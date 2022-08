Las Trabajadoras y Trabajadores que formamos parte de la Asociaci贸n Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas (AIT), desde el momento en que se fragu贸 el pacto por la paz y la nueva constituci贸n en pleno alzamiento popular de octubre, consideramos que el proceso constituyente tiene el objetivo pol铆tico de relegitimar al Bloque en el Poder y contener el movimiento popular en lucha, es decir, llevar la lucha desde las calles al lugar que m谩s les acomoda a los poderosos, esto es, a las urnas.

Dentro del actual contexto de crisis econ贸mica en el marco del sistema capitalista, con las sostenidas alzas en el precio de los alimentos y de los servicios b谩sicos y el consiguiente encarecimiento del costo de la vida, alzas que golpean con violencia al conjunto de nuestra clase, vemos como d铆a a d铆a se precariza m谩s nuestras condiciones de vida. Sabemos, por tanto, que dentro del pantano electoral no tenemos ninguna posibilidad de dar soluci贸n a nuestras demandas m谩s vitales, ni menos lograr la anhelada sociedad sin explotadores ni explotados que deseamos, raz贸n por la cual nos organizamos y luchamos d铆a a d铆a.

El gobierno 鈥減rogresista鈥 de Boric, continuidad de los anteriores gobiernos, no ha dado soluci贸n a las demandas m谩s urgentes de la clase trabajadora. El costo de la crisis lo hemos pagado nosotras y nosotros con m谩s precariedad, m谩s cesant铆a y m谩s sobrexplotaci贸n. Adem谩s, est茅 gobierno capitalista, mostrando su verdadera cara, ha mantenido la prisi贸n pol铆tica, negando incluso su existencia. No contento con lo anterior, ha lanzado una nueva ofensiva represiva en contra del pueblo Mapuche y no ha dudado en reprimir las huelgas y movilizaciones de la clase trabajadora, por mejorar sus condiciones b谩sicas de vida, ni ha dudado en mantener la persecuci贸n en contra de las y los estudiantes que luchan.

El gobierno pide calma y tranquilidad, nos promete cambios con gradualidad y que con la constituyente iremos avanzando poco a poco. Pero frente a un escenario de precarizaci贸n y pauperizaci贸n de nuestras vidas, nuestra tarea es la organizaci贸n de la clase trabajadora, la huelga como herramienta pol铆tica y la protesta popular. Solo as铆 podremos volver a hacer tambalear a los poderosos como lo hicimos en octubre, y arrebatarles todo lo que d铆a a d铆a nos niegan.

Por otro lado, sin que nos sorprenda, los oportunistas de siempre llaman a 鈥渁probar sin ilusiones鈥, llegando incluso algunos que ayer se posicionaron en contra del proceso constituyente a hoy, oxigenar el sistema como vagones de cola de la burgues铆a y su pacto de relegitimaci贸n.

En este contexto de crisis econ贸mica con permanentes alzas en el costo de vida, nuestra tarea es luchar por la reajustabilidad autom谩tica del sueldo conforme la variaci贸n del IPC, por el t茅rmino de las deudas en UF, por el congelamiento de los precios de los bienes y servicios b谩sicos necesarios para el sustento de nuestras vidas, por el aumento del presupuesto para la alimentaci贸n de la totalidad de las y los j贸venes estudiantes, por la disminuci贸n del IVA a los productos b谩sicos y culturales, por la aplicaci贸n de un mayor impuesto a los bienes suntuarios y de lujo; por el fin del C贸digo del Trabajo patronal; luchar por el contrato 煤nico en el estado, por el fin del trabajo bajo la modalidad de subcontrataci贸n y de la contrataci贸n a honorarios; por un sistema de previsi贸n social y salud al servicio de la clase trabajadora y el pueblo; por la libertad inmediata de las y los presos por luchar.

Frente a la farsa que nos impone la burgues铆a por medio de la falacia de transformaci贸n constitucional, nuestra tarea sigue siendo fortalecer el sindicalismo clasista y combativo, levantando m谩s sindicatos, fortaleciendo los existentes, articulando a los sindicatos que asumen su condici贸n de clasistas y combativos, para enfrentar las alzas y las pol铆ticas represivas del gobierno capitalista neoliberal de Boric, articulando a todos los sectores del pueblo anticapitalistas, antiimperialistas y antipatriarcales, en la perspectiva de construir un movimiento popular en lucha, en la perspectiva de destruir el orden capitalista y construir una nueva sociedad sin explotadores ni explotados y donde la econom铆a est茅 al servicio nuestro y no de la acumulaci贸n de riqueza de los ricos.

Por un Sindicalismo Clasista y Combativo

Asociaci贸n Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas

Chile, agosto 2022