–

De parte de Nodo50 April 18, 2023 161 puntos de vista

Por Darío Núñez. Resumen Latinoamericano, 18 de abril de 2023.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a un ex suboficial del Ejército a la pena de 10 años de presidio por su responsabilidad en el homicidio calificado del integrante del Grupo de Amigos Personales del Presidente Salvador Allende (GAP) Oscar Jesús Delgado Marín, perpetrado el 5 de octubre de 1973 en el velódromo de Estadio Nacional.

En la sentencia (rol 28.922-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la ministra María Cristina Gajardo, la abogada (i) Pía Tavolari y el abogado (i) Ricardo Abuauad- rechazó el recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en febrero de 2021. La Segunda Sala consideró que el recurso del sentenciado ex suboficial Luis Alberto Oyarzo Oyarzo no puede prosperar al contener peticiones contradictorias entre sí.

En la investigación judicial se pudo establecer que a partir del 18 de septiembre de 1973 la familia de Oscar Jesús Delgado Marín, militante socialista, de 30 años de edad, constata su desaparición y, presumiendo que habría sido detenido, comienza a desarrollar gestiones para tratar de localizar su paradero, sin lograr éxito en esos propósitos. Posteriormente se enteran de que el ex miembro del GAP habría sido ejecutado en el Estadio Nacional mientras permanecía en calidad de prisionero de las fuerzas armadas.

Las tropas militares golpistas durante el mes de septiembre de 1973 habilitaron el principal recinto deportivo del país como Campo de Prisioneros Políticos y hacia allí eran trasladadas personas, provenientes de todas las zonas de la provincia de Santiago, detenidas en diversas circunstancias y situaciones represivas.

El día 5 de octubre de 1973, alrededor de las 19:00 horas, luego de que Delgado Marín había sido interrogado en el lugar habilitado para esos efectos en el velódromo del Estadio Nacional, fue entregado por los torturadores al oficial encargado de la seguridad y traslado de detenidos, el entonces subteniente Reinel Bocaz Rocha. Este oficial dispone que Delgado Marín sea trasladado hacia el sector de camarines, encargando dicha labor al cabo de ejército Luis Oyarzo Oyarzo, El aludido cabo recibe instrucciones que esperara a que el resto de los detenidos que debía ser trasladado avanzara unos 150 metros para comenzar a trasladar al sindicado como peligroso extremista.

Es en el curso de este procedimiento de traslado que el suboficial Oyarzo hace uso de su arma de servicio para, a una distancia de dos metros, disparar contra el prisionero Delgado Marín, causándole la muerte en el mismo lugar.

En su momento, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, elevó a 10 años y un día la pena de presidio, sin beneficios, dictada en primera instancia por el ministro Mario Carroza quien había sentenciado al suboficial a cinco años de cárcel con el beneficio de la libertad vigilada. Por otra parte, ese fallo confirmó la absolución del ex oficial de ejército Reinel Bocaz Rocha, a la época de los hechos superior jerárquico del sentenciado suboficial.

Oscar Delgado Marín era un ex miembro del ejército, integrante del destacamento de comandos boinas negras asentado en Peldehue, que había sido expulsado de la institución a fines de 1969 por sus vínculos con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En aquella purga uniformada, junto con Delgado Marín, fueron expulsados otros 13 comandos del mismo destacamento. Posteriormente algunos de estos comandos se integran al dispositivo GAP (Grupo de Amigos Personales) encargado de la seguridad del presidente Salvador Allende; uno de ellos fue Delgado Marín quien deja de pertenecer al sistema de protección de Allende cuando el MIR es sustituido en esta tarea por integrantes de los partidos de la UP, donde también participaban otros ex comandos del grupo expulsado.

Al producirse el golpe militar el ex boina se protege en la clandestinidad pero fue detenido a mediados de septiembre de 1973 en una redada aparentemente casual en la comuna de Quinta Normal, en Santiago. Conducido al recinto de detención del Estadio Nacional fue sometido a interrogatorios y tortura por parte de los oficiales encargados de los prisioneros en ese lugar. Allí habría sido reconocido y delatado por un soplón que actuaba entre los detenidos. Luego Delgado Marín fue separado del grupo de prisioneros, con la etiqueta de que era muy peligroso, y seguidamente ejecutado. Fue hecho desaparecer y sepultado como «NN» en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago; recién en 1990 sus restos pudieron ser identificados.

Fuente: Resumen.cl