sociedad de Clases.

Santiago (Chile), junio 2021.