Este 19 de Diciembre tiene lugar la segunda y definitoria vuelta presidencial en Chile :: Cerrar el ciclo de una dictadura neoliberal de casi medio siglo

Definitoria, no solo porque el vencedor ser谩 el pr贸ximo presidente del pa铆s andino, sino porque en ella se juega tambi茅n la posibilidad de una nueva Constituci贸n para el pueblo chileno, en la que los derechos sociales y pol铆ticos hasta ahora cancelados por los cerrojos pinochetistas, puedan florecer.

El resultado es definitorio tambi茅n en t茅rminos geopol铆ticos: la derrota del exponente pinochetista, pondr谩 un nuevo freno a la avanzada ultraderechista regional y mundial, siendo de vital importancia para la reconstrucci贸n de la integraci贸n latinoamericana de signo soberano e impulsando los vientos que auguran el 茅xito de Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia.

La victoria de la centroizquierda chilena constituir铆a tambi茅n un moj贸n hist贸rico, con la chance de cerrar el ciclo de una dictadura neoliberal de casi medio siglo, que el advenimiento de la democracia formal solo prolong贸 de manera dolorosa, continuando el programa elitesco del golpismo que derroc贸 en 1973 al socialista Salvador Allende.

Del mismo modo, Gabriel Boric, hoy de 35 a帽os y destacado exponente de la asonada estudiantil de 2011 鈥 en el marco de una rebeli贸n global inconclusa contra el poder del 1% 鈥 completar铆a parte de ese proceso (y el iniciado por la Revoluci贸n Ping眉ina de 2006 en Chile), asumiendo el cargo pol铆tico m谩s alto en nombre de sus principales paradigmas.

La definici贸n electoral

Si bien las encuestas previas al d铆a de la elecci贸n dan pr谩cticamente sin excepciones ventaja a Boric, es aconsejable desconfiar de las mismas. No hacemos con esto alusi贸n a la habitual inclinaci贸n de vaticinios seg煤n la estrategia electoral de quien paga a las consultoras a cargo, sino a factores relacionados con las modalidades en las que se realizaron, casi todas de modo electr贸nico o a distancia, la dificultad de acceder a regiones menos urbanas, la posibilidad de un voto oculto vergonzante y el humor social de una gran parte de la poblaci贸n, cada vez menos afecta a declarar abiertamente simpat铆as pol铆ticas.

Sin embargo, es posible analizar lo que juega a favor o en contra del vital triunfo de la coalici贸n progresista.

El voto org谩nico-ideol贸gico

Las org谩nicas pol铆ticas que concurrieron a la primera vuelta, declararon sus apoyos como era previsible. A favor de Boric, ungido candidato presidencial por la coalici贸n Apruebo Dignidad (constituida por el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Federaci贸n Regionalista Verde Social y Acci贸n Humanista, entre otros colectivos), se manifestaron los partidos de la ex Concertaci贸n (el partido Socialista, el dem贸crata cristiano, el radical y el PPD), el partido Liberal, el progresismo de Enr铆quez Ominami y la Coalici贸n Dignidad Ahora, conformada por el Partido Humanista y el Partido Igualdad. A pocos d铆as de la elecci贸n, regres贸 al pa铆s la ex presidenta Michelle Bachelet, que goza todav铆a de popularidad en un segmento de la poblaci贸n, y que seguramente har谩 alg煤n gesto que confirme el apoyo ya expresado por su fundaci贸n al candidato de centroizquierda.

Por su parte, la derecha en el gobierno (en esta elecci贸n con la denominaci贸n de Chile Vamos, que agrupa a Renovaci贸n Nacional, la Uni贸n Dem贸crata Independiente y Ev贸poli) sali贸 en auxilio del d茅bil aparato republicano de Kast, reforzado por las huestes evang茅licas.

El campo retr贸grado podr铆a adem谩s sumar parte de la sorpresiva votaci贸n de Parisi, candidato con un electorado vol谩til, radicado en su influencia digital y actualmente jaqueado en su credibilidad por diversas denuncias. Si bien el grado de respaldo de ese segmento a uno u otro candidato es dif铆cil de medir, es seguro que el importante contingente (13%) que lo apoy贸 en primera vuelta, no votar谩 un谩nimemente. Lo probable es que una parte no vote, ya que el respaldo a su Partido de la Gente forma parte del rechazo a la pol铆tica tradicional, aunque escorado al liberalismo y otra parte divida sus preferencias, seg煤n una 煤ltima encuesta de la consultora CADEM, apoyando incluso en mayor medida a la coalici贸n del progresismo.

La mayor铆a silenciosa

En ninguna de las 煤ltimas 3 elecciones se super贸 el 51% de participaci贸n, porcentaje que vot贸 en el plebiscito de Octubre 2020, que dio un amplio resultado favorable a la redacci贸n de un nuevo texto constitucional (78,3 contra 21,7). Siete meses despu茅s, en la elecci贸n de los convencionales constituyentes, la asistencia decreci贸 10 puntos (41,5%) o 1 mill贸n 380000 votos menos. Finalmente, en la elecci贸n presidencial y legislativa de Noviembre vot贸 algo m谩s del 47% de los empadronados.

En las presidenciales de 2017, en las que triunf贸 Sebasti谩n Pi帽era, la participaci贸n oscil贸 entre un 47% y un 49%, en primer y segundo turno respectivamente. Por su parte, Michelle Bachelet fue electa en 2013 con una asistencia del 49% del padr贸n en primera vuelta, porcentaje que descendi贸 luego a un 42% seguramente a causa de un resultado ya definido.

En otras palabras, casi la mitad de los chilenos, que reci茅n gozan de la inscripci贸n autom谩tica en el padr贸n electoral desde Enero de 2012, sufre una paradoja de consecuencias fatales. La sociedad chilena requiere y exige un profundo viraje pol铆tico, pero siente, al mismo tiempo un fuerte y fundado rechazo a la ineficacia de la pol铆tica para producir las esenciales transformaciones sociales. Esto 煤ltimo, asentado en la caricatura de democracia maniatada por el ama帽ado andamiaje constitucional urdido por los esbirros ideol贸gicos de Pinochet en complicidad con las presiones f谩cticas del poder empresarial y geopol铆tico pro-imperial.

La gran inc贸gnita de estos comicios es si el pueblo de Chile, y fundamentalmente sus j贸venes, logran salir de esta encerrona. El desencanto fuertemente arraigado y la relativa falta de adhesi贸n a las figuras en liza podr铆a provocar que muchos no vayan a sufragar. Sin embargo, la importancia de la elecci贸n y la polarizaci贸n de las alternativas podr铆an ayudar a subir la participaci贸n, lo que es esencial para garantizar que el despertar masivo de Octubre 2019 consolide su camino.

El voto luminoso frente a las voces de la caverna

La actual Ruta de la Esperanza encabezada por Izkia Siches, quien renunci贸 a la presidencia del Colegio M茅dico de Chile para acompa帽ar la campa帽a de Boric, viene concitando un gran apoyo en su recorrida de Norte a Sur. La joven m茅dica, oriunda de Arica, viaja con su peque帽a hija, simbolizando y atrayendo con fuerza el voto clave de las mujeres, cuyos derechos est谩n fuertemente amenazados por la postura mis贸gina del candidato ultraconservador.

Al mismo tiempo, adem谩s del feminismo, diversos colectivos ciudadanos ecologistas y territoriales, del mundo de los derechos humanos, la cultura, la educaci贸n, las diversidades sexoafectivas, el movimiento sindical, el No+AFP, movimientos de pobladores y por una vivienda digna, entre otros, han conformado un gran frente activista a favor de Gabriel Boric.

Se puede observar el franco crecimiento de este conglomerado portador de la nueva sensibilidad en el creciente posicionamiento pol铆tico y territorial de sus figuras m谩s prominentes. Los resonantes 20 puntos de Beatriz S谩nchez en 2017, con los que el Frente Amplio consigui贸 20 diputados y un senador representaron el quiebre del bipartidismo.

En el nivel ejecutivo, la nueva generaci贸n avanz贸 en el relevo consiguiendo una importante base territorial a trav茅s de las recientes victorias en 11 comunas, cuyas alcaldesas y alcaldes pertenecen a la misma cohorte etaria del candidato presidencial. Entre esas comunas est谩n tres de las m谩s pobladas del pa铆s (Maip煤, Vi帽a del Mar y Valpara铆so), adem谩s de la muy significativa de Santiago Centro, hoy liderada por Irac铆 Hassler, del Partido Comunista.

Tambi茅n es muy relevante el avance pol铆tico del movimiento social. En Valpara铆so, adem谩s de la reelecci贸n de Jorge Sharp -tambi茅n dirigente estudiantil en Magallanes y compa帽ero de ruta de Boric en la fundaci贸n del Movimiento Autonomista y Convergencia Social-, se produce el resonante triunfo a la gobernaci贸n regional de Rodrigo Mundaca, dirigente del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protecci贸n del Medioambiente (Modatima).

Algo similar ocurre en Tarapac谩 con Jos茅 Miguel Carvajal, de 36 a帽os e impronta regionalista, recientemente electo por el partido Comunes, del Frente Amplio y con Krist Naranjo, electa como independiente en la lista del Partido Ecologista Verde.

Esta escalada pol铆tica de la calle y el activismo a la institucionalidad, con el ascenso de j贸venes y dirigentes sociales a puestos de decisi贸n, augura ahora su posible coronaci贸n con la elecci贸n de uno de sus representantes al m谩ximo sitial de gobierno del pa铆s.

Ante este voto de futuro, se elevan en reacci贸n las voces anacr贸nicas, nost谩lgicas de un orden violento y que pretenden anclar al pa铆s en un pasado eterno. Voces que proceden sobre todo del segmento mayor de 60 a帽os, de la porci贸n m谩s adinerada de la poblaci贸n y de sectores tradicionalistas, reacios a los imprescindibles cambios.

El pantano medi谩tico-digital, el voto Covid y antigobierno

Como ya es habitual en las campa帽as pol铆ticas, el 谩mbito digital es cada vez m谩s influyente en la comunicaci贸n de propuestas, pero tambi茅n en la difamaci贸n sistem谩tica, en la difusi贸n de insidiosas y falsas informaciones, en especial, contra el candidato progresista.

Varios analistas han prevenido sobre el efecto 鈥渂urbuja鈥 que producen estas publicaciones, que reverberan en espacios afines por la propia l贸gica de los algoritmos que direccionan las redes seg煤n principios de cercan铆a y segmentaci贸n. Dicho de otro modo, las redes provocan una 鈥渋ntoxicaci贸n鈥 que potencia la propia opini贸n y podr铆a distorsionar la percepci贸n sobre las simpat铆as hacia las opciones en pugna.

Del mismo modo, los medios de propiedad altamente concentrada, aunque atravesados seg煤n el Centro de Investigaci贸n Period铆stica (CIPER) por 鈥渦na crisis reputacional que en 2020 tuvo a la televisi贸n, la radio y la prensa entre las instituciones con menores niveles de confianza del pa铆s鈥, no han hecho sino su 鈥減ega鈥 habitual: silenciar las demandas populares, tergiversar el sentido del descontento, sesgar la cobertura de las movilizaciones, ocultar los esc谩ndalos de corrupci贸n del gobierno y sus allegados y obviando lo obvio: que la extrema derecha es la opci贸n favorecida por los partidarios del actual gobierno ante su propio fracaso.

Por otra parte, la coyuntura pand茅mica ha afectado negativamente en t茅rminos electorales a todos los gobiernos. En el caso de Pi帽era, pese a pertenecer y haber sido elegido por los partidos que ahora apoyan al candidato xen贸fobo, es marcada su ausencia pol铆tica, evidentemente contraproducente por el car谩cter corrupto y antipopular que representa. Queda por verse si la estrategia de Kast por desmarcarse del actual gobierno da alg煤n resultado, lo cual es altamente dudoso.

Un triunfo ‘revolucionario’

M谩s all谩 de la circunstancia electoral, que obliga a alianzas y concesiones y descontando las fuertes presiones que intentar谩n empa帽ar su cometido en caso de ser electo, el triunfo de Boric, candidato de una muy amplia coalici贸n ciudadana, ser谩 un hecho ‘revolucionario’, de acuerdo a los par谩metros de la nueva sensibilidad.

Quiz谩s confunda a alg煤n analista la colorida diversidad de las banderas que acompa帽an a Boric en cada manifestaci贸n y que representan precisamente el variopinto arco de apoyos concitado por su candidatura. 脡sa es justamente la principal expresi贸n de la ‘revoluci贸n’ en curso, impulsada desde la convergencia de la diversidad.

Esencialmente revolucionario, sin duda, es el gran avance que significar谩 su triunfo para todas las mujeres del pa铆s, condenadas por centurias a un machismo virulento. Revoluci贸n que, enhebrada en la corriente de lucha social y ecol贸gica planetaria, constituir谩 un respiro para la cat谩strofe medioambiental y humana causada por el despojo del agua y otros bienes naturales comunes tan solo para asegurar r茅dito a grupos olig谩rquicos y corporaciones extranjeras.

La victoria en las urnas de Boric ser谩 un acontecimiento tambi茅n en el 谩mbito cultural, porque posibilitar谩 el di谩logo de cada chilena y chileno con su propia memoria milenaria, con las innegables trazas plurinacionales de su composici贸n y permitir谩 la denuncia expresa del expolio imperialista, la expulsi贸n territorial y la negaci贸n de derechos a la que ind铆genas y sus descendientes fueron sometidos durante siglos.

Ser谩 un triunfo fundamental porque adem谩s de elevar las condiciones socioecon贸micas y la calidad de vida de la mayor铆a hoy asfixiada por interminables horas de trabajo, intentar谩 a pasos lentos pero con derrotero claro, desarticular la infame violencia de los carabineros, una polic铆a militarizada cuya sistem谩tica violaci贸n de los derechos humanos durante la dictadura permanece tristemente presente en la represi贸n del Chile actual.

驴Qu茅 har谩 el pueblo, qu茅 los j贸venes?

Repetidas veces se ha se帽alado que el miedo, la inseguridad e incerteza de los tiempos actuales dificultan el crecimiento de las mejores gestas. A pesar de ello, la especie humana se eleva siempre finalmente por sobre las s贸rdidas intenciones y en la actitud contestataria, en la sensibilidad de las nuevas generaciones, revela su destino de superaci贸n evolutiva.

Una vez m谩s, como ha sucedido a lo largo de toda la historia, tendr谩n que ser les j贸venes quienes habr谩n de protagonizar la 鈥減rimera l铆nea鈥 electoral, con la intenci贸n inequ铆voca de sanar la dolorosa y prolongada herida abierta por el radical antihumanismo de la dictadura, sus mentores externos y sus protagonistas y c贸mplices internos.

Como escribi贸 el gran Mario Benedetti, en su poema 驴Qu茅 les queda a los j贸venes?

驴Qu茅 les queda por probar a los j贸venes

en este mundo de paciencia y asco?

驴s贸lo grafitti? 驴rock? 驴escepticismo?

tambi茅n les queda no decir am茅n

no dejar que les maten el amor

recuperar el habla y la utop铆a

ser j贸venes sin prisa y con memoria

situarse en una historia que es la suya

no convertirse en viejos prematuros

Solo as铆, en Chile, Am茅rica Latina y el mundo entero, podremos salir de la prehistoria.

