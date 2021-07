–

El asesinato de Pablo Marchant a manos de carabineros desempe帽ando la funci贸n de guardias armados de Forestal Mininco del grupo Matte, tiene como tel贸n de fondo un hist贸rico conflicto por tierras entre uno de los conglomerados m谩s ricos de Chile y en pueblo Mapuche. CMPC est谩 involucrada en ejecuciones durante la dictadura, la aplicaci贸n de normativas racistas como la Ley antiterrorista. Adem谩s CMPC controla m谩s de 700 mil hect谩reas de monocultivos de pino, con grave impacto ambiental.

El joven Mapuche Pablo Marchant es quien muri贸 al interior del fundo Santa Ana Tres Palos, sector Casa Piedra, que ahora est谩 en manos de la empresa forestal Mininco, CMPC, en la comuna de Carahue, la tarde de este viernes 9 de julio, como consecuencia de disparos efectuados por agentes estatales de Carabineros.

Pablo Marchant, identificado como miembro de la Coordinadora Arauco Malleco, fue muerto el 9 de julio del 2021 por agentes represores de Carabineros, en una acci贸n reivindicada como sabotaje a instalaciones de la empresa forestal Mininco, en el fundo Santa Ana Tres Palos, sector Casa Piedra, comuna de Carahue.

Seg煤n versiones policiales recogidas por medios, los hechos se desencadenaron a partir de las 17 horas luego de una acci贸n de sabotaje a instalaciones y maquinaria forestal, sin embargo, inicialmente, trascendi贸 que el joven muerto, se trataba de Ernesto Llaitul Pesoa, hijo del hist贸rico dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), H茅ctor Llaitul, cuya informaci贸n confusa habr铆a trascendido desde fuentes de Carabineros o Fiscal铆a.

A eso de las 2 de la madrugada, la vocera de la Fiscal铆a Regional, Daniela San Mart铆n, confirm贸 que con peritajes de huellas 鈥渟e trabaja en la identificaci贸n de la personas que falleci贸 en enfrentamiento con Carabineros en Carahue鈥, se帽al谩ndose a su vez, que H茅ctor Llaitul no reconoci贸 el cuerpo como el de su hijo, descartando versiones preliminares.

La vocera se帽al贸: 芦Un equipo especializado de la Fiscal铆a de Alta Complejidad y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscal铆a Regional se encuentra trabajando en la indagaci贸n de los hechos ocurridos, a fin de esclarecer la din谩mica de estos hechos, disponiendo en el lugar la pr谩ctica de diligencias que est谩n siendo materializadas por personal de la PDI禄.

Paralelamente, medios independientes daban el nombre del joven mapuche: Pablo Marchant, reconocido como miembro de la CAM. Al respecto, el l铆der de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) aclar贸 en INTERFERENCIA en la madrugada, que al momento de ir a reconocer el cuerpo vio que se trataba de este joven weichafe, se帽alando: 芦Estamos consternados. Muri贸 combatiendo en una acci贸n de sabotaje a la Forestal Mininco, en una faena custodiada por Carabineros, por lo que lo vamos a reivindicar鈥, agregando que 鈥淣o s茅 por qu茅 Carabineros dio por hecho que era mi hijo禄.

En la acci贸n del Fundo de Forestal Mininco, result贸 herido de gravedad un trabajador forestal que fue trasladado al Hospital Regional de Temuco. Seg煤n inform贸 24 Horas, se tratar铆a de Ceferino Gonz谩lez, quien tendr铆a impactos de bala, a la espera de su evoluci贸n.

CONFLICTOS CON FORESTAL MININCO DEL GRUPO MATTE

Diversas comunidades y organizaciones mapuche, entre ellas, la CAM, mantienen de larga data, activos conflictos territoriales con la empresa Forestal Mininco, del Holding CMPC, perteneciente al grupo Matte, que involucra reivindicaciones de tierras o protestas debido los impactos causados en el sur como consecuencia de las plantaciones industriales de monocultivos forestales.

CMPC 鈥 Forestal Mininco, tiene diversos cuestionamientos en Chile. Desde su rol en la dictadura militar que involucra a ejecutivos de la Planta CMPC de Laja con detenidos y ejecutados pol铆ticos, hasta los graves conflictos de tierras con comunidades del Pueblo Mapuche que ha involucrado el asesinato de un joven Mapuche, Alex Lem煤n, en noviembre del 2002, la muerte de Zen贸n D铆az Necul en mayo 2005.

Tambi茅n Forestal Mininco est谩 detr谩s de la aplicaci贸n de leyes f谩cticas, como la antiterrorista en contra de numerosas personas Mapuche, contribuyendo a intensificar la criminalizaci贸n y militarizaci贸n de numerosas comunidades Mapuche que reclaman tierras ancestrales en el Bio Bio y Araucan铆a, casos que incluso han sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El grupo Matte, de Mininco 鈥 CMPC, con fortunas destacada en Forbes en miles de millones de d贸lares, controla m谩s de setecientas mil hect谩reas de plantaciones, cuyo modelo industrial ha sido denunciado de causar graves impactos a los territorios y sus ecosistemas.

En febrero del a帽o 2017, 110 organizaciones de diversas regiones, exig铆an al Estado chileno el fin del modelo forestal representado por Forestal Mininco y Forestal Arauco, se帽al谩ndose que 鈥淟a expansi贸n e invasi贸n ha sido mayoritariamente a trav茅s de especies como pinos y eucaliptus, con tres millones de hect谩reas de plantaciones, generando en m煤ltiples localidades graves consecuencias, tales como: crisis h铆drica, sequedad de la tierra, plagas, empobrecimiento de territorios, desplazamiento de poblaci贸n rural, p茅rdida de soberan铆a alimentaria, perdida de bosques nativos, de flora y fauna, de ecosistemas, de humedales y la proliferaci贸n de numerosos focos de incendios a causa de sus composiciones y efectos, mientras sus sostenedores, son multimillonarios grupos econ贸micos que adem谩s han obtenido suculentos beneficios otorgados con fondos fiscales por m谩s de 40 a帽os, desde una pol铆tica p煤blica exclusiva a favor de dos grupos econ贸micos (Matte y Angelini) junto a la implementaci贸n del Decreto Ley 701, instrumento f谩ctico que si bien no se ha prorrogado, se mantiene en status quo al interior del Congreso con un proyecto de Ley desde el 2015鈥.

FORESTAL MININCO Y CRIMINALIZACI脫N DE LA PROTESTA SOCIAL MAPUCHE

Uno de los casos emblem谩ticos de acci贸n punitiva del estado a favor de intereses de la empresa, fue el de 鈥淧oluco-Podenco鈥 (2004), donde se obtuvo la primera condena por delito terrorista en el juicio por el incendio del fundo Poluco Pidenco, propiedad de Forestal Mininco. Este juicio, desarrollado bajo la Ley Antiterrorista, conden贸 a cinco comuneros mapuche de las comunidades de Tricauco, San Ram贸n, Chekenco y Ruka帽anco a 10 a帽os y un d铆a de presidio por participaci贸n en los delitos de incendio terrorista.

El caso fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la demanda describi贸 abusos, aberraciones y desproporcionalidad en la aplicaci贸n de la Ley Antiterrorista, y denuncia diversas irregularidades que afectaron al debido proceso y otras garant铆as sobre derechos humanos en contra de dirigentes y autoridades ancestrales del pueblo mapuche.

鈥淧oluco Pidenco鈥 se sum贸 a otros dos casos por aplicaci贸n de Ley Antiterrorista a causas en los que se acus贸 a Mapuche, siendo condenado el estado chileno el 29 de mayo de 2014, por violar, entre otros derechos, los consagrados en la Convenci贸n Americana de Derechos Humanos: el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminaci贸n, el principio de la legalidad, el principio de responsabilidad penal y la presunci贸n de inocencia, el derecho a la defensa y a ser juzgado ante un juez imparcial.

El caso Poluco Pidenco es parte de la criminalizaci贸n que han vivido cientos de personas a causa de reivindicaciones o protesta social en el marco de conflictos territoriales con empresas Forestales, en particular Mininco del grupo Matte y Arauco de Angelini.

CONFLICTO FORESTAL Y OPERACIONES REPRESIVAS

Alex Lem煤n ten铆a 17 a帽os cuando el oficial de Carabineros, Marco Treuer le dispar贸 en la cabeza mientras la comunidad del joven reivindicaba un fundo de Forestal Mininco del grupo Matte (Fundo Santa Elisa, comuna de Ercilla), asesinato que qued贸 en la impunidad por largo tiempo y que es se帽alado como la antesala al 鈥淧lan de Operaci贸n Paciencia鈥, de fines del 2002 al 2005.

El oficial fue protegido por la instituci贸n, ascendido y trasladado, bajo impunidad otorgada por el tribunal Militar. Sin embargo, una petici贸n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos oblig贸 a que la Corte Suprema reabriera el caso. Hoy se encuentra a la espera de una condena.

Tambi茅n fue desplegado el 鈥淧lan de Operaci贸n Paciencia鈥, que conllev贸 la aplicaci贸n de la Ley antiterrorista, persecuciones por asociaciones il铆citas terroristas a la Coordinadora Arauco Malleco, militarizaci贸n por fuerzas policiales represivas, hostigamientos, campa帽as informativas a trav茅s de medios masivos comerciales, todo, articulado por sectores privados y estatal dirigido a una gran cantidad de comuneros, dirigentes y activistas mapuche.

La iniciativa busc贸 frenar las movilizaciones del Pueblo Mapuche por tierras ancestrales y protestas, principalmente las llevadas contra empresas forestales, en especial Mininco, donde el asesinato de Lem煤n fue pr谩cticamente un punto de partida.

LAS OPERACIONES TAURO Y HURAC脕N

El 24 enero del 2017 se da inicio a la Operaci贸n 鈥淭auro鈥 tendiente a desmoronar la 鈥渆scuela de guerrillas en el Wallmapu鈥. El procedimiento se enmarcaba en la tan bullada acci贸n contra los autores de la 鈥渧iolencia rural鈥 y que tanto la Intendencia de La Araucan铆a de la 茅poca, como el Director Nacional de Inteligencia de Carabineros, General Inspector Gonzalo Blu, y el Jefe de la IX Zona Araucan铆a, General Christian Franzani, catalogaban como una pol铆tica prioritaria para la regi贸n.

La operaci贸n tuvo amplia publicidad de parte de la prensa, lleg谩ndose a mostrar como evidencias armas de juguete y una escopeta que jam谩s se demostr贸 que haya sido utilizada en alg煤n delito como se pretend铆a se帽alar. Pese a la falta de pruebas concretas, el caso cost贸 meses en prisi贸n preventiva para el werken Hugo Melinao y Michel Escobar.

Todo fue un montaje.

Melinao en 2010 fue encarcelado acusado de quemar un bus de la empresa Forestal Mininco. Estuvo cinco meses en la c谩rcel y sali贸 sin pruebas que lo inculparan. En el 2014 lo encerraron acusado de atentar contra camiones forestales en la ruta 5 sur en Pailahueque.

El seis de agosto de 2013, Rodrigo Melinao Lic谩n, hermano de Hugo Melinao, fue encontrado muerto al interior de la parcela N掳4 del sector de Chiguaihue en Pidima. El cuerpo del joven mapuche de 26 a帽os ten铆a un impacto de escopeta en el t贸rax. Ese mismo d铆a, el ex Fiscal adjunto de Collipulli, Jos茅 Ricardo Traipe, confirm贸 que se trataba de un asesinato, hecho que a煤n no se aclara.

La Operaci贸n Hurac谩n iniciada posteriormente acabar铆a demostrando que la polic铆a a falta de pruebas contra los Mapuche, las inventaban.

El 23 de septiembre del 2017, mientras la tensi贸n se manten铆a a causa de la cr铆tica huelga de presos Mapuche del denominado Caso Iglesias: Alfredo Tralcal Coche, Benito Trangol Galindo, Ariel Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo, quienes cumpl铆an 109 d铆as en huelga de hambre l铆quida, se da inicio a la denominada 鈥淥peraci贸n Hurac谩n鈥, con amplia publicidad medi谩tica, dando cuenta en todos los medios de circulaci贸n nacional supuestos wathsapp entre personas del movimiento mapuche. Sin embargo, en la vida real uno no ten铆a tel茅fono y otro no ten铆a wathsapp, por lo que no hab铆a comunicaci贸n entre ellos. Todo fue un montaje.

La 鈥淥peraci贸n Hurac谩n鈥 fue coordinada desde una unidad de inteligencia de Carabineros, con sectores pol铆ticos y ciertos operadores de justicia en el 2017. En la pr谩ctica gener贸 una amplia red de il铆citos, con cifras entre cientos a miles de tel茅fonos intervenidos, chat de wathsapp falsos, atentados que en realidad eran montajes, aplicaci贸n de ley anti terrorista y seguidilla de criminalizaci贸n a numerosas personas mapuche.

El objetivo declarado fue perseguir a figuras emblem谩ticas en la lucha contra las forestales, como H茅ctor Llaitul, vocero de la CAM, y de ese modo frenar reivindicaciones por derechos, principalmente sobre tierras ancestrales que involucra intereses de las empresas forestales.

A partir de marzo del 2018, se imputaron cargos por asociaci贸n il铆cita para cometer los delitos de falsificaci贸n de instrumento p煤blico y obstrucci贸n a la investigaci贸n, en calidad de autores, a los ex-carabineros Gonzalo Blu, Patricio Mar铆n y Leonardo Osses, y al Ingeniero Forestal, Ingeniero Agr铆cola, Mag铆ster en Administraci贸n de Empresas Alex Smith Leay, supuesto creador de los softwares denominados Antorcha y Tubicaci贸n, utilizados para la implantaci贸n de mensajes de texto falsos en tel茅fonos celulares. Asimismo, se formaliz贸 por delitos de falsificaci贸n de instrumento p煤blico y obstrucci贸n a la investigaci贸n a Marcelo Teuber (exjefe de la UIOE), Manuel Antonio Riquelme, Marcos Sanhueza, Darwin V谩zquez y Marv铆n Mar铆n. Por el delito de obstrucci贸n a la investigaci贸n se formaliz贸, en tanto, a Cristi谩n P茅rez.

Sin embargo, La Operaci贸n Hurac谩n no era un hecho aislado. Fue la antesala a la 鈥淥peraci贸n Andes鈥 que intentaba llevarse a un escenario internacional y transfronterizo Chile 鈥 Argentina. Seg煤n investigaci贸n y publicaci贸n de Ciper Chile, las supuestas dos creaciones del 鈥減rofesor鈥 脕lex Smith (Antorcha y Tubicaci贸n), la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucan铆a preparaba el escenario para la 鈥淥peraci贸n Andes鈥, en la que aparec铆an ex miristas a cargo de un tr谩fico de armas desde Argentina hacia la Coordinadora Arauco Malleco en Chile. Estaba todo listo, los supuestos chat que probar铆an los delitos y los mapas con las ubicaciones precisas de los inculpados. Pero todo se vino abajo cuando la Fiscal铆a sospech贸 de las pruebas, luego del inicio del desmoronamiento de la operaci贸n Hurac谩n.

Todo fue una invenci贸n.

Las operaciones se cayeron y hubo una serie de acusaciones cruzadas que incluyeron intentos de manipulaci贸n de evidencia y montajes entre agentes de inteligencia de Carabineros y fiscales, con el gobierno de Pi帽era tratando de desmarcarse, tratando de aparecer como 鈥渧铆ctimas鈥 de esta unidad de Carabineros.

Luego ocurri贸 el asesinato de Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre de 2018 en Temucuicui, perpetrado por agentes del GOPE 鈥 Comando Jungla, quien ya estaba previamente en la mira seg煤n informes policiales de inteligencia trascendidos en el marco del caso 鈥淥peraci贸n Hurac谩n鈥. Andr茅s Chadwick, como Ministro del Interior, dijo a la prensa en noviembre del 2019 con respecto al asesinato de Catillanca: 鈥淓stos son los hechos que han tenido su origen en un delito com煤n, un asalto grave y violento contra cuatro mujeres, delito que nada tiene que ver con situaciones del conflicto mapuche. Es un delito com煤n鈥. Estos dichos fueron parte de las pol茅micas declaraciones del ministro a quien se exigi贸 su salida, pero Pi帽era lo mantuvo hasta la revuelta social de octubre del 2019.

Alfredo Seguel

Publicado originalmente en El Ciudadano: https://www.elciudadano.com/portada/detras-de-la-muerte-de-joven-mapuche-el-conflicto-forestal-de-mininco-cmpc-del-grupo-matte/07/10/