July 4, 2021

As铆 comenz贸 la Convenci贸n Constitucional, al grito de Constituyentes: 芦liberar a los presos por luchar禄 y suspenden la sesi贸n mientras no se detenga la represi贸n. Por Daisy Alcaino para ANRed.

En un clima de masivas manifestaciones comenz贸 la jornada inaugural del proceso constituyente. Afuera, manifestantes y organizaciones sociales, familiares de los asesinados/as y los presos pol铆ticos, se manifestaban por el fin a la impunidad y libertad a todos los presos pol铆ticos. Al interior de la convenci贸n el clima de tensi贸n aument贸 cuando una parte mayoritaria de los constituyentes decidi贸 interrumpir el acto, debido a la represi贸n.

La situaci贸n lleg贸 a su punto l铆mite cuando la constituyente Elsa Labra帽a interpel贸 a la secretar铆a del Tricel para que detenga la sesi贸n de forma inmediata, mientras que un acto de agravio hacia los constituyentes afectados, la derecha enton贸 el himno nacional en medio del conflicto

No puede escribirse una Constituci贸n con represi贸n en la calle. 鈥淧谩rala!鈥 dice la constituyente Elsa Labra帽a a la secretar铆a del Tricel.

鈥 #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) July 4, 2021

Finalmente la sesi贸n fue suspendida moment谩neamente, y los Constituyentes decidieron salir de la sesi贸n para dialogar con Carabineros y manifestantes.

URGENTE 鈥 RODRIGO VADE, LA TIA PIKACHU Y CONVENCIONALES MAPUCHES SALEN A LA PLAZA DE ARMAS, NOS INFORMAN QUE EL CONVENCIONAL VADE ESTA MUY AFECTADO POR ATAQUE DE QUIMICOS
鈥 FPVR Prensa (@FpvrPrensa) July 4, 2021

Grupo de constituyentes afirman que se est谩n comunicando con ministro Ossa para gestionar la salida de personal de FF.EE. de las inmediaciones del ex Congreso. En la medida que no se cumpla esta petici贸n, no se retomar谩 la sesi贸n, afirman.

https://twitter.com/HectorJBasoalto/status/1411709726321266697/photo/1

Noticia en desarrollo