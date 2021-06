–

Acumulaci贸n por desposesi贸n pol铆tica

Hasta octubre de 2019, Chile era presentado como un caso ejemplar de neoliberalismo exitoso. Las elites dominantes exhib铆an con orgullo el orden que reinaba en el pa铆s y el efectivo disciplinamiento de la poblaci贸n. Sin embargo, un alza de 0,04 USD en el pasaje del tren subterr谩neo en la ciudad de Santiago, hizo estallar por los aires esta imagen y desencaden贸 un vertiginoso proceso de irrupci贸n popular que sigue abierto. Los comicios celebrados el pasado 15 y 16 de mayo para elegir concejales, alcaldes, gobernadores regionales y los 155 encargados de redactar la Constituci贸n que reemplazar谩 aquella que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet, son el hito m谩s reciente y sus resultados alteraron sustantivamente el mapa de fuerzas en la naci贸n sudamericana.

Esta irrupci贸n del campo popular ha puesto en jaque la pol铆tica elitaria en un pa铆s que ha experimentado una sistem谩tica descomposici贸n de su democracia por efecto de la captura neoliberal; porque en Chile el neoliberalismo ha funcionado como un sistema de acumulaci贸n por despojo de territorios y mercantilizaci贸n de la reproducci贸n social, pero tambi茅n, y sobre todo, por desposesi贸n pol铆tica del pueblo, por la negaci贸n permanente del derecho de las mayor铆as a elegir democr谩ticamente el destino colectivo y por una continua exclusi贸n de los grupos subalternos y de sus intereses en la toma de decisiones. Los efectos saltan a la vista: Chile es el 煤nico pa铆s del mundo en que el agua se encuentra completamente privatizada y se transa como una mercanc铆a cualquiera; el 1% de la poblaci贸n m谩s rica concentra el 26% del PIB, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accede solo al 2,1% de la riqueza; empresas privadas reciben subvenciones del Estado para prestar servicios en salud, educaci贸n y pensiones, y obtienen millonarias ganancias.

Bajo estas condiciones, impuestas por la dictadura y profundizadas por los gobiernos civiles posteriores, casi todos de centro-izquierda, la pol铆tica, entendida como herramienta para la conquista de derechos, representaci贸n de intereses y consecuci贸n de mejores condiciones de vida, dej贸 de tener sentido para la inmensa mayor铆a de los habitantes del pa铆s. Las cifras son elocuentes: en las presidenciales de 1989, que inauguraban el regreso a la democracia, vot贸 el 87% de la poblaci贸n en edad para sufragar, mientras que en las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, solo el 43% del padr贸n acudi贸 a las urnas. Cuarenta a帽os de captura neoliberal de la pol铆tica no pasan en vano.

La revuelta popular que abri贸 el horizonte

Al contrario de lo que las 茅lites dirigentes pregonaban por el mundo, en Chile no reinaba la paz. La revuelta de octubre, que sorprendi贸 por su car谩cter explosivo y de masas, estuvo antecedida por una serie de movilizaciones sociales cuya cantidad e intensidad se ven铆a incrementando de forma ininterrumpida en los 煤ltimos a帽os. La resistencia del pueblo-naci贸n mapuche frente a la usurpaci贸n de sus territorios por parte de la alianza estatal-empresarial; las movilizaciones estudiantiles de los a帽os 2001, 2006 y 2011 que instalaron la demanda por la educaci贸n p煤blica y gratuita; el movimiento por un sistema solidario de pensiones; la luchas contra el extractivismo y por la recuperaci贸n del agua; las huelgas de trabajadores precarizados del Estado y del sector privado; y la emergencia de un movimiento feminista de proporciones in茅ditas, fueron claras expresiones del malestar social que se estaba acumulando en Chile y anunciaron la disposici贸n, cada vez m谩s extendida, a la rebeld铆a colectiva.

Lo que sucede en octubre forma parte de estos ciclos de protesta, pero constituye, al mismo tiempo, un punto de inflexi贸n. Esta vez no fueron sectores espec铆ficos de la sociedad los que se movilizaron, sino que era la sociedad misma en movimiento, una inmensa mayor铆a popular. Si los movimientos anteriores, a煤n los m谩s masivos, no hab铆an alcanzado un car谩cter general, en octubre de 2019 es precisamente eso lo que ocurre. Adem谩s, las protestas se produjeron de forma absolutamente espont谩nea, sin mediaci贸n de las organizaciones sociales y pol铆ticas que tradicionalmente hab铆an representado los intereses de las clases subalternas. En las calles no hab铆a banderas de sindicatos, ni del Partido Comunista, ni del Frente Amplio, pero flameaban por todas partes las del pueblo mapuche y las de los principales equipos de futbol. En las concentraciones masivas no se formaban bloques compactos marchando ordenadamente hacia alg煤n punto determinado, no hab铆a escenarios, ni oradores, ni l铆deres. Cuarenta a帽os de neoliberalismo tambi茅n provocaron el debilitamiento de las organizaciones hist贸ricas de los trabajadores y modificaron profundamente la composici贸n social del pa铆s, al punto de que los conflictos y contradicciones del Chile actual son expresados de manera mucho m谩s efectiva por el feminismo y los movimientos socioambientales, que por los sindicatos y los partidos de izquierda. Esto marca tambi茅n el agotamiento de una manera de mirar el alcance de los movimientos de la sociedad que ha predominado en algunos sectores de las izquierdas. El car谩cter general que adquieren conflictos o problemas que hasta hace unos a帽os atr谩s pod铆an considerarse locales o sectoriales -medioambientales o cuestiones como la desigualdad de g茅nero-, su capacidad de movilizar socialmente a franjas tremendamente amplias de la poblaci贸n, obliga a reelaborar esa idea de 鈥渓o social鈥 como parcialidad y 鈥渓o pol铆tico鈥 como totalidad que ha estado a la base de buena parte de las lecturas elaboradas desde el campo de las izquierdas. Hoy, como podemos ver en Chile, son esos conflictos los que han adquirido un car谩cter general y los actores que se han organizado en torno a esas luchas representan una proporci贸n importante de los nuevos sujetos que ingresan a la disputa pol铆tica.

Un nuevo ciclo pol铆tico

La revuelta popular marc贸 la irrupci贸n del pueblo chileno en la escena pol铆tica y la apertura de un nuevo ciclo. A partir de all铆, se han acentuado rasgos que ya se ven铆an observando en las 煤ltimas d茅cadas, como el retroceso del clivaje 鈥渋zquierda/derecha鈥 y la predominancia de la polaridad 鈥減ueblo/elite鈥, elemento que fue central en la revuelta y en las dos elecciones que han acontecido desde entonces. En el plebiscito de octubre de 2020, el 80% de los electores se pronunci贸 a favor de cambiar la Constituci贸n de Pinochet y de que el 贸rgano encargado de redactar la nueva carta fundamental estuviera compuesto 煤nicamente por representantes electos para ese prop贸sito y no, como planteaban los sectores m谩s reacios a las transformaciones, por un 50% de parlamentarios y un 50% de personas electas, lo que confirm贸 que una enorme mayor铆a de la poblaci贸n estaba por los cambios y rechazaba a las elites pol铆ticas. La elecci贸n realizada hace dos semanas, profundiz贸 esas tendencias con resultados que pocos a帽os atr谩s habr铆an sido impensables: dirigentes medioambientales, activistas feministas, candidatos independientes y el pacto entre el Partido Comunista y el Frente Amplio desplazando a los partidos que hegemonizaron la pol铆tica las 煤ltimas tres d茅cadas.

En la elecci贸n de constituyentes, la derecha, que se hab铆a empe帽ado en obtener un tercio de los esca帽os para ejercer veto, solo llega a un 20% y queda sin capacidad de frenar iniciativas. La ex Concertaci贸n -coalici贸n de centroizquierda que ha gobernado cinco veces desde 1990- se sit煤a por debajo de la derecha, de la izquierda y de grupos independientes, con 25 representantes. Resulta particularmente ilustrativo el desfonde de la Democracia Cristiana, que fuera en el pasado el partido m谩s relevante de la transici贸n a la democracia y que en esta oportunidad solo logra un militante electo. Gran derrota para los partidos tradicionales. El pacto entre el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), que incluy贸 a una considerable cantidad de candidatos provenientes de movimientos sociales, celebr贸 una victoria tras obtener 28 esca帽os en la Convenci贸n Constitucional y triunfos notables a nivel local y regional. Rodrigo Mundaca, activista por la desprivatizavi贸n del agua, se convirti贸 en gobernador de la regi贸n de Valpara铆so apoyado por el Frente Amplio. Irac铆 Hassler, militante del Partido Comunista, derrot贸 a la derecha y conquist贸 la alcald铆a de Santiago. Con estos resultados, la alianza entre el PC y el FA se proyecta favorablemente a las parlamentarias y presidenciales que tendr谩n lugar en noviembre de este a帽o.

Otro de los elementos in茅ditos de esta elecci贸n, adem谩s de la paridad de g茅nero, fueron los esca帽os reservados para pueblos originarios, condici贸n que se asegur贸 luego de fuertes tensiones y de la tozuda oposici贸n de la derecha. La mayor铆a de los 17 convencionales electos por este sistema son reconocidos dirigentes y l铆deres de sus comunidades. Destacan la joven abogada Natividad Llanquileo, que ha sido vocera de los prisioneros pol铆ticos mapuche, y la machi Francisca Linconao, autoridad espiritual que hace a帽os atr谩s fue encarcelada producto de un montaje policial. La participaci贸n de los pueblos originarios, en un pa铆s estructuralmente racista y colonial, abre la posibilidad de avanzar hacia un Estado plurinacional que reconozca su autonom铆a y derecho a la autodeterminaci贸n.

Ahora bien, la mayor novedad estuvo en los resultados obtenidos por los independientes. Es preciso se帽alar que por primera vez candidatos que no pertenecen a partidos pol铆ticos pudieron agruparse en listas y competir en condiciones menos desiguales. Esta posibilidad produjo una avalancha de candidaturas y una enorme diversificaci贸n de la oferta electoral. De las 79 listas que se presentaron, 74 fueron de independientes y de los 155 constituyentes electos, 88 (un 57% de la Convenci贸n) pertenecen a esta categor铆a. Dentro de este universo altamente heterog茅neo, la gran sorpresa fue la llamada 鈥淟ista del Pueblo鈥, que logr贸 26 esca帽os, superando a la ex Concertaci贸n y quedando muy cerca del Partido Comunista y el Frente Amplio. Esta lista agrup贸 a una enorme diversidad de actores: dirigentes territoriales de base, ambientalistas y figuras que se hicieron conocidas en la revuelta popular, y con un discurso centrado en el repudio a las elites econ贸micas y pol铆ticas, logr贸 atraer a sectores de la poblaci贸n que anhelan transformaciones pero que rechazan tajantemente a los partidos.

Este mapa no estar铆a completo si no se mencionara la enorme abstenci贸n que se mantiene en Chile. En esta elecci贸n, ocurrida en el marco de un proceso de emergencia popular, y en la que hab铆an numerosas alternativas a los partidos tradicionales, un 60% del electorado no acudi贸 a las urnas, lo que indica que todav铆a una franja mayoritaria de la sociedad no ha vuelto a creer en la utilidad de la pol铆tica. Que esta situaci贸n se revierta depender谩 en gran medida del desarrollo del proceso constituyente y de c贸mo se enfrenten las pr贸ximas elecciones de este a帽o: segunda vuelta de gobernadores regionales, parlamentarias y presidenciales. El escenario est谩 todav铆a muy abierto, pero los resultados de los comicios reci茅n pasados alimentan la esperanza en que esta recuperaci贸n de la democracia que est谩 ocurriendo en Chile gracias a la movilizaci贸n popular, ponga fin a 40 a帽os de desposesi贸n neoliberal.

*Pierina Ferretti es investigadora de la Fundaci贸n Nodo XXI. Este art铆culo fue publicado originalmente en la serie Chilenisches Tagebuch de Medico International https://www.medico.de/chilenisches-tagebuch

