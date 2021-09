Aprendemos de la historia y volvemos a denunciar a quienes pretenden volver a llevarnos por un camino est茅ril y derrotado de confianza en las instituciones y dispositivos que el r茅gimen burgu茅s crea para mantener el orden de abusos, privilegios y explotaci贸n.

En este mismo esfuerzo, vamos construyendo con humildad pero con fuerza y coraje, desde abajo y con paciencia una alternativa de liberaci贸n que es antag贸nica al poder de la burgues铆a y separa aguas claramente, deslindando campos con el reformismo, el oportunismo y todas aquellas posiciones vacilantes que con sus acciones y discursos alejan a la clase trabajadora y al conjunto del pueblo del camino de la verdadera emancipaci贸n de este bestial sistema capitalista y su secuela de hambre y muerte.

Atravesamos un ciclo abierto de lucha a nivel mundial que se ha desarrollado en medio de una crisis integral del capitalismo. Crisis que data de hace m谩s de 10 a帽os, ciclo abierto que se ha visto agudizado por diferentes revueltas en el mundo, y en particular en Chile por el alzamiento popular de octubre del 2019. Por su parte, la pandemia del COVID ha permitido que la burgues铆a traspase los costos de la crisis a las y los explotados y oprimidos bajo el manto de enfrentar la crisis sanitaria. En este contexto, enfrentamos adem谩s la actual coyuntura, en la cual el bloque en el poder se la viene jugando por relegitimar su democracia de privilegios y abusos a trav茅s de su mascarada electoral en la cual vemos como las y los poderosos de todo cu帽o junto a los republicanos aspirantes a la dominaci贸n se pelean como ratas para lograr conquistar al electorado.

Todo el proceso de la farsa constituyente se ha empantanado y las falsas promesas de cambiarlo todo y de libertad a las y los presos, entre otras, se diluyeron como una gota en el mar. El espect谩culo convencional solo acapara los titulares para farandulear respecto del proceso: candidatos que son y no son, firmas en notarios que no existen, renuncias y mentiras por doquier, tienen a quienes se autodefinieron como los representantes del pueblo en una franca decadencia, por otro lado, los partidos tradicionales hacen fest铆n con los desaires que atraviesan las y los constituyentes, dando charlas de moralidad y probidad, buscando re-oxigenar el ya putrefacto estado en el que se encuentran. En ese escenario el objetivo central de la convenci贸n se abre paso, relegitimar el modelo con algunos cambios que nada cambian.

Sin embargo y a pesar de todo la maquinaria publicitaria, la participaci贸n de los medios, el consenso de los partidos de la institucionalidad, el circo electoral que se ha desplegado en estos a帽os no logra imponerse sobre las grandes mayor铆as populares, la abstenci贸n est谩 a la orden del d铆a y son millones las y los que no concurren a las malolientes urnas con las cuales el bloque en el poder busca restablecer su orden e institucionalizar las luchas populares que de forma heroica enfrentan a los due帽os del poder y la riqueza.

Pese a esto, asistimos a la consolidaci贸n del pacto interburgu茅s que busca contener la lucha popular y reacomodar el actual patr贸n de acumulaci贸n capitalista en su fase imperialista. Acuerdo que es resultado de la oscura cocina en el parlamento entre la derecha m谩s recalcitrante y la socialdemocracia encabezada por el frente amplio, para principalmente, frenar lo que fue el alzamiento popular y dar ox铆geno a la democracia de ricos y poderosos que en la actual crisis del sistema capitalista a escala global da muestras de sus profundas grietas.

En ese sentido, el pantano electoral y la farsa constituyente no son otra cosa que una estrategia orquestada para institucionalizar la lucha y contener la fuerza transformadora de las masas que desde octubre se volcaron a las calles. Sin embargo, el oportunismo de todo pelaje ha aflorado entre quienes ven min煤sculos intereses y se vuelcan como animales de carro帽a a perseguir cualquier puesto en la institucionalidad del poder, saben que no podr谩n hacer ning煤n cambio a favor de la clase trabajadora y a pesar de ello como rastreros van tras las migajas que el bloque en el poder les lanza desde su cocina, confundiendo a quienes luchan y, junto con esto, retrasando los procesos de transformaci贸n profunda y real. El oportunismo se viste de etiquetas y disfraces rebeldes, sin embargo, se instalan como mediadores entre el poder y nuestra clase y el pueblo, fomentando la conciliaci贸n de clase, utilizando a las masas como meros votantes para implementar sus pol铆ticas vacilantes y a la medida de la democracia sostenida por una minor铆a.

Dentro de este escenario, el poder burgu茅s, el reformismo y el oportunismo han buscado aislar las perspectivas de transformaci贸n radical, sin embargo, el pueblo y las masas no han dejado de ocupar las calles y validar la protesta popular, la desconfianza en la institucionalidad no logra revertirse y la lucha diaria por subsistir no cesa. En este contexto, no podemos perder de vista que es la protesta popular, en su diversidad de expresiones, la herramienta que nos permitir谩 nuevamente instalar nuestras demandas como clase trabajadora y pueblo en lucha, no en los palacios ni sillones del poder, sino en la calle, en la organizaci贸n popular, en la lucha por los derechos, en la movilizaci贸n, en la marcha y en la barricada. Sabemos que debemos transitar por un camino firme de creciente organizaci贸n popular, acumulaci贸n y despliegue de fuerza y que deber谩 ir expres谩ndose con mayores y mejores niveles de violencia de masas.

En la actual coyuntura las y los comunistas revolucionarios, debemos no solo enfrentar decididamente a quienes ostentan el poder y la riqueza, sino que tambi茅n hacerle frente a la ofensiva reformista y oportunista que diferentes sectores impulsan ante la actual crisis, y por otro lado, abrir un camino de victoria para la clase trabajadora, sirviendo al pueblo de todo coraz贸n para avanzar en la construcci贸n del poder popular, la revoluci贸n y el socialismo como nuevo orden social.

Las y los verdaderos comunistas revolucionarios, no tenemos nada que ver con ese camino pantanoso que solo conduce al abismo. Debemos levantar m谩s y m谩s organizaci贸n en los territorios, en los puestos de trabajo, en las universidades y liceos, en todos lados, impulsando un pliego de demandas como clase trabajadora que entre otras cosas luche por el derecho a la salud, al trabajo, a la educaci贸n, la recreaci贸n, a la vivienda por fuera de las l贸gicas del mercado y al servicio de la clase trabajadora y el pueblo y que se vaya convirtiendo en un programa de transformaciones radicales de la sociedad de clases, un programa revolucionario, prefigurando la nueva sociedad por la cual luchamos incansablemente, la sociedad socialista en tr谩nsito al comunismo, es decir, desde la conquista del poder por parte del proletariado hasta el fin de la propiedad privada y la abolici贸n de las clases sociales.

Las y los comunistas revolucionarios, debemos seguir, con convicci贸n y acciones concretas, luchando por la unidad en la acci贸n y a trav茅s de las plataformas, coordinaciones, organizaciones, movimientos o frentes de todos y todas quienes luchamos con decisi贸n contra el capitalismo en todas sus formas, de quienes desde una perspectiva clasista, popular y combativa optamos por el camino del poder popular y el enfrentamiento creciente y multiforme contra el capitalismo y sus c贸mplices.

El camino est谩 en la construcci贸n de un poder antag贸nico al existente que permita confrontar a la clase que nos oprime y explota. Este poder no se encuentra en la delegaci贸n, y tampoco se resolver谩n nuestros problemas reales a trav茅s de las urnas. Tenemos que construir nuestra fuerza propia y esto pasa por acerarnos en la ideolog铆a del proletariado y construir un partido comunista revolucionario que pueda dar direcci贸n pol铆tica a la clase trabajadora para emprender un camino revolucionario, de enfrentamiento de clases y lograr la victoria y el poder para as铆 acabar con toda forma de explotaci贸n y opresi贸n, dejando atr谩s el viejo orden capitalista y construyendo de forma creadora un nuevo orden que d茅 prioridad a la humanidad toda y la naturaleza y no la acumulaci贸n de riquezas para unos pocos a costa de la destrucci贸n, el despojo y la explotaci贸n.

Se viene octubre y la protesta popular del 18 y 19 debe tener en el centro reivindicar la libertad inmediata y sin condiciones de las y los presos por luchar, el pliego de demandas de la clase trabajadora y el pueblo que aglutina a las diversas expresiones del movimiento popular emergente y la exigencia del fuera Pi帽era, adem谩s debe permitir instalar entre las masas que solo en la lucha por el poder y el socialismo est谩 la oportunidad de emanciparnos como clase y pueblo.

NI FARSA CONSTITUYENTE

NI CIRCO ELECTORAL

脷NICO CAMINO: PODER POPULAR, REVOLUCI脫N Y SOCIALISMO

ORGANIZACI脫N COMUNISTA REVOLUCIONARIA