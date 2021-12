Chile: El doble estándar en DDHH y la izquierda ‘nice’

Un nieto de Allende responde a Boric, que habl贸 de “debilitamiento de la democracia en Venezuela”, “la restricci贸n de libertades en Cuba” y “la represi贸n en Nicaragua”

En medio de la alegr铆a de muchas chilenas y chilenos que festejan la victoria de Boric contra el neofascista Kast, y quiz谩s como respuesta memoriosa a algunos que exagerando bastante sobre el presidente electo llegan a compararlo con Salvador Allende, con Pablo Neruda o con otros 铆conos de la izquierda mundial, durante todo el d铆a de ayer circularon por las redes algunas de las declaraciones que hace un tiempo hizo el diputado Gabriel Boric. Y tambi茅n una respuesta escrita por el nieto de Allende, Pablo Sep煤lveda Allende. Vale la pena releer unas y otras, para tener todos los datos reales sobre la mesa y no solo algunos surgidos del l贸gico entusiasmo que provoca la derrota de Kast.

—-

Chile: El doble est谩ndar en DDHH y la izquierda ‘nice’

Pablo Sep煤lveda Allende

Diputado, me atrevo a responderte porque veo el peligro que significa que importantes l铆deres como t煤, j贸venes referentes de esa 鈥渘ueva izquierda鈥 que ha surgido en el Frente Amplio, hagan simplonas, absurdas y desinformadas comparaciones en temas tan delicados como lo son los DDHH.

Es muy sesgado y grosero que equipares -sin el m谩s m铆nimo argumento- el supuesto 鈥渄ebilitamiento de las condiciones b谩sicas de la democracia en Venezuela鈥, la 鈥減ermanente restricci贸n de libertades en Cuba鈥 y 鈥渓a represi贸n del gobierno de Ortega en Nicaragua鈥 con las s铆 comprobadas atrocidades de la dictadura militar en Chile, el evidente intervencionismo criminal de los EEUU alrededor de todo el mundo y el terrorismo de Estado de Israel contra el Pueblo de Palestina.

El que escribas semejante insensatez no 鈥渟ignifica transformarse en un pseudo agente de la CIA鈥 pero s铆 denota una importante irresponsabilidad e inmadurez pol铆tica que puede transformarte en un elemento 煤til para la derecha, o peor a煤n, terminar siendo esa 鈥渋zquierda鈥 que la derecha ans铆a; una izquierda sonsa, ambigua, una izquierda inofensiva, que por oportunismo prefiere parecer 鈥減ol铆ticamente correcta鈥, esa izquierda que no es 鈥渘i chicha ni limonada鈥, esa que no quiere quedar mal con nadie.

Una izquierda as铆, confunde, pues no se atreve a se帽alar y enfrentar con coraje a los verdaderos enemigos de los pueblos. Ah铆 el peligro de emitir opiniones pol铆ticamente inmaduras.驴Acaso te has preguntado por qu茅 Venezuela est谩 siendo tan vilipendiada y atacada medi谩ticamente? 驴Por qu茅 es noticia todos los d铆as en pr谩cticamente todos los pa铆ses del mundo occidental donde dominan los grandes medios de comunicaci贸n? 驴Por qu茅 es atacada por todos los flancos y en patota? 驴Por qu茅 esos grandes noticieros callan las continuas masacres en Colombia y M茅xico? 驴Por qu茅 los que se rasgan las vestiduras preocup谩ndose por un diputado venezolano, confeso de participar en un intento de magnicidio, no tienen el valor de exigir a Israel que cese el genocidio contra el Pueblo Palestino?

El mundo al rev茅s. Ese es el mundo de la pol铆tica sin coraz贸n y sin coraje. Ya Margarita Labarca Goddard te argument贸 de forma clara y contundente por qu茅 te equivocas en tus juicios hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo solo agregar茅 que Venezuela tiene una democracia mucho m谩s saludable y transparente que la que hay en Chile, cuando quieras te lo puedo argumentar y lo podemos debatir, si es que te interesa.

Tambi茅n resulta f谩cil argumentarte por qu茅 es una falacia la 鈥減ermanente restricci贸n de las libertades en Cuba鈥. Eso sin mencionar que la palabra 鈥渓ibertad鈥 est谩 tan manoseada, que a estas alturas su verdadero significado resulta ambiguo, y una definici贸n sensata requiere de un debate hasta filos贸fico. O dime t煤, 驴qu茅 es la libertad?

Te nombro estos dos pa铆ses porque los conozco bastante bien. En Cuba viv铆 9 a帽os y en Venezuela llevo viviendo otros 9 a帽os. A Nicaragua no la conozco de primera mano, pero te invito a preguntarte c贸mo habr铆a sido la reacci贸n de un gobierno de derecha ante la acci贸n de bandas criminales pagadas y fuertemente armadas, que llegan a tomar sectores de las m谩s importantes ciudades del pa铆s; y donde adem谩s, dichas bandas mercenarias se instalan a cometer hechos abominables como secuestrar, torturar, mutilar, violar y hasta quemar vivos, a decenas de seres humanos, por el solo hecho de ser militantes de una causa -en este caso, militantes sandinistas-, donde la persecuci贸n lleg贸 al punto de asesinar a familias enteras en sus propios hogares.

El gobierno leg铆timamente electo en Nicaragua, aun teniendo los recursos, el marco jur铆dico y la fuerza para accionar contundentemente de forma inmediata contra semejante desestabilizaci贸n fascista, bastante se contuvo. 驴Crees que la derecha en el poder habr铆a tenido esa visi贸n pac铆fica y de llamado a di谩logo para la resoluci贸n del conflicto? La historia nos responde.

Entiendo que puedas estar confundido por los grandes 鈥渕edios de comunicaci贸n鈥 que se encargaron de victimizar a los victimarios; igualito a como lo hicieron hace un a帽o en Venezuela durante las llamadas guarimbas.

Por tanto, Gabriel, hablando objetivamente, con argumentos serios -sin opiniones formadas y modeladas medi谩ticamente a base de tergiversaciones y mentiras repetidas a diario-, no existe doble est谩ndar en los que defendemos a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

No tenemos desaparecidos ni torturados, no metemos presos a quienes piensan u opinan distinto, s铆 a criminales; sean estos diputados, pol铆ticos o supuestos estudiantes. M谩s bien me parece ver ese 鈥渄oble est谩ndar鈥 en ti mismo, al emitir c贸modos juicios de valor desde la manipulaci贸n y el desconocimiento.

Sobre medios de comunicaci贸n, democracia y libertades, podemos discutir comparando a Chile con estos pa铆ses. Te aseguro que lamentablemente Chile no saldr铆a muy bien parado, m谩s a煤n, si incluimos los DDHH, econ贸micos y sociales que all谩 no son m谩s que mercanc铆as.

鈥淯na persona alcanza su nivel m谩s alto de ignorancia cuando rechaza algo de lo cual no sabe nada鈥.

Salud.

* M茅dico, Coordinador de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, nieto del Presidente Salvador Allende Gossens.

elclarin.cl



—-

Boric llama a la izquierda a condenar situaci贸n en Venezuela, Cuba y Nicaragua: 芦No podemos permitirnos continuar con el doble est谩ndar禄

Las palabras del ex ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Marcelo Rojas, quien calific贸 el Museo de la Memoria como un 芦montaje禄, siguen generando reacciones.

Esta vez fue el diputado Gabriel Boric, quien en un art铆culo titulado 芦La izquierda y nuestra obligaci贸n de un solo estandar en DDHH禄 publicado en su blog, hizo un an谩lisis sobre 芦c贸mo desde la izquierda abordamos el problema de los DDHH m谩s all谩 de nuestras fronteras禄.

芦La premisa b谩sica para m铆 es la siguiente: Los DDHH deben ser respetados universalmente y su violaci贸n debe ser condenada sin matices, independiente de quienes sean las v铆ctimas y los victimarios禄, se帽al贸 Boric.

芦Tengo la convicci贸n de que tal como condenamos la violaci贸n de los DDHH en Chile durante la dictadura (y tambi茅n hoy d铆a, por ejemplo con la criminalizaci贸n del pueblo mapuche, o con el trato que el actual gobierno le est谩 dando a parte de la poblaci贸n migrante), los golpes 芦blancos禄 en Brasil, Honduras y Paraguay, la ocupaci贸n israel铆 sobre Palestina, o el intervencionismo de Estados Unidos, debemos desde la izquierda con la misma fuerza condenar la permanente restricci贸n de libertades en Cuba, la represi贸n del gobierno de Ortega en Nicaragua, la dictadura en China y el debilitamiento de las condiciones b谩sicas de la democracia en Venezuela禄, sostuvo el parlamentario del Movimiento Autonomista.

El militante del MA plante贸 en su escrito las siguientes interrogantes: 芦驴Ser cr铆tico del gobierno de Maduro significa necesariamente estar con el sector golpista de la oposici贸n venezolana? 驴Condenar la violenta represi贸n estatal en Nicaragua significa validar los asesinatos cometidos por bandas armadas contra militantes sandinistas? 驴Decir que el modelo de partido 煤nico de Cuba donde no hay libertad de expresi贸n no debe ser nuestro modelo a seguir significa transformarse en un pseudo-agente de la CIA? 驴Dudar respecto a nuestras propias convicciones y tradiciones nos transforma en cobardes?禄.

芦No. Categ贸ricamente no. Desde la izquierda, el Frente Amplio, y en particular el Movimiento Autonomista, no podemos permitirnos continuar con el doble est谩ndar en esta materia, ni escudarnos en el principio de autodeterminaci贸n de los pueblos para justificar violaciones a los DDHH contra esos mismo pueblos禄, respondi贸 Boric.

Finalmente, el diputado asegur贸 que cree una izquierda 芦socialista, democr谩tica y libertaria, que se enfrente al neoliberalismo sin complejos y que sea capaz de proponer una alternativa al sistema que hoy condena a la mayor铆a del pueblo a vivir para trabajar en condiciones de incertidumbre permanente. Pero para eso tenemos que hacernos cargo de este m铆nimo, que los DDHH se deben respetar siempre, en cualquier contexto y sin ninguna excusa禄.

elmostrador.cl