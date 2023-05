–

鈥淟a raz贸n fundamental que explica esto es que hoy no tenemos un presidente. Sebasti谩n Pi帽era es una figura fantasmal, ronda los pasillos de La Moneda y de cuando en cuando aparece con declaraciones desafortunadas y lamentos extempor谩neos. Pero su liderazgo es inexistente y su capacidad de direcci贸n ejecutiva ausente鈥. Jos茅 Antonio Kast. El L铆bero. Santiago. Marzo, 2020.

A semanas del abrumador 茅xito electoral del Partido Republicano (PR de aqu铆 en adelante) en la contienda constitucional de mayo, se agolpan textos e im谩genes que nos llevan a interrogar las incertidumbres de diciembre (2023). Ello en virtud del emergente Consejo Constitucional en manos del PR -23 esca帽os constitucionales- alz谩ndose con un porcentaje hist贸rico de votaci贸n a nivel nacional. La coalici贸n conservadora de fuerte prevalencia en sectores populares, rurales y de la zona sur, como as铆 mismo, de una intensa 鈥渄evoci贸n evang茅lica鈥, es una clave interpretativa para entender el 鈥渧oto negacionista鈥 y otras formas de desafecci贸n. De un lado, la nueva hegemon铆a de la derecha integrista, ha 鈥渄estituido鈥 a los elencos transicionales del mapa pol铆tico, precipitando su dr谩stica reducci贸n demogr谩fica. Al paso, ha quedado en evidencia la anorexia discursiva del gobierno de Boric-Font. Un genuino vac铆o discursivo-program谩tico elevado a la potencia por la propaganda ultraconservadora. Aludimos a la ausencia de energ铆as cr铆ticas del progresismo chileno. Es m谩s, el 鈥渢iro de gracia鈥 que le propin贸 el PR al clivaje Concertacionista hizo evidente una prolongada crisis de representaci贸n, que ni siquiera ha podido ser utilizada por un campo de izquierdas. Apruebo Dignidad, pese a los dardos de Jos茅 Antonio Kast (JAK de aqu铆 en m谩s), ha sido incapaz de generar disputas o querellas ideol贸gicas, y a煤n se mantiene en un vac铆o de relatos, imaginaci贸n y horizontes.

Cabe recordar que las movilizaciones (2019) dejaron colgando de las cornisas a Sebasti谩n Pi帽era y a los elencos de la transici贸n chilena. En los 鈥渄铆as decisivos鈥 del paro nacional (12 de noviembre de 2019) ocurri贸 el punto m谩s cr铆tico de la insurgencia. All铆 la ciudadan铆a activ贸 la 鈥渉uelga general鈥 que paraliz贸 el pa铆s. Ya en ese contexto JAK se empe帽贸 en demostrar el fracaso del consenso liberal (olig谩rquico/transicional concitando a Rodrigo Karmy). El proyecto securitario que encabeza JAK, de innegable seducci贸n discursiva -dado sus goces autoritarios- a la hora capturar el sentido com煤n neoliberal (sectores populares y capas medias empobrecidas), obliga a sopesar cuidadosamente los acuerdos ideol贸gicos -posibles- para un nuevo 鈥減acto social鈥 ante una socialdemocracia entrampada en la agenda administrativa. La promesa mesi谩nico-refundacional de JAK viene a disputar la hegemon铆a de la pol铆tica post-transicional.

La 鈥渢rampa ideol贸gica鈥 consiste en esa relaci贸n de interior/exterior respecto al sistema de partidos que la nueva derecha ha logrado construir ante las audiencias oscilantes. Una coalici贸n insiders que, a la saz贸n, se ha comportado como outsiders -cuesti贸n genuina en el caso de Donald Trump-. El PR simula un 鈥渁fuera鈥 o una exterioridad -un no lugar- respecto a la racionalidad pol铆tica y modera sus ancestrales filiaciones con el mundo del Pinochetismo. El simulacro o la m谩scara es un espacio de excepci贸n -producido- al interior de la intimidad partidaria. En suma, lo que tenemos es el n煤cleo de la UDI simulando la autonom铆a ante los acuerdos de la transici贸n que despu茅s de los comicios de mayo deben ser erradicados. Tal ficci贸n, hay que admitirlo, cumpli贸 sus objetivos electorales.

El Partido Republicano (2019) abri贸 el espacio para retratar en pleno estallido social todas las demandas populares que acusaban la racionalidad abusiva de las instituciones, como formas de violencia y transgresi贸n al orden p煤blico. La Kastizaci贸n gatill贸 el derrumbe de Sebasti谩n Pi帽era con su infausta frase, 鈥estamos en guerra [War] frente a un enemigo poderoso鈥, consumando el aborrecimiento ciudadano contra su gobierno. Tal declaraci贸n ech贸 las bases para alcanzar in茅ditos niveles de repudio ciudadano (m谩s del 70%). Aqu铆 no existieron solidaridades ideol贸gicas o relaciones de buena vecindad. Lo anterior, fue la 鈥減rueba de fuego鈥 que permiti贸 el tr谩nsito desde posturas moderadas hacia posiciones de ultraderecha, exacerbando un estado de excepci贸n -violencia urbana, narcopoder y decadentismo moral- retratando nuestra parroquia como un 鈥渕anicomio ling眉铆stico鈥. Entonces Acci贸n Republicana, ahora Partido Republicano, dada la dislocaci贸n del mapa pol铆tico el 2019, reforz贸 el guion argumental y se apoder贸 de los valores y criterios de la derecha transicional que particip贸 de los pactos modernizantes. Ello agudiz贸 simult谩neamente la disposici贸n odiosa frente a 鈥渓a izquierda鈥 que habr铆a amparado la violencia urbana y el distanciamiento irrefrenable respecto a la derecha Pi帽erista, consolidando un clima de riesgo e incertidumbres que ha colonizado a buena parte de la ciudadan铆a que ante el p谩nico reclama un 鈥渙rden jungla鈥 (pistolas) en nuestros d铆as. En suma, cu谩l sala de parto, el octubrismo (2919) sin articulaci贸n pol铆tica, don贸 al actual Partido Republicano la producci贸n discursiva para dotar de sentido su proyecto pol铆tico. La evasi贸n masiva en el Metro de Santiago (2019) -romantizada por las izquierdas bajo la consigna de los 30 a帽os- no fue un movimiento ciudadano, sino una 鈥渙rganizaci贸n criminal鈥, seg煤n el conservadurismo autoritario de JAK. La Kastizacion, opera como reverso tan谩tico y guardi谩n de la descomposici贸n org谩nica de nuestra democracia 鈥渟emi-representativa鈥. Desde las movilizaciones del 18-0 la denuncia de la violencia ha sido la gram谩tica de la agitaci贸n para exaltar la grave alteraci贸n del orden p煤blico y el clima de beligerancia auspiciado por el campo de las izquierdas. Tal estrategia devino en una distancia cr铆tica frente al gobierno de Pi帽era -derecha pragm谩tica y light seg煤n JAK. Todo el l茅xico del conservadurismo radical (post-pinochetismo), alude a los antipatriotas, v谩ndalos o ap谩tridas que queman buses y destruyen la infraestructura p煤blica, o bien, usan diversos m贸viles delictivos hasta el control punitivo de la vida cotidiana. De paso, los monopolios medi谩ticos se comportan como portavoces del mensaje de los p谩nicos. Tal fue la estrategia pol铆tico-discursiva del PR que, sin duda alguna, forma parte del mismo dispositivo que se ha esparcido a las formas de 鈥渆xistencia de la cotidianeidad鈥. En medio de la incertidumbre, hoy el clamor popular -en una clave negacionista- se orienta hacia un r茅gimen securitario. Ante un 鈥減resente de la ruina鈥 agravado por el retrato de JAK, los lazos rotos de la comunidad, han sido representados como las patolog铆as de una moral del laissez faire.

El conservadurismo radical -que muchos llaman neofascismo- designa, pues, una tecnolog铆a del poder orientada a la producci贸n de identitarismos salvajes que han secuestrado el imaginario popular por la v铆a de la erotizaci贸n que comprende la agresividad ideol贸gica: 鈥渕igrante鈥 versus 鈥渘acionalismo鈥; 鈥渟ubversivos鈥 versus 鈥渄em贸cratas鈥; 鈥渇amilia versus g茅neros鈥, 鈥減acifistas versus activistas鈥; 鈥渇eministas versus patriarcales鈥, 鈥渕ilitarizaci贸n versus autonom铆a del Wallmapu, entre otras dicotom铆as policiales de la necrofilia y pulverizaci贸n de ese (a) otro (a) como una 鈥渁bsoluta enemizaci贸n 鈥. En suma, una pavorosa lengua muerta que niega las distancias cr铆ticas. Con todo el quid no es 鈥渟olamente鈥 que Kast se convierta en una amenaza Presidencial, aunque ello es cada vez m谩s evidente, sino la agraviante kastizaci贸n de los contenidos ret贸ricos, est茅ticos, visuales y las met谩foras tan谩ticas del ultra-conservadurismo neoliberal. Por fin 鈥渕odernizaci贸n, orden y autoridad鈥 es el lema del Partido Republicano

Tal ha sido el nuevo gui贸n autoritario-conservador, a saber, el enemigo absoluto puede ser el migrante, el delincuente, el narcotr谩fico, la inseguridad que produce el colombiano, la araucanizaci贸n del conflicto y los golpes de xenofobia. Todo remite a una 鈥渕谩quina de guerra鈥. En los comicios del 07 de mayo los reos votaron en favor de Kast en los centros penales de Arica, Alto Hospicio, Antofagasta, Tocopilla, La Serena, San Joaqu铆n, Santiago 1, Concepci贸n y Valdivia, seg煤n las cifras consignadas por el Servel: la identidad entre presos y el l铆der de Jos茅 Antonio Kast es porque Chile ha devenido una c谩rcel biopol铆tica. La elaboraci贸n argumental de JAK, cuya eficiencia no est谩 en discusi贸n, puede seguir cultivando un 鈥渆stado de guerra鈥, apelando al recurso de la necrofilia, que busca consolidar la violencia institucionalizada y auto-regenerativa. Una vez que el desplazamiento discursivo logr贸 sus objetivos, declarando viciada las formas de la modernizaci贸n, se han remecido las fronteras pol铆ticas entre socialdemocracia laxa y derecha light.

Tal proceso de politizaci贸n convirti贸 la demanda igualitaria de la revuelta -mutaci贸n mediante- en frustraci贸n, rabia erotizada y subjetividad beligerante que habr铆a develado la ineptitud de los elencos post-transicionales para generar paz social. De all铆 el vertiginoso ascenso del Partido que lidera Jos茅 Antonio Kast en la contienda que se ha desplegado al interior de las derechas. A la luz de los resultados del 07 de mayo (2023) va se ha desplazado la hegemon铆a chicago-hacendal.

Una vez que la gobernabilidad postransicional padece desgastes representacionales y crisis de legitimidad, la c贸lera de la raz贸n ciudadana ha sido agenciada hacia un fervor punitivo por el orden. De tal suerte, se expande el caudal libidinal de Kast que le ha permitido dar el 鈥済olpe blando鈥 contra toda la maquinaria de elencos concertacionistas, sirvi茅ndose de la 鈥渧ida misma鈥 que se encuentra amenazada en una cotidianeidad que no se afirma en rutinas de sociabilidad, sino en la propia operaci贸n especular del kastismo.

La revuelta (2019) metamorfoseada como producci贸n de rabia erotizada, y en tanto guerra, ha sido el principio de consagraci贸n de Jos茅 Antonio Kast. En suma, la paranoia, la vileza, la ridiculizaci贸n, el menoscabo, la denostaci贸n, el aula segura, y toda pr谩ctica vengativa (vejatoria) nos lleva a procesos de des-subjetivaci贸n donde el vac铆o de simbolicidad hace que el sujeto lea la 鈥渙tredad鈥 como un objeto en permanente actitud de aniquilaci贸n. El ritual de la purificaci贸n (orden, familia, progreso y jerarqu铆a) retrotrae las cosas a un estado de naturaleza hobbesiano (grado cero de 鈥渓o ruin鈥) donde la rabia proyectada es asumida por el sujeto frente a un otro no adversarial, sino ante un enemigo total e intolerable que s贸lo se constituye en la 鈥減ulsi贸n de muerte鈥. La necrofilia neoliberal que promueve JAK encuentra aqu铆 un lugar que amerita un debate respecto a las eventuales posiciones agonistas de la democracia. En suma, la kastizaci贸n es el soporte de esa ira que el sujeto no puede metabolizar (gestionar) bajo los modos expresivos o deliberativos del orden neoliberal, por cuanto el enemigo absoluto puede ser el terrorista virol贸gico del Covid-19 o el vecino que ha 鈥渄evenido narco鈥. De tal suerte se ha impuesto en Chile la fantas铆a ideol贸gica de la desintegraci贸n social como una guerra preventiva propia de un 鈥渆stado de excepci贸n鈥 contra una 鈥渕oral de la lepra鈥. En medio de un cuerpo institucional degradado, la nueva derecha ofrece familia, seguridad (revanchismo), jerarqu铆as, angustias urbanas, p谩nicos, porque s贸lo el miedo como afecto pol铆tico es un recurso para controlar el gobierno de los cuerpos y sus pulsiones transformadoras. De otro modo, no es posible redituar una nueva agenda de gobernabilidad dado que el vaci贸 de 鈥減acto social鈥 se resuelve mediante una figura cesarista (Kast) como dispositivo gubernamental. En suma, la 鈥渄esintegraci贸n social鈥 es la rearticulaci贸n angustiada de la subjetividad que carece de un enraizamiento.

Si bien, es posible sostener que las posiciones desplegadas por Republicano son inviables en una sociedad l铆quida, gobernada por plataformas on line, minor铆as sexuales, crisis de la instituci贸n familiar, baja legitimidad de la Iglesia, derechos identitarios, sexuales-reproductivos. Ello implica el desaf铆o de no reducir todo el proceso del Partido Republicano a la mera 鈥渂olsonarizacion鈥, o bien, el Pinochetismo en su versi贸n m谩s sangrienta, Vox, o bien, el 鈥Demon neo/fascista鈥 -Argentina (鈥淟ibertad Avanza鈥), Per煤 (鈥淩enovaci贸n Popular鈥)- pues ha logrado interpelar el sentido com煤n que se identifica temporalmente con la naciente coalici贸n. No s茅 trata de eludir la cr铆tica de izquierda, su radicalidad respecto a la demograf铆a que comprende el nuevo integrismo, pero la hegemon铆a post-pinochetista del Partido Republicano, en sus anudamientos con la modernizaci贸n, ser铆a la 煤nica forma de blindar la ideas de orden, familia y progreso. La moralizaci贸n del orden en Chile es un fen贸meno que amerita m谩s de una explicaci贸n frente a la crisis de mediaci贸n entre lo social y lo pol铆tico. Ello involucra las protestas sociales, los estallidos y tambi茅n los contingenciales resultados electorales en los procesos eleccionarios. De un lado, los desajustes del binomio modernizaci贸n-subjetividad y, de otro, c贸mo ello se ha expresado en ciclos de ebullici贸n donde las mayor铆as electorales han abultado procesos de caotizaci贸n, melodrama y necrofilia. Toda esta orquestaci贸n conservadora clama por la restituci贸n de un 鈥渙rden 茅tico鈥. Pero el punto no culmina aqu铆, pues la producci贸n de una cotidianeidad siniestrada (secuestrada) por imaginarios narcotizantes, bandas de corrupci贸n, formas de violencia y otros grupos de il铆citos, es tambi茅n es el 鈥渃aldo de cultivo鈥 con el cual se retroalimenta el discurso de Jos茅 Antonio Kast que ha logrado comprometer a una demograf铆a de la sociedad civil. Entonces, se requieren, altas dosis de otrocidio y caotizaci贸n como expresiones que develan como la vida cotidiana se ha tornado brumosa e imposible. Todo ello amerita un 鈥渕omento espartano鈥 de restauraci贸n moral. Ante los resultados electorales, Kast representa el fin de la post-transici贸n chilena. Hoy existe un solo objetivo, refundar Chile.

