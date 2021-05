–

Episodio 1: Inicio

El 6 de Octubre de 2019 era un pl谩cido domingo de primavera en Santiago de Chile. Una mariposa alete贸 en un prado andino, el presidente Pi帽era decidi贸 que era un buen d铆a para subir el precio del metro (como Chile no es el pa铆s m谩s descentralizado del mundo, el presidente decide sobre el transporte p煤blico en todo el pa铆s) y se li贸. Vaya si se li贸.

EL 18 de Octubre, Chile estall贸. Y esta vez no fue por un terremoto. Ni por un volc谩n. En buen estilo rajoyesco con Catalu帽a, Pi帽era decidi贸 apagar las llamas estudiantiles con gasolina policial. Lo que empez贸 con unos estudiantes de secundaria col谩ndose el d铆a 7 en el metro sigui贸 con la sede de Enel (lean Endesa) haciendo ardiendo cual falla en el centro de Santiago, hasta terminar con Pi帽era a los pies de los caballos firmando un plan para una asamblea constituyente que terminara con la Constituci贸n impuesta por Pinochet y reformada por el izquierdoso Ricardo Lagos (no se me r铆an).

Sin violencia se puede hablar de todo, sin duda. Con muertos, tuertos, heridos, polic铆as filmados tirando a manifestantes por un puente a un r铆o medio seco o disparando a la multitud (Chile tiene un concepto de la democracia tan peculiar que no tienen ley mordaza ni gobierno que prometa derogarla) 鈥 se consigui贸 una reforma constitucional. Y as铆, Pi帽era, el presidente que hab铆a dicho que 鈥溍﹍ o Chilezuela鈥, consigui贸 Chilezuela.

Episodio 2: Nudo

A iniciativa de dos alcaldes de izquierdas (Jadue y Sharp, recuerden el primer nombre, alcalde comunista de Recoleta 鈥 uno de los distritos de la capital 鈥 e independiente de Valpara铆so, respectivamente), unos 150 alcaldes (de todas las tendencias) organizaron una consulta popular sobre la necesidad de una nueva Constituci贸n. A d铆a de hoy, sorprendentemente, siguen sin ser condenados por sedici贸n. Cosas de las legalidades pinochetistas, supongo.

Este primer desborde gener贸 lo que en Ciencia pol铆tica se llama t茅cnicamente 鈥渦n buen pifostio鈥. Los diputados no estaban dispuestos a ceder la iniciativa de reforma constitucional a los alcaldes, los alcaldes tiraron para adelante con su consulta, Santiago en llamas y la derecha, partida en dos entre los 鈥渁 por ellos鈥 y RN, liderada por el magn铆ficamente llamado Desbordes, ex-polic铆a 茅l, reconociendo que su hijo estaba en las manis y que, bueno, era normal viendo que la pensi贸n de su padre era una puta miseria que no le daba ni para pagarse las medicinas.

De todo este pifostio sali贸 un documento escueto de proceso de reforma constitucional firmado de madrugada, con los partidos de izquierda fractur谩ndose (ah, las viejas tradiciones), Sharp rompiendo el carnet, el Partido Comunista manteni茅ndose al margen y donde la derecha, que no juega con la comida, hab铆a conseguido una c贸moda minor铆a de bloqueo y, sobretodo, dilatar muuuuucho el proceso, a ver si as铆 la cosa se iba reencauzando sola.

Les resumo el proceso en cuesti贸n. Asamblea constituyente de 155 (jejeje) electos, paritaria, con representaci贸n de pueblos originarios (los mapuches fueron bastante buenos oponi茅ndose a la conquista y ah铆 siguen, aunque les hayan enga帽ado 3 o 4 millones de veces ya) y sin que haya diputados u otros cargos electos en ella. Como ven, puras pol铆ticas de identidad que no sirven para nada.

Un a帽o y medio despu茅s, covid mediante, se ha votado recientemente para elegir a quienes compondr谩n la asamblea constituyente en cuesti贸n (junto con elecciones municipales). El resumen lo borda el titular del Mostrador.cl 鈥El poder铆o electoral de los independientes que hunde a la derecha y deja al resto de los partidos en estado de coma鈥.

El desborde (los 15Mistas conocer谩n el concepto) ha sucedido. La derecha se ha pegado tal hostia que, adem谩s de perder la capital a manos de una alcaldesa comunista, no ha conseguido la minor铆a de bloqueo en la Asamblea encargada de la redacci贸n de la nueva Constituci贸n. En el ala izquierda, ha habido sorpasso y la 鈥渘ueva izquierda鈥 (no se lo creer谩n: APADRINADA POR MONEDERO himself 鈥 Chilezuela, dec铆amos) aliada con los comunistas ha quedado por delante de la izquierda que hizo la transici贸n.

Y, sobre todo, m谩s del 40% de los constituyentes no tienen afiliaci贸n pol铆tica (aunque cargan bastante a la izquierda no neoliberal, valga el ox铆moron). Hay m谩s independientes que abogados, que ya es decir.

Para acabar de convertir la cosa en un verdadero esc谩ndalo, en paralelo hubo elecciones municipales y, como les dec铆a, vayan ensayando la Internacional para ir a Santiago. Sharp y Jadue han renovado con m谩s del 55% de los votos sus alcald铆as, Santiago centro ha ca铆do en manos del comunismo-feminismo, Vi帽a del Mar (donde Julio Iglesias ha vivido noches tan gloriosas) cay贸 en manos de la nueva izquierda鈥 Afortunadamente, los barrios altos (en Santiago, literalmente, est谩n subiendose a Los Andes) han seguido votando Ley y Orden y se convierten en basti贸n de libertad en medio de tanto libertinaje izquierdoso.

Episodio 3: el desenlace

2021 es un a帽o de elecciones presidenciales en Chile (a finales de a帽o). Y lo interesante viene ahora. 驴Adivinan qui茅n va l铆der en las encuestas? Jadue, el comunista. Jadue, el alcalde de Recoleta. Jadue, el que mont贸 una farmacia municipal para romper el oligopolio farmac茅utico y se fue a Cuba a comprar medicinas, sin que la autoridad lo impidiera (ni que fuera Colau queriendo ofrecer dentista municipal a los barceloneses, suerte que en el Reino de Espa帽a s铆 hay orden jur铆dico, un buen Colegio de Odont贸logos para presentar la oportuna denuncia y un siempre diligente TSJC para tumb谩rselo).

Los tiempos son los siguientes; y son r谩pidos. En julio hay primarias para las presidenciales (en Chile los partidos se pelean en unas elecciones, en otras se coaligan y hacen primarias para elegir su candidato, sin listas plancha ni cosas por el estilo, las organiza el Servicio Electoral estatal y son bastante justas). Tras el primer sopapo de las elecciones para componer la constituyente, el pasado mi茅rcoles 19 de mayo se presentaron los candidatos a primarias por cada coalici贸n y est谩 todo cabeza abajo: hay candidatos in p茅ctore que han recibido lo que Rita Barber谩 llama 鈥溌u茅 hostia! 隆Qu茅 hostia!鈥, hay un presidente zombie que no puede repetir y que es m谩s t贸xico que el coronavirus, unos partidos tradicionales descompuestos (a煤n no sabemos si tienen o no 鈥渕谩xima autoridad鈥), presiones para hacer coaliciones (incluso dentro de la 鈥渘ueva鈥 izquierda para que no gane el comunista)鈥

Y todo por subir el billete de metro unos 5 c茅ntimos de euro鈥

